Que faire avec un budget rénovation de 10.000 euros ?

Faites une analyse SWOT

Chaque habitation est différente. En premier lieu, analysez les forces et les faiblesses de votre maison. De quoi votre maison a-t-elle besoin ? Qu'est-ce qui est le plus usé ou quel investissement pouvez-vous utiliser au mieux ? Le robinet fuit-il ? Réparez cette fuite et ne gaspillez pas d'eau. Votre maison est-elle équipée de fenêtres à simple vitrage ? Ceci est alors prioritaire.

Ces petites interventions peuvent avoir un grand impact sur l'efficacité énergétique. Ce n'est pas la peine de mettre des panneaux solaires si vous laissez tout le temps la lumière allumée inutilement. Tous les châssis de fenêtre sont bons, mais vous en avez un dont le profilé est pourri ? Remplacez dans ce cas uniquement celui-là. Votre habitation est confrontée à des problèmes d'humidité ? Il s'agit alors bel et bien d'un must. Les problèmes d'humidité se répandent rapidement et ils sont néfastes pour votre santé. Évaluez donc ce qui est le plus utile pour vous et pour votre maison.

Que faire d'abord ?

Le toit

Nous nous basons sur une habitation standard présentant les problèmes les plus fréquents. Dans ce cas, l'isolation du toit est le premier point à aborder et c'est un investissement que vous récupérerez rapidement. C'est une des mesures les plus économisatrices d'énergie que vous puissiez prendre dans la maison. L'isolant en laine de verre est la forme la moins chère d'isolation. Si vous optez pour des panneaux de laine de verre dans une toiture à fermes de 100 m² avec sous-toiture, vous payez environ 2.200 ou 2.800 euros. Du moins si vous voulez les faire placer. Vous le faites vous-même ? Comptez dans ce cas 11 euros par mètre carré en matériel, soit un prix total de 1.100 euros.

Les murs

Passez ensuite aux murs. Les murs extérieurs de votre maison sont la deuxième plus importante source de perte de chaleur. L'isolation de vos murs extérieurs peut se faire de plusieurs manières. L'isolation du mur creux est la méthode la moins chère. Pour une isolation du mur d'une maison moyenne de 105 m², vous payez 2.100 euros, ou 15 à 30 euros par m².

Les châssis de fenêtres

Si vos châssis de fenêtres ont plus de 10 ans, cela peut avoir un sérieux impact sur vos coûts énergétiques. A long terme, un vitrage haut rendement est suffisamment bon. Faites aussi placer des nouveaux profilés de fenêtre. Demandez également à un professionnel de vérifier vos portes extérieures et la porte du garage. Celles-ci sont-elles isolées ? Et se connectent-elles au cadre de porte ? Pour une maison de rangée moyenne avec une surface vitrée de 20 m², mieux vaut se baser sur un budget entre 5.000 et 10.000 euros. Les châssis en PVC sont les moins chers mais ils isolent moins bien que le bois ou l'aluminium.

Il vous reste encore un peu de budget après ces rénovations ? Vérifiez dans ce cas si votre chaudière doit être remplacée et si la ventilation et l'éclairage peuvent être plus économes d'énergie.

Comparez les prix

Si vous rénovez, vous pouvez faire faire les travaux ou les réaliser vous-même. Dans les deux cas, vous pouvez comprimer les prix en comparant différents spécialistes et matériaux au niveau du prix et de la qualité. Pour certains travaux de rénovation, vous pouvez en outre recevoir une prime. Celles-ci varient parfois d'un lieu de résidence à l'autre. Renseignez-vous si vos travaux sont éligibles pour une prime.

Mettez vous-mêmes la main à la pâte

En vous retroussant les manches vous-même et en prévenant les amis et la famille, vous pouvez faire des économies. Mais ne réalisez que les travaux que vous maîtrisez vraiment. Faire réparer des travaux mal exécutés peut vous coûter pas mal d'argent supplémentaire. Les travaux simples mais chronophages, tout le monde peut les faire. Gardez les choses simples et éliminez les petites fantaisies de forme. Le travail standard est moins cher que le travail sur mesure.