Primeur: 16 nouveautés étonnantes du Palais 6

Un stratifié à base de minéraux

Et si on repensait le plancher ? Laminaat annonce la commercialisation d'un produit breveté à base de minéraux, décrit comme unique en son genre. Écologique et recyclable, le revêtement Expert Ceraclick présente un aspect naturel et résiste tant à l'eau qu'aux variations de température. D'une épaisseur de 4,5 mm, ce produit est assemblé à l'aide d'un système à clic et convient tant en rénovation qu'en nouvelle construction. Convaincu ? Laminaatshop assure des formations gratuites, fournit gratuitement le matériel de placement et ne rechigne pas sur les explications.

Prix indicatif : 41,30 euros/m²

Poujoulat

Bijoux pour poêles à bois

C'est bien simple : qui dit collier dit bijou. Alors quand il s'agit d'éléments de sécurité, dont la présence est indispensable, pourquoi ne pas en jouer ? Poujoulat, leader européen des conduits de cheminée et sorties de toit métalliques, a développé sa gamme de colliers en une large palette de couleurs. Des colliers dont le rôle de base est d'assurer la jonction entre le poêle et le conduit ou entre diverses portions de conduit. Superposables, disponibles dans de nombreuses couleurs, ils ornent les conduits et offrent une multitude de possibilités d'assemblage pour personnaliser la décoration de son poêle à bois. Car c'est bien connu : il suffit parfois d'un détail pour faire toute la différence. Vendus séparément et adaptés à trois gammes de produits : Therminox, PGI et Efficience.

Prix indicatif : entre 24 et 32 euros/pièce suivant la gamme et le diamètre.

Retour d'un ancien revêtement minéral

C'est un revêtement qu'on avait fini par oublier... mais qui refait son apparition, plus contemporain que jamais ! Et pas question de se contenter du sol, cette fois. Désormais, on l'utilise également pour couvrir les murs, les meubles ou la décoration, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Beal a mis au point BEALSTONE, un revêtement minéral s'inspirant des granitos et terrazzos qu'on trouve encore dans tant d'anciens bâtiments du XXe siècle. Un revêtement aux possibilités illimitées, qui allie pratique et esthétique. Avec une épaisseur d'à peine quelques millimètres, il peut être posé sur un revêtement existant. Dépourvu de joints, il présente un aspect continu qui ravira les puristes. À noter que le matériau permet aussi de rénover les sols anciens quasi à l'identique. La firme organise par ailleurs de nombreuses formations aux techniques d'application de ses produits.

Prix sur demande.

Un poêle qui anticipe les normes européennes

Les normes qui visent le respect de l'environnement et les dépenses énergétiques se durcissent dans toute sorte de secteurs. DDG, fabricant de poêles à bois pouvant être connectés au chauffage central, a pris les devants en sortant l'Eco Planus Hydro, une version améliorée de l'Eco Planus existant. Ce nouveau poêle garantit de faibles émissions de CO et de particules fines, anticipant les objectifs européens fixés pour 2022. Il est "le fruit d'années de recherches pour améliorer les techniques de combustion et de récupération de chaleur", avoue le producteur. Concrètement, le poêle est muni d'un puissant échangeur de chaleur en inox qui transmet la chaleur à de l'eau qui sera ensuite acheminée vers la chaudière du chauffage central. L'appareil est également doté d'un système Hydroboost qui optimise son rendement en attisant ou en réduisant les flammes en fonction de la demande de chaleur. Toutes les autres séries seront d'ailleurs prochainement dotées de cette technologie.

Prix indicatif : à partir de 4 572 euros TVA comprise.

DDG - Eco Planus Hydro "Lorsque vous vous chauffez au bois, vous n'avez pas besoin en permanence d'un feu qui brûle à pleine puissance. Vous réduisez donc la quantité d'air admise dans le foyer pour atténuer la quantité de chaleur. La combustion du bois est alors incomplète et se traduit par un mauvais rendement du poêle et des émissions importantes de CO et de particules fines dans l'atmosphère. En assurant un équilibre idéal entre l'air de combustion primaire et secondaire, quel que soit le régime du feu, le nouveau poêle chaudière Eco Planus Hydro maîtriserait le taux de pollution et conserverait un rendement intéressant sur une plage de puissance assez large (5 à 23 kW). Il respecte d'ores et déjà les normes d'émissions pour 2022. C'est un avantage évident pour la qualité de notre atmosphère et pour votre portefeuille, car un rendement de combustion élevé signifie moins de bois pour une même quantité de chaleur. L'installation de ce type de poêle peut être envisagée dans les bâtiments existants et les nouvelles constructions. Attention toutefois à bien calibrer la puissance de chauffe requise pour votre projet." (Benoît Bilocque)

"À la fois plus efficace et plus écologique que ses devanciers, l'Eco Planus Hydro n'en reste pas moins un complément de chauffage. Pour qu'un poêle-chaudière puisse remplacer une chaudière automatique, il faudrait brûler une bonne quinzaine de stères de bois par an, voire plus..., et ce, en chargeant le poêle soi-même ! Ce type d'appareil convient bien pour les habitations mal isolées où se chauffer partiellement au bois permet de réduire la facture énergétique. Ou dans les maisons à ossature bois, qui se réchauffent rapidement. À en croire le fabricant, il trouve également sa place dans les constructions de type basse énergie qu'il sera alors possible de chauffer en grande partie au bois, le chauffage central prenant le relais uniquement en cas de grand froid. À cet égard, certains professionnels laissent toutefois entendre qu'avec un poêle-chaudière détaché du mur, une part importante de la chaleur demeure dans la pièce, ce qui risque de provoquer un phénomène de surchauffe dans les habitations très bien isolées. Ils préconisent plutôt un insert-chaudière avec une porte double paroi (dans ce cas, 80 % de la chaleur sont transmis à l'eau, et le reste contribue à chauffer la pièce). Dans tous les cas, il est impératif de correctement dimensionner l'appareil." (Dan Strikowski)

Murs et sols 100 % naturels

Adeptes des matériaux alternatifs, bonjour ! L'entreprise belge Santana présente sa toute nouvelle collection Styled Cork, un concept de liège "2.0". Concrètement, l'entreprise revisite le matériau en fabriquant dans son propre atelier des dalles laissant la structure du liège apparente. Disponibles en 23 couleurs dans un format de 60 cm sur 30 cm, ces dalles destinées au revêtement des sols et des murs peuvent être posées horizontalement ou verticalement, à l'aide d'une colle respectueuse de l'environnement. Elles offrent de bonnes propriétés thermiques et acoustique, une certaine élasticité et, last but not least, une grande facilité d'entretien et une bonne résistance à l'usure. Sans compter une sensation agréable au toucher. Ceux qui aiment marcher pieds nus devraient apprécier...

Prix indicatif : 49,50 euros/m² (hors pose).

Parquet à l'ancienne

Quoi de plus authentique qu'un revêtement de sol en bois ? Etceterra, une filiale de la société Veronove, présente au salon Batibouw le parquet à chevrons, un système de pose à l'ancienne qui se démarque aussi par son caractère contemporain. Le produit se compose de planches en bois larges et solides de 55 cm sur 9 cm et se décline en quatre couleurs naturelles choisies pour se marier avec toute sorte d'intérieurs. Il est disponible en version chanfreinée (avec un joint creux entre les lames) ou dans un système à rainures et languettes (pour une pose jointive).

Prix indicatif : à partir de 39,98 euros/m² pour le système flottant.

Ambiance au coin du feu

Le fabricant belge de foyers Flam élargit sa gamme en proposant notamment deux nouveaux produits au gaz. Grâce à ses trois faces vitrées, le foyer Ambi 80/65 roomdivider (photo) permet de séparer visuellement les espaces et de créer différentes ambiances tout en laissant voir ses flammes de partout. Équipé d'un set de bûches, il rappelle "la vue et la sensation d'un feu de bois, mais avec tout le confort d'un foyer au gaz", indique le fabricant. Autre nouveauté : l'Ambi 100/65, dont le grand format garantit une large perception de l'image des flammes. Celui-ci se décline en version frontale, en coin et en version "pano" (vitré à l'avant et sur deux côtés). À l'instar des autres produits de la gamme Ambi, ces foyers peuvent être combinés avec le système Combi-Flam, qui leur permet d'être installés dans les immeubles à appartements jusqu'à 12 étages.

Prix sur demande.

Du vinyl en quelques clics

Une petite nouvelle fait son apparition dans les allées de Batibouw : la marque belge Floorify, spécialisée dans le revêtement de sol. Elle est née de l'association de deux anciens collaborateurs d'Unilin (Quick-Step) qui souhaitaient proposer "une approche innovante, combinant les atouts du stratifié et ceux du vinyle". Soit : facilité d'installation, isolation acoustique, résistance, sensation de chaleur et imperméabilité. La collection Rigid Vinyl Planks & Tiles revêt l'aspect du bois naturel ou du béton poli. Au niveau structurel, les produits ressemblent à des lames de vinyle classiques de 4,5 mm d'épaisseur. L'entreprise annonce un système d'encliquetage particulièrement efficace.

Prix indicatif : 39,95 euros/m², TVA comprise.

Nouveaux modèles de poêles et chaudières

Le catalogue de Piazzetta propose quelque 650 modèles de poêles et inserts à granulés et à bois. Un catalogue qui s'enrichit encore de nouveaux produits, comme le présente PerSempre, l'importateur de la marque italienne pour le Benelux. En matière de poêles à granulés, plusieurs modèles et une nouvelle ligne Trend (photo), plus abordable, viennent s'ajouter aux produits existants. Piazzetta se lance également dans les chaudières à granulés à hautes performances thermiques. Enfin, dernière innovation, les poêles à gaz trouvent désormais leur place dans le catalogue. Poêles qui se distinguent, selon l'importateur, par "une chambre de combustion très efficace et une extrême flexibilité." Cette gamme compte huit modèles.

Prix sur demande.

Poêle aux courbes féminines

Avec les nouveaux poêles à pellets de MCZ, Fero mise résolument sur le futur. Le modèle Mood développe une puissance de 8 kW et rencontre déjà la norme énergétique européenne Ecodesign 2022, qui n'entrera en vigueur que dans cinq ans. Le nouveau poêle se caractérise par des courbes douces et féminines. Il dispose d'un revêtement en acier ou en céramique - dans divers coloris - et d'une grande vitre mettant en valeur les flammes. Le poêle possède également une nouvelle chambre de combustion, plus profonde et plus haute, qui souligne davantage encore le mouvement des flammes. Il est entièrement étanche à l'air et puise l'oxygène nécessaire à la combustion dans l'air extérieur. Une fonction No Air vous permet de couper le ventilateur de l'appareil, afin de profiter d'un fonctionnement silencieux. Le réservoir peut contenir 20 kg de pellets. Le rendement global du poêle est de 90,3 %.

Prix indicatif : 3 650 euros.

Des dalles en céramique super grandes

Superlarge fait honneur à son nom. La société se spécialise dans les fines dalles en céramique de format géant. Et par format géant, nous entendons des dalles de plus de 1 mètre sur 3. Ces dalles imitent parfaitement le marbre, la pierre bleue, le béton ou les sols coulés, tout en offrant la facilité d'entretien d'une dalle en céramique. Les dalles de grand format de Superlarge peuvent être utilisées au sol ou sur les murs, mais aussi comme plan de travail dans la cuisine. Et pourquoi pas comme bardage de façade ? Pour le collage, la société travaille avec le fabricant Kerakoll qui produit (de manière écologique) les colles appropriées pour la pose de ces grandes dalles.

Prix indicatif : à partir de 70 euros/m2 (hors pose et transport).

L'élégance du noir

Oak Ebony, proposé par l'entreprise familiale De Waegeneer Parketvloeren, est un parquet noir présentant une surface légèrement brossée. La couleur noire crée une certaine tension dramatique mais elle est toujours un gage d'élégance, explique le commerçant. Un traitement spécial assure au revêtement en bois sa couleur noir foncé. Une couche de finition solide lui permet en outre de résister aux saletés et à la poussière, tout en conservant l'aspect naturel du bois. Le parquet Oak Ebony peut parfaitement se combiner avec un chauffage par le sol.

Prix indicatif : 105,20 euros/m².

Un foyer mural pour chaque habitation

Avec le système modulaire iWall du fabricant iFire, vous pouvez créer une armoire unique, avec un foyer intégré, à la mesure de votre habitation. Le système propose un nombre important de modules et de finitions, ce qui vous permettra de composer votre meuble jusque dans les moindres détails et de pouvoir l'adapter très simplement par la suite. Transformer un compartiment télévision en bibliothèque avec des planches, remplacer un élément blanc par une finition naturelle en bois de chêne ou vice versa ? Tout est possible en très peu de temps. Et en optant pour un foyer intégré au bioéthanol, vous pouvez installer le système même s'il n'y a pas de cheminée chez vous. Le jeu des flammes de l'iBio se distingue à peine de celui d'un foyer au bois, et vous n'aurez pas à vous inquiéter de l'approvisionnement ou de l'évacuation des gaz de combustion ! Une application en ligne vous permet d'effectuer une simulation pour voir à quoi ressemblerait l'iWall s'il était installé chez vous.

Prix indicatif : à partir de 1 000 euros pour un module meuble de 60 cm de large x 230 cm de haut et de 2 800 euros pour un foyer encastré (hors installation).

Des revêtements de sol chaleureux

Quick-Step propose deux nouvelles collections de revêtements de sol particulièrement chaleureuses : le parquet Massimo et le stratifié Majestic. Celles-ci présentent des planches particulièrement longues et larges. Massimo (240 x 24 cm) est un parquet en chêne avec nervures apparentes. Les noeuds du bois lui donnent un aspect rustique. Le parquet est disponible dans quatre teintes naturelles. Les versions Chocolate (brun foncé) et Winter Storm (gris chaud) sont huilées pour offrir un aspect non traité ; les versions Frozen (beige clair) et Cappuccino Blonde (brun chaud) sont pour leur part revêtues d'une laque mate qui les rend particulièrement résistantes aux griffes et aux taches. La gamme en stratifié Majestic (205 x 24 cm) ressemble à du véritable chêne mais elle est résistante aux griffes et à l'eau, ce qui lui donne toute sa légitimité dans les cuisines et les salles de bains. Les revêtements Majestic se déclinent dans dix couleurs différentes.

Prix indicatif : Majestic : 34,95 euros/m² ; Massimo : à partir de 97,95 euros/m² (TVA comprise).

Bois et pellets dans un même poêle

La convivialité du bois ou la durabilité des pellets ? Pourquoi choisir ? Le nouveau poêle combiné de Rika fonctionne avec les deux combustibles. Vous pouvez sans problème utiliser successivement l'un ou l'autre. Le poêle reconnaît le combustible que vous avez chargé et règle automatiquement l'apport d'air nécessaire. Un écran tactile assure de surcroît une commande très facile. En option, vous pouvez aussi bénéficier du module Wi-Fi RIKA Firenet qui vous permettra de commander le poêle à partir de n'importe quel appareil ayant une connexion Internet. Le poêle a une puissance réglable de 2,5 à 8 kW, avec un raccordement en haut ou à l'arrière pour l'évacuation de gaz de combustion. Le réservoir à pellets peut contenir jusqu'à 30 kg de pellets et il est recouvert de pierre blanche naturelle. Un système automatique veille à ce que les cendres soient évacuées dans le cendrier lors de chaque mise en route et après chaque période de six heures de combustion.

Prix indicatif : à partir de 5 750 euros.

Un parquet à cliquer dans toute la maison

Avec les parquets à cliquer COREtec, USFloors propose des revêtements de sol aux motifs bois et carrelage qui peuvent être placés dans toute la maison. Les revêtements sont parfaitement résistants à l'eau et conviennent donc également dans des pièces humides comme la salle de bains, la cuisine et les toilettes. Ils sont composés à base de bois recyclé, de bambou, de chaux et de vinyle, avec une couche inférieure en liège qui absorbe les bruits. Ils sont donc durables et faciles d'entretien. Le système à cliquer assure une pose aisée. Dans les projets de rénovation, les planches peuvent être placées sur un revêtement existant. Les revêtements de sol sont disponibles dans une large gamme de coloris, de dimensions et d'exécutions (4 collections en bois, 1 collection en pierre). En outre, le fabricant propose une garantie à vie sur ses sols dans le cadre d'un usage résidentiel.

Prix indicatif : 59,95 euros/m² (TVA comprise).

