Primeur: 14 nouveautés étonnantes du Palais 12

Une application pour les systèmes de ventilation

Vous avez encore un peu de place sur la mémoire de votre smartphone ? Duco présente une nouvelle application à Batibouw : la Duco Ventilation App. L'occasion de rappeler que le spécialiste de la ventilation plaide pour une habitation saine et durable, rendue possible par sa gamme de systèmes de ventilation naturelle à la demande, comme le Duco Tronic System à commande électronique, ou le Duco Reno System, plus adapté aux rénovations. Les atouts annoncés ? Ils sont silencieux, intelligents et peu gourmands en énergie. Ils permettent ainsi de ventiler les habitats économes en énergie de manière saine et durable. L'entreprise précise que tous les composants communiquent les uns avec les autres. Et avec l'utilisateur via l'application, bien entendu !

Prix sur demande.

12 Palais Stand 501

Un label pour les appareils "verts"

Cette année, en guise de nouveauté, c'est un label qui sera mis en évidence sur le stand de Vaillant. Le label Green iQ caractérise des appareils particulièrement durables, efficaces en termes de consommation énergétique, qui se définissent aussi par leur connectivité. La gamme comprend des pompes à chaleur et des chaudières murales à condensation au gaz, mais aussi l'ecoTEC exclusive VCW, une nouvelle chaudière mixte qui préchauffe l'eau sanitaire à l'aide de la chaleur récupérée dans les gaz de combustion. Le spécialiste des technologies de chauffage présente également son nouveau thermostat connecté multiMATIC VRC 700 et l'application correspondante qui permet de le commander à distance, et ce, où que soit l'utilisateur !

Prix sur demande.

12 Palais Stand 403

Envie de surfer sous la douche?

Stiebel Eltron présente une nouvelle génération de chauffe-eau instantanés économes en énergie: le DHE Touch et le DHE Connect. Les deux appareils sont adaptés aux technologies digitales actuelles et équipés de la "technologie 4i" de la marque, qui offre deux avantages : une température constante et une consommation énergétique basse. Un écran tactile permet de consulter la consommation énergétique, la température, la durée ou le programme de douche sélectionné, chaque utilisateur pouvant régler son profil. Le DHE Connect (photo) est quant à lui équipé du Wi-Fi et de haut-parleurs. Autre caractéristique des produits : ils sont positionnés près du pommeau de douche afin d'éviter les pertes de chaleur et de produire uniquement l'eau chaude nécessaire.

Prix indicatifs : DHE Touch : 899 euros ; DHE Connect : 999 euros. 12 Palais Stand 102

Paleis 12 Stand 102

Le solaire sans soucis

Vous pouvez désormais vous adresser à Engie Electrabel pour une installation photovoltaïque. Le fournisseur d'énergie collabore à cet effet avec Sungevity, le spécialiste en énergie solaire, et propose une offre complète aux particuliers, qu'ils soient clients ou non. Dans une première phase, Sungevity établit, sur la base d'images satellites et aériennes, une simulation détaillée du rendement potentiel de panneaux photovoltaïques sur votre toiture. Cette simulation tient compte du matériel choisi. Elle prédit avec précision la production électrique escomptée, les taxes et subsides locaux et l'économie possible sur la facture du client. Vous pouvez visualiser les simulations sur votre ordinateur tandis que vous recevez par téléphone les détails de l'offre sur mesure. Nul besoin donc de se déplacer. Après la pose, l'installation est surveillée par Sungevity. Si nécessaire, le réseau de réparateurs avec lequel collabore Engie Electrabel est prêt à intervenir. Vous pouvez également surveiller vous-même l'installation sur votre ordinateur.

Prix sur demande.

12 Palais Stand 307

De la fraîcheur pendant les nuits d'été

En complément au ComfoAir Q, un système de ventilation mécanique double flux avec récupération de chaleur, Zehnder a mis au point le ComfoCool Q600, qui assure un refroidissement et une déshumidification de l'air intérieur. L'air déshumidifié et légèrement refroidi contribue à créer une température ressentie très agréable sans apporter de trop grandes différences de température. Le système peut être facilement adapté aux besoins spécifiques de chacun grâce aux vastes possibilités de réglage. Le système peut d'ailleurs être commandé et consulté à distance sur smartphone. Le ComfoCool Q600 est compact et peut être raccordé directement au ComfoAir Q.

Prix indicatif : 4 250 euros.

12 Palais Stand 402

Commentaire : Dans une maison fortement isolée, la surchauffe estivale est difficile à évacuer et entraîne l'inconfort. Renouveler l'air pendant la nuit a ses limites et ne suffit pas toujours pour rafraîchir la maison. L'ajout d'un module de refroidissement actif sur un groupe de ventilation double flux est une réponse adéquate. À l'instar d'un frigo, cette installation crée de l'air froid. La solution est intéressante et facile à intégrer sur une bonne ventilation hygiénique. Que des avantages ? Eh bien, non ! Vouloir à tout prix s'affranchir des conditions atmosphériques nous paraît une erreur. Fondamentalement, cette technologie entraîne une consommation électrique supplémentaire. Est-ce justifiable pour pallier quelques jours d'inconfort relatif ? La Belgique n'est pas le Sahara ! Vouloir assurer une température constante par un avatar technologique, c'est à la fois être indifférent au gaspillage des ressources naturelles et s'isoler artificiellement du rythme des saisons. (Gérard Kaiser)

Mi-chaudière à gaz, mi-pompe à chaleur

La Robur K18 de Cooling Ways combine les avantages de deux systèmes de chauffage bien connus : la chaudière à gaz à condensation et la pompe à chaleur. À l'instar d'une pompe à chaleur classique, cet appareil à absorption gaz extrait l'énergie renouvelable de l'air extérieur. Cependant, contrairement aux pompes à chaleur électriques, celle-ci ne nécessite qu'une très faible puissance électrique. Et tout comme une chaudière à condensation, elle produit de l'eau chaude jusqu'à 65 °C, ce qui est compatible avec un système de chauffage à haute température, comme les radiateurs, et amplement suffisant pour l'eau chaude sanitaire. L'appareil s'intègre donc parfaitement dans une maison existante, en remplacement d'une ancienne chaudière à gaz ou à mazout. Il peut toutefois fonctionner aussi à basse température, en combinaison avec un chauffage par le sol ou les murs.

Prix indicatif : 8 300 euros.

12 Palais Stand 315

Commentaire : Le principal inconvénient d'une pompe à chaleur traditionnelle est de fonctionner à l'électricité, un vecteur énergivore en énergie primaire. La Robur K18 résout le problème en utilisant le gaz et un système de compression chimique. La proposition est séduisante : elle permet de récupérer de l'énergie gratuite dans l'air sans voir son bilan pénalisé par l'utilisation de l'électricité. La température de 65 °C est élevée, suffisante pour assurer les besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire d'une maison neuve. Cela convient aussi pour bien des rénovations, en raison du surdimensionnement des anciennes installations. Un rendement annoncé de 160 % et une durée de vie de plus de 20 ans devraient assurer la rentabilité d'un produit dont le coût reste plus élevé que celui d'une chaudière gaz à condensation. À vos calculettes ! Reste à évoquer la présence d'une solution eau-ammoniac (H 2 O-NH 3 ) dont le dégagement en cas de fuite est dangereux. (Gérard Kaiser)

Chauffer et refroidir durablement

Après l'Urura Sarara et le Daikin Emura, Daikin ajoute à sa gamme Bluevolution le modèle d'entrée de gamme FTXP. À l'instar de ses prédécesseurs, la pompe à chaleur se charge de chauffer, refroidir et purifier l'air de manière économique et silencieuse. Cependant, elle rend désormais la gamme accessible à tous les budgets. L'appareil déshumidifie également l'air. Des capteurs intelligents règlent automatiquement le flux d'air pour limiter autant que possible les courants d'air, et un flux d'air en 3D assure une température uniforme dans toute la pièce. La puissance est réduite dans les locaux inoccupés. Le modèle mural FTXP s'intègre discrètement dans la maison et vous permet de raccorder jusqu'à cinq unités intérieures à l'unité extérieure. L'ensemble du système se contrôle aisément via une commande à distance ou une application.

Prix indicatif : à partir de 220 euros (pour une unité intérieure) (hors installation).

12 Palais Stand 313

De la chaleur, où et quand vous voulez

Avec le nouveau Touch E3 de Radson, vous pouvez commander votre chauffage à distance. Qu'il s'agisse d'un chauffage par le sol, de radiateurs classiques ou électriques, ou encore de ventilo-convecteurs, tous les produits de la gamme Radson peuvent être gérés de manière intuitive et flexible via le Touch E3, à condition que les radiateurs classiques soient équipés des nouveaux thermostats sans fil et que les convecteurs électriques soient pilotés par radiofréquence. La régulation par zone permet de scinder la maison en différentes zones de température, qui peuvent être gérées individuellement, selon vos besoins. Si vous êtes sur le chemin du retour et que vous rêvez d'une bonne douche revigorante, vous pouvez par exemple déjà enclencher le chauffage de la salle de bains. Grâce à l'application connexe, vous pouvez contrôler votre Touch E3 à partir de votre smartphone ou tablette. Plus besoin d'une commande supplémentaire au mur !

Prix indicatif : 299 euros (TVA comprise).

12 Palais Stand 108

Une chaudière durable et compacte

ATAG lance, avec sa Série i, une gamme de quatre chaudières affichant un label énergétique A. Ces appareils sont non seulement propres, mais ils garantissent aussi une alimentation rapide et abondante en eau chaude avec un flux constant. Au dire du fabricant, les chaudières ATAG i peuvent fournir jusqu'à 24 litres d'eau chaude par minute, avec un écart de température de 25 degrés entre l'amenée d'eau froide (par ex. 15 °C) et la sortie d'eau chaude (par ex. 40 °C). C'est plus que suffisant dans une habitation normale, sachant qu'une douche consomme environ 10 litres par minute. Cette performance est notamment due à l'échangeur de chaleur en inox qui assure un bon transfert de chaleur. Sous l'échangeur se trouve un bac en plastique de haute qualité destiné à collecter l'eau de condensation. Les chaudières sont particulièrement compactes et peuvent même se loger dans une armoire de cuisine. En outre, tous les éléments sont accessibles par l'avant. La puissance varie de 4,5 à 20 kW pour le plus petit appareil, et de 6,2 à 32 kW pour le plus grand.

Prix indicatif : à partir de 1 820 euros.

12 Palais Stand 407

Une chaudière à mazout durable

Elco Belgium crée la surprise en proposant une nouvelle chaudière à mazout à condensation. Après l'introduction de la directive européenne en matière d'écoconception, imposant de nouvelles exigences d'efficacité énergétique pour les appareils de chauffage et les chaudières, on s'attendait à ce que les chaudières à mazout disparaissent. Mais voilà que la nouvelle chaudière à mazout en fonte Altron B d'Elco répond aux nouvelles normes et a obtenu le label énergétique B. Il s'agit d'une chaudière à basse température équipée d'un nouveau système grâce auquel elle atteint un rendement plus élevé. Un tableau de bord multifonctionnel permet de contrôler deux circuits de chauffe. L'appareil est équipé d'un régulateur thermique convivial à lecture numérique. L'Altron B est disponible en trois versions : 24, 32 et 40 kW, comme chaudière seule ou avec un chauffe-eau intégré de 100 litres (uniquement en 32 kW). Avec cette chaudière, l'entreprise vise surtout le remplacement des anciennes installations, mais l'appareil peut aussi être placé dans une nouvelle construction.

Prix indicatif : à partir de 2 090,75 euros.

12 Palais Stand 103

Technologie suédoise

Avec la pompe à chaleur Diplomat Inverter, GeoTherma fait entrer chez vous un peu de technologie suédoise. Cette pompe à chaleur géothermique puise l'énergie du sol pour chauffer (ou refroidir) votre logement et produire de l'eau chaude sanitaire. La pompe à chaleur atteint un facteur de performance saisonnier (rendement mesuré sur l'ensemble de la période de chauffe) de 5,42. Il s'agit d'un beau résultat dû, selon l'entreprise, à un tout nouveau compresseur avec technologie d'inversion qui adapte en permanence la puissance de la pompe à chaleur en fonction de la demande. La technologie HGW (Hot Gas Water) permet en même temps de chauffer la maison et de produire de l'eau chaude sanitaire à haute température, grâce à un échangeur de chaleur supplémentaire. Un module en ligne vous permet de contrôler l'appareil à distance. La Diplomat Inverter est disponible en deux puissances : le modèle M (3 à 12 kW) convient pour les maisons basse énergie, et le modèle L (5 à 17 kW) pour les grandes habitations et les projets de rénovation.

Prix indicatifs : modèle M : 9 800 euros ; modèle L : 10 800 euros.

12 Palais Stand 507

Chaudière compacte à pellets

La nouvelle chaudière à pellets de ÖkoFEN, la Pellematic Compact, n'a pas volé son nom : l'appareil est extrêmement compact (76 x 80 cm) et peut parfaitement être placé dans un coin. De plus, son fonctionnement est particulièrement silencieux. La chaudière est équipée d'un système d'aspiration des pellets et peut être raccordée à des systèmes de stockage allant de 450 à 12 000 kg. Le régulateur de chauffage -qui se commande via un écran tactile - utilise notamment les prévisions météorologiques pour une consommation d'énergie optimale. La Pellematic Compact est disponible dans des puissances allant de 9 à 16 kW, avec une évacuation des gaz de combustion par le haut ou à l'arrière. L'appareil convient parfaitement pour le chauffage à haute température (radiateurs, convecteurs). Il devrait atteindre un rendement de 93,5 %.

Prix indicatif : à partir de 7 774 euros (9 kW).

12 Palais Stand 510

Surveillance énergétique accrue

Enmosy, l'abréviation d'Energy Monitoring System, du fabricant de pompe à chaleur General, permet de suivre pas à pas l'équilibre énergétique de votre habitation. Le système s'adresse principalement aux habitations basse énergie équipées d'installations énergétiques renouvelables telles qu'une pompe à chaleur, un chauffe-eau solaire, des panneaux photovoltaïques ou un système de ventilation avec récupération de chaleur. Le système mesure les performances énergétiques de ces appareils et vous permet de les analyser au moyen d'une application pratique. Enmosy calcule par exemple le rapport entre votre consommation électrique et la production d'électricité de vos panneaux photovoltaïques. Ou communique des informations détaillées sur le rendement de votre pompe à chaleur. Vous pouvez même étendre le système à vos appareils domestiques, au moyen de fiches de mesure communiquant sans fil. Vous pouvez ainsi consulter séparément les résultats pour l'éclairage, la voiture électrique, le réfrigérateur... Enmosy vous fournit un rapport au format PDF si vous le souhaitez.

Prix indicatif : kit de base + kit pompe à chaleur : 822 euros (avec option cashback de 300 euros pour les droits de publication des résultats de mesures sur le site internet LiveHeatPump).

12 Palais Stand 404

Une pompe à chaleur intelligente

Mitsubishi Electric lance une nouvelle unité intérieure intelligente dans sa gamme de pompes à chaleur air-air. Le capteur 3D i-see du MSZ-LN détecte non seulement la présence de personnes dans la pièce mais il détermine également le nombre de personnes présentes et l'endroit où elles se trouvent. Le capteur mesure ensuite la température de l'environnement direct des personnes et, en fonction des résultats, l'appareil règle le chauffage ou le refroidissement. Cela permet d'assurer une température optimale dans les espaces utilisés. L'unité murale est en outre équipée du filtre Plasma Quad qui purifie l'air intérieur et élimine les bactéries et les virus. Une application permet également de commander aisément l'appareil à distance. La nouvelle unité murale, disponible en rouge, noir, perle et blanc mat, séduit enfin par son design élégant.

Prix sur demande.

12 Palais Stand 115