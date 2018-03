Primeur: des nouveautés étonnantes du Palais 12

De l'air frais pour les pompes à chaleur

PALAIS 12 STAND 405

Sur le stand de Bulex, vous pourrez découvrir les dernières innovations technologiques dans la gamme de pompes à chaleur de la marque. Les pompes à chaleur air-air vivAIR ont été entièrement actualisées. Le principal changement concerne un liquide de refroidissement plus respectueux de l'environnement, le R32. En outre, de nouvelles fonctions ont été ajoutées pour une efficacité et un confort d'utilisation accrus : mode veille, cinq vitesses de ventilation, mode turbo et air pulsé, avec adaptation horizontale et verticale. Le thermostat peut être intégré dans une télécommande, et les différentes unités intérieures peuvent être installées et pilotées séparément. Ces unités sont par ailleurs disponibles en modèle mural, mais aussi en cassette à encastrer dans le plafond pour les multicombinaisons (maximum quatre unités intérieures).

www.bulex.be Prix sur demande.

Pompe à chaleur 3e génération

PALAIS 12 STAND 313

Les normes européennes sur les émissions de gaz à effet de serre, le rendement énergétique et la production sonore sont de plus en plus strictes. Pour y répondre, Daikin vient de mettre au point une troisième génération de pompes à chaleur (PAC) air/eau Altherma basse température utilisant le R32. Dotée d'une étiquette énergétique A+++, la Daikin Altherma 3e génération permet de chauffer l'habitation durant l'hiver, même si la température extérieure est très basse (jusqu'à - 25°C), et produit de l'eau chaude sanitaire. Elle affiche en outre des dimensions plus restreintes. Un panneau tactile permet d'accéder à neuf programmations. Les puissances disponibles sont de 4, 6 et 8 kW.

www.daikin.be Prix indicatif : à partir de 4 400 euros hors TVA et hors installation (modèle à poser de 4 kW).

Ventiler et chauffer

PALAIS 12 STAND 501

Le tout nouveau DucoBox Eco est à la croisée des chemins entre système de ventilation et pompe à chaleur. À l'instar d'un système de ventilation C, l'air frais est amené dans les pièces sèches par les aérateurs au-dessus des fenêtres, tandis que l'air vicié est extrait mécaniquement des pièces humides. Mais l'appareil utilise aussi l'air évacué comme source de chaleur durable pour le chauffage de la maison et de l'eau sanitaire, comme une pompe à chaleur. Si la chaleur récupérée ne s'avère pas suffisante, le DucoBox Eco puise de l'énergie supplémentaire dans l'air extérieur. Le système peut être couplé à une chaudière ou un chauffeeau, voire à une combinaison des deux. Une solution entièrement électrique est également possible.

Un réglage bi-zone intégré contribue au caractère peu énergivore de l'appareil. La zone de jour (cuisine et pièces de vie) et la zone de nuit (chambres et salle de bains) sont ainsi pilotées séparément à la demande, en fonction du CO2, de l'humidité et de l'heure. Le système fonctionnera moins intensivement en journée dans la zone de nuit, et à débit normal le soir et la nuit, tandis que ce sera l'inverse dans les pièces de vie. Une petite économie énergétique par rapport à un système qui tourne toute la journée selon un même débit.

www.duco.eu Prix sur demande.

Un kit pour récupérer l'eau de pluie

PALAIS 12 STAND 206

On ne vante plus les atouts de la récupération de l'eau de pluie pour un usage domestique : toilettes, arrosage, machine à laver... Et les installations ne manquent pas pour y parvenir. La nouveauté ici est un système à monter soi-même (à condition de disposer d'une citerne). Easykit propose un kit permettant d'installer, sans trop de difficulté, une pompe hydrophore, soit dans la citerne, soit à l'intérieur de la maison. Munie de l'option Rainmatic, elle utilise l'eau de pluie jusqu'à ce que la citerne soit quasiment vide et bascule ensuite automatiquement sur l'eau de distribution jusqu'à ce qu'il pleuve à nouveau. Le système est agréé Belgaqua. Le kit comprend également un filtre au charbon actif afin d'éviter que l'eau ne s'encrasse, et une conduite d'aspiration de 15 mètres reliée à un flotteur. L'eau est ainsi toujours aspirée 10 cm sous la surface. En cas de souci lors de l'installation, Easykit offre un service d'assistance pour répondre aux questions.

www.easykit.be Prix indicatif : 1 095 euros hors TVA.

Froid en été, chaud en hiver

PALAIS 12 STAND 404

La firme japonaise General est spécialisée dans les pompes à chaleur air/eau et air/air. Sa dernière nouveauté concerne les modèles air/air. Le fabricant propose trois séries à placer au mur en hauteur, avec fonctions chauffage et refroidissement. Ces séries, appelées Best Buy (entrée de gamme), Premium (standard) et Design (avec plus d'options), ont toutes été conçues avec le réfrigérant R32, qui réduit les émissions de CO2, propose un meilleur rendement énergétique et génère moins de bruit. La série Design, déjà disponible sur le marché, comporte en outre un détecteur de mouvements afin de limiter sa consommation lorsqu'il n'y a personne dans la pièce. Une télécommande permet de contrôler l'appareil, qui peut aussi être géré depuis un smartphone ou une tablette. Les deux autres modèles, eux, ne seront commercialisés qu'en avril prochain par Thercon, distributeur exclusif de la marque en Belgique.

www.generalbenelux.com Prix indicatif : 1 100 euros hors TVA (modèle Design).

Après le propane, le biopropane

PALAIS 12 STAND 306

Gaz ou mazout? La question taraude bon nombre de propriétaires. Et ils sont nombreux à se tourner vers le gaz lorsqu'il est distribué via le réseau. Primagaz fait la promotion des citernes pour les habitations non reliées au gaz de ville. Son nouvel argument? le bioLPG ou biopropane, qu'il lance cette année sur le marché belge. Il s'agit d'un produit dérivé du biodiesel, qui se veut plus propre encore que le propane. Composé de déchets et d'huiles végétales renouvelables, il limiterait fortement les émissions de CO2 : de 40 à 80% par rapport au propane classique, qui lui-même a déjà un taux jusqu'à 19% inférieur à celui émis par le mazout. D'après Primagaz, il est possible de louer une citerne aérienne dès 6 euros par mois, frais d'entretien compris.

www.primagaz.be Le prix du gaz est fixé par le gouvernement.

Attention à votre comportement !

PALAIS 12 STAND 108

Tout devient intelligent dans la maison, même le radiateur de la salle de bains. Le Paros E imaginé par Radson renferme un "indicateur de comportement". En clair, il informe l'utilisateur sur son attitude, écologique ou non, grâce à un voyant LED coloré. Ce radiateur électrique est également doté de la fonction ITCS (Intelligence Temperature Control System) qui va chercher le meilleur moyen pour chauffer la pièce en limitant la consommation énergétique. Sans oublier l'option "fenêtre ouverte". Si le Paros E détecte un refroidissement important, qui peut être dû à une porte ou une fenêtre ouverte, il se met automatiquement en mode veille.

Autre nouveauté de Radson, le radiateur hydraulique Evia T, doté de la fonction boost pour chauffer rapidement la pièce. Cet appareil compte également un détecteur de présence et ne chauffe pas s'il n'y a pas de mouvement.

www.radson.com Prix indicatif : Paros E à partir de 760 euros hors TVA ; Evia T à partir de 1 130 euros hors TVA.

Bonus sur la facture

PALAIS 12 STAND 507

Thermia est un fabricant suédois de pompes à chaleur. Sa gamme air/eau vient de s'élargir avec un nouveau modèle, l'iTec, doté de la technologie Inverter. La charge calorifique est ajustée en permanence par le compresseur selon la demande en chaleur. Le résultat serait une sérieuse économie sur la facture énergétique, de l'ordre de 75 %. Chauffage et production d'eau chaude sanitaire sont assurés par cette pompe à chaleur jusqu'à des températures extérieures très basses (- 25°C). D'après son fabricant, elle serait en outre très silencieuse, limitant ainsi les désagréments pour les voisins. Une application pour smartphone et tablette permet de contrôler l'iTec à distance et de vérifier que le système fonctionne correctement. Trois types de puissance sont disponibles : 5 kW, 9 kW et 16 kW.

www.geotherma.be Prix indicatif : 4 848 euros hors TVA (sans boiler) ; 7 248 euros hors TVA (avec un boiler 180 litres en inox).

Texte: Natacha Dumont, Anja Giegas & Elien Haentjens