Primeur: 10 nouveautés étonnantes du Palais 1

Un clip pour assembler la terrasse

Clic clac, en deux temps trois mouvements, vous pouvez monter votre terrasse... C'est en tout cas ce qu'annonce Bewood avec sa nouvelle technique de fixation Beclip. Ce clip permet de monter rapidement les lames de terrasse sur la structure, puisque la fixation ne nécessite aucune vis. Les lambourdes utilisées (en bois ou en aluminium) doivent toutefois être compatibles avec le système. Inutile en revanche d'utiliser des lambourdes en bois tropical, puisque les clips protègent le bois de la pluie et créent une lame d'air entre les lames et la structure, ce qui augmente automatiquement la durée de vie du bois. Les essences indigènes, plus écologiques, feront donc parfaitement l'affaire ! Les clips en inox résistent pour leur part au feu, à la corrosion et à l'usure. Ils assurent enfin un mince espace de 4 mm entre les lames, garantissant ainsi une gestion optimale de la dilatation et de la ventilation.

Prix indicatif : 198 euros/200 pièces.

1 Palais Stand 401

Une boîte aux lettres "spéciale colis"

Vous aimez passer commande sur internet ? Voilà qui va peut-être révolutionner les livraisons à domicile... eSafe lance une nouvelle gamme de boîtes à colis design. Objectif : sécuriser la pratique de la livraison. Car bien rares sont ceux qui n'ont jamais connu de mésaventures, qu'il s'agisse de colis égarés ou endommagés, ou encore de longues files d'attente au bureau de poste... eSafe, en fait, c'est une boîte aux lettres. Pour colis. Simple ? Certes. Mais efficace, puisqu'on nous annonce que les colis sont livrés à domicile, quoi qu'il arrive, en toute sécurité. Ces boîtes à colis, en aluminium durable et inoxydable, se déclinent en plusieurs modèles, pour répondre aux besoins des différents profils d'utilisateurs. La plupart peuvent être munies d'une serrure chiffrée qui permet de renvoyer les achats inadaptés par le même biais. Le système est actuellement testé par bpost.

Prix sur demande.

1 Palais Stand 519

Une piscine pour petits et grands

L'entreprise LPW Ceramic Pools propose un modèle de piscine étudié pour convenir à toute la famille : Family 9, une piscine monocoque en céramique garnie sur toute sa largeur d'une plage immergée à 20 cm de profondeur. D'une dimension de 9 mètres sur 4, elle affiche une profondeur de 150 cm. La troisième marche de son escalier en coin offre également une avancée qui peut servir d'espace de repos ou de jeux à 80 cm de profondeur. Pratique aussi pour les enfants qui apprennent à nager ! La piscine est fournie avec le volet Covrex Classic, un volet totalement invisible en position ouverte, qui vise à la protéger quand elle n'est pas utilisée. L'ensemble existe en trois couleurs standard (White, Ice Blue et Pearl Grey) ou toute autre teinte sur demande, et en deux degrés de finition (Pleasure Line et Comfort Line). L'installation prend environ huit jours.

Prix indicatif : 40 600 euros pour la Family 9 avec finition Pleasure Line (isolation en nid d'abeille d'une épaisseur de 15 mm, deux spots LED intégrés et une commande électrique automatisée pour contrôler la filtration) équipée d'un volet Covrex Classic (livraison et pose comprises en Belgique).

1 Palais Stand 311

La terrasse assortie au plancher

Vous cherchez une alternative aux bois tropicaux généralement utilisés pour les terrasses ? Lime, fournisseur de produits de construction respectueux de l'environnement, propose toute une gamme d'articles issus de la récupération ou de la revalorisation. Sa dernière nouveauté : les lames de terrasse Woven Decking, que l'on peut assortir au plancher intérieur ou aux meubles (sept coloris disponibles). Concrètement, il s'agit de planches de pin thermo-traité couvertes de PVC tissé, d'une épaisseur de 22,5 mm, fixées sur des poutres de pin imprégné en autoclave. Les planches Woven Decking peuvent également habiller les murs.

Prix indicatif : à partir de 80 euros/m².

1 Palais Stand 531

La pose d'une terrasse à la portée de tous

Grâce au système de montage Stone-System d'Eurotec, quasi tout le monde peut désormais aménager une terrasse en dalles ou en planches. Tout ce qu'il vous faut, c'est une assise stable et le revêtement de terrasse de votre choix. Le Stone-System fournit le reste. Les dalles sont posées à l'aide de Flex Stone-Clips sur une sous-structure spéciale en aluminium. Cette sous-structure peut s'appuyer directement sur l'assise ou sur des pieds réglables en hauteur, permettant de compenser aisément et efficacement les petites inégalités de l'assise. Les planches de terrasse sont pour leur part montées avec des vis visibles ou des clips de fixation invisibles.

Prix sur demande.

1 Palais Stand 116

Des pavés de béton inusables

Marshalls, le fabricant de pavés, expose à Batibouw de nouvelles pierres reconstituées en béton moulé. La société souligne la grande durabilité des pavés, générée par la densité très élevée du béton moulé. En outre, les pierres reconstituées sont dotées d'une couche de revêtement inusable qui les protège de la saleté, de la décoloration et de la dégradation. Les pavés Granitio et Rustic, deux des trois nouvelles séries en béton moulé, ont une face inférieure plane et un peu plus large. De ce fait, ils se posent aisément et permettent d'avoir partout un joint uniforme. Granitio est une imitation de pavé en granit tandis que Rustic est un pavé aux chants tambourinés. La troisième nouveauté s'appelle Square. De par sa surface lisse, ce pavé affiche un look plus moderne. Il est disponible aux formats 15 x 15 cm, 20 x 30 cm et 60 x 60 cm, dans une épaisseur de 4 cm pour les sentiers et terrasses et dans une épaisseur de 6 cm pour les allées.

Prix indicatifs : Granitio et Rustic : 34,61 euros/m2 ; Square : à partir de 17,11 euros/m2.

1 Palais Stand 309

Infiltration

Les blocs d'infiltration Hydrorock de l'entreprise Marlux, spécialisée dans les terrasses, permettent de lutter contre le risque d'inondation engendré par la multiplication croissante des revêtements imperméables. Ces blocs d'infiltration absorbent en effet les eaux de pluie qui vont ensuite progressivement s'infiltrer dans le sol. Un seul bloc est ainsi capable d'absorber jusqu'à 170 litres d'eau. Les blocs sont conçus pour le drainage des jardins, pour l'écoulement linéaire autour des revêtements imperméables, ou encore pour le drainage des sentiers (en gravier) et des allées. Le produit est constitué de laine de roche, un matériau 100 % naturel qui résiste aux racines des plantes et des arbres. Une toile filtrante empêche que le sable ou la terre ne pénètrent dans les blocs. Marlux propose aussi un puits d'infiltration Hydrorock, à savoir un puits d'évacuation traditionnel (toutefois dépourvu de tuyau d'écoulement) enrobé d'un filtre et achevé par un grillage métallique. Vous pouvez le placer par exemple sous un robinet extérieur.

Prix indicatif : blocs d'infiltration : à partir de 27,25 euros/pièce ; puits d'infiltration : à partir de 66,57 euros.

1 Palais Stand 313

La piscine en mode zen

Les toutes nouvelles piscines Infinity de Starline, dans la série NEXXT, se fondent dans leur environnement. Leur ligne d'eau se trouve à la même hauteur que la terrasse qui entoure le bassin, si bien que la surface de l'eau semble s'étendre sans coupure en créant un effet miroir. La piscine dégage ainsi une ambiance parfaitement zen. L'eau s'écoule de manière subtile entre les margelles, en toute discrétion. Le design de la piscine se caractérise par ses lignes et ses angles très affirmés. L'escalier flottant (en option) constitue un facteur supplémentaire de séduction.

Prix sur demande.

1 Palais Stand 205

Clôture amusante

Le nouveau grillage à barreaux CreaZen de Betafence propose une variante amusante de la clôture rigide. Les barreaux semblent s'entrecroiser en se chevauchant mais ils forment néanmoins un ensemble harmonieux au look très moderne. Chaque barreau vertical est muni, sur sa face supérieure, d'un discret capuchon en plastique. Les panneaux CreaZen, galvanisés à chaud et revêtus d'une finition en polyester, ont une largeur de 240 cm et sont disponibles dans cinq hauteurs différentes (100, 120, 150, 170 et 200 cm). La distance entre les barreaux atteint au maximum 11 cm. La couleur standard est le gris anthracite mais toutes les couleurs RAL sont possibles. La gamme CreaZen comporte également des portails pivotants simples ou doubles. Ceux-ci sont munis de poignées design, de charnières solides et de serrures intégrées en acier inoxydable.

Prix sur demande.

1 Palais Stand 319

Un gazon synthétique naturel

Namgrass, spécialiste du gazon synthétique, lance avec Green Envie un gazon artificiel à l'aspect dense et naturel. Le gazon synthétique consiste en une combinaison de nervures et de fibres qui font que le gazon reflète moins la lumière, ce qui crée un bel effet mat. L'herbe présente une teinte d'un vert très frais. Haute de 35 mm, elle offre l'apparence d'un gazon parfaitement tondu. La densité des fibres explique également la beauté de la finition. Les fibres élastiques soutiennent parfaitement le gazon, et assurent ainsi le redressement de l'herbe, quelles que soient les circonstances climatiques, et même après un usage intensif.

Prix indicatif : 30 euros/m².

1 Palais Stand 220