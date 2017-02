Pensez à l'avenir et rejoignez ce communauté Mon Energie Renouvelable

Tous ensemble, nous devons faire quelque chose pour contrer le réchauffement climatique. Chacun à notre niveau, nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice, comme par exemple en privilégiant les énergies renouvelables.

En effet, savez-vous que depuis 2005, la production d'énergie renouvelable est passé de 2,3% à plus de 8% en 2014L''ambition du plan Horizon 2020 est d'atteindre les 13%.Pour y parvenir, chaque petit détail compte : réduire sa consommation mais également utiliser des appareils beaucoup plus économes. Vous pouvez aussi apporter des changements plus structurels dans votre habitation : en améliorer son isolation, utiliser l'énergie solaire ou éolienne, installer une pompe à chaleur, ... La planète vous remerciera et votre compte en banque vous sourira !