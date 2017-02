Primeur: 10 nouveautés étonnantes du Palais 4

Mieux protégé, mieux isolé

À l'extérieur ou à l'intérieur, se protéger du soleil est souvent une priorité. Le fabricant belge de protections solaires Harol, actif depuis 1946, propose de nouvelles solutions pour les espaces extérieurs et les zones de vie. À l'image du nouveau store de terrasse Versuz (photo), au design très fin, qui protège de la pluie et du soleil tout en garantissant un apport de lumière optimal. L'entreprise profite également de Batibouw pour lancer un volet monobloc super isolant, le OB900 Thermo. Son caisson est isolé avec un système à base de grains de graphite pour une meilleure étanchéité à l'air. Les visiteurs pourront aussi découvrir la protection solaire VZ800-ZIP, spécialement conçue pour les grandes surfaces (projection maximale de 4 m de large sur 5 m de profondeur), et un brise-soleil extérieur équipé d'un nouveau type de lames, qui se caractérise par un montage simple et rapide.

Prix sur demande.

Palais 4 Stand 227

Une couverture de terrasse intemporelle

À l'occasion de Batibouw, Wilms présente la WPA0600, une nouvelle couverture de terrasse en aluminium à la ligne stricte, que vous pouvez placer contre la façade de votre maison ou de manière indépendante (et pourquoi pas en combinaison). Il n'y a pas de liaison transversale entre les poteaux ou les coulisses, de telle sorte que la vue n'est nullement entravée lorsque la toile est enroulée. Vous avez le choix parmi un large éventail de couleurs, tant pour la toile que pour la structure en aluminium.

Comme action de lancement, l'entreprise proposera un bon d'une valeur de 250 euros durant le salon. Vous pourrez l'échanger à l'achat d'une couverture de terrasse WPA0600.

Prix indicatif : à partir de 4 135 euros (3 m de large x 4 m de projection) (hors montage).

Palais 4 Stand 205

Façade ludique

Outre ses lames horizontales Linius, déjà connues, Renson commercialise désormais un bardage de façade vertical en aluminium. Il s'agit de profils en aluminium garnis de lames verticales, qui se cliquent aisément sur des supports horizontaux. Les lames existent en deux types : Block (plus larges et à écartement variable) et Even (plus fines et à écartement fixe). La particularité des profils réside dans le fait qu'ils peuvent être agencés de manière personnelle afin d'attirer immédiatement l'attention sur votre façade. Vous pouvez également combiner les deux types de lames. L'espace entre les lames peut par ailleurs être comblé avec du bois, de l'aluminium ou des bandes de LED. Si vous voulez faire preuve d'encore plus de créativité, vous pouvez également utiliser les lames comme revêtement intérieur ou habiller la porte d'entrée ou la porte de garage de ces mêmes lames.

Prix sur demande.

Palais 4 Stand 219

Une poignée qui accroche le regard

La poignée totalement intégrée à éclairage LED de la nouvelle porte d'entrée en aluminium de Schüco attire incontestablement tous les regards. Les contours éclairés de la poignée créent une ligne épurée. En outre, le cadre, le panneau de porte et la poignée semblent se trouver dans un même plan, ce qui contribue également au look dépouillé et contemporain. La porte d'entrée, appelée Schüco ADS 90.SI Simply Smart Edition, offre une excellente isolation thermique grâce à son profil à cinq chambres avec trois chambres en aluminium et une double liaison thermique. Il est également possible d'intégrer le Schüco Touch Display dans la composition de la porte. Le display comprend un menu déroulant, un code d'accès chiffré, un vidéophone et une fonction d'ouverture automatique. La porte se commande ainsi aussi intuitivement qu'un smartphone.

Prix sur demande.

Palais 4 Stand 218

Fenêtre de toit plat avec verre courbé

Outre les fenêtres de toit plat à coupoles synthétiques ou avec une plaque de verre plat comme protection, Velux propose aujourd'hui une fenêtre de toit plat avec un verre courbé. Grâce à cette forme courbée, la pluie s'écoule immédiatement de la vitre vers le toit et ne gêne jamais la vue. En s'écoulant, l'eau charrie en outre les particules de saleté et maintient ainsi le verre plus propre. Le vitrage anti-rayures prolonge la durée de vie de la fenêtre. Cette nouvelle fenêtre de toit, qui combine un double vitrage et un verre de protection courbé, offre une excellente isolation acoustique et thermique. Elle est disponible en version fixe ou avec ouverture électrique, et convient pour des toitures présentant une inclinaison jusqu'à 15 degrés.

Prix indicatif : à partir de 570 euros.

Palais 4 Stand 119

Plus de verre, moins de profilés

Avec ses portes coulissantes Infinium aux lignes excessivement élancées et aux grandes surfaces vitrées, AluK vise le marché haut de gamme. Les fins profilés en aluminium et la surface vitrée royale confèrent un aspect minimaliste et dégagent largement la vue, conformément aux critères architecturaux contemporains. À l'instar des grandes surfaces vitrées fixes, Infinium peut supporter des feuilles de verre de maximum 3 m de large sur 3,5 m de haut. Afin de faciliter les manipulations, la partie coulissante peut être équipée d'un moteur électrique qui l'ouvre ou la ferme automatiquement. Ce système est disponible dans différentes finitions et configurations. Les performances thermiques et acoustiques sont entièrement conformes aux normes actuelles.

Prix sur demande.

Palais 4 Stand 311

Nouvelle porte au caractère classique

Une porte d'entrée originale participe au charme des maisons de caractère telles que les maisons de maître, les maisons de ville ou les villas classiques. Malheureusement, ces portes sont également sensibles à l'usure ou ne répondent plus, après un certain temps, aux exigences actuelles en matière de confort et d'énergie. Toutefois, une porte d'entrée moderne abîme souvent l'esthétique de la façade. Raison pour laquelle Frager-Fralu propose cette solution. Sous la dénomination TRADITION, la société fabrique sur mesure des portes de ville classiques et de caractère, qui rencontrent les normes thermiques et acoustiques d'aujourd'hui. Sur la base des dimensions et d'une photo de la porte existante, Frager-Fralu élabore une proposition. La société propose une multitude de profils et de façonnages dans un matériau durable tel que l'aluminium.

Prix sur demande.

Palais 4 Stand 116

Escalier pour bricoleurs

Un bel escalier que chacun peut construire très facilement, tel est l'objectif de la firme Nordag. L'escalier modulaire Modi s'adapte aisément à vos besoins. Le limon est fabriqué en aluminium et peut être posé sous une inclinaison de 30 à 45 degrés, selon l'espace disponible. Les marches sont disponibles en aluminium ou en bois (chêne ou hêtre massif), et chaque marche est pourvue de deux caoutchoucs antidérapants. Les garde-corps sont disponibles soit en inox, soit dans une combinaison d'inox et de bois ou d'inox et de verre. L'escalier rencontre toutes les normes relatives aux escaliers dans les maisons particulières (y compris vers la cave ou le grenier) et les espaces publics.

Prix indicatif : 3 528 euros (prix moyen pour un escalier de qualité avec 12 marches).

Palais 4 Stand 112

Fenêtre à ouvrant invisible

De plus en plus, l'invisible est de rigueur. Y compris lorsqu'il s'agit de fenêtres. Finstral lance la nouvelle fenêtre Cristal, dans la série FIN-Project. Une fenêtre à hautes performances qui se caractérise par l'absence totale de cadre ouvrant visible, celui-ci étant dissimulé derrière le vitrage, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le vantail se présente donc sous la forme d'une surface vitrée lisse et homogène, ce qui renforce l'élégance de l'ensemble tout en facilitant le nettoyage. Cette fenêtre en aluminium se décline en différentes couleurs et versions (oscillo-battant, levant-coulissant, accordéon...), et ses dimensions permettent de couvrir de généreuses ouvertures. Le fabricant annonce également d'excellentes valeurs d'isolation thermique.

Prix sur demande.

Palais 4 Stand 111

Ouvrir les vues en réduisant les montants

De plus en plus, gommer les limites entre intérieur et extérieur est une demande privilégiée par les habitants d'un logement. Sapa Building System, fournisseur de systèmes en aluminium, propose depuis l'an dernier une "porte intelligente à coupure thermique", la Confort Smartline (photo), également décrite comme "la plus fine porte coulissante en aluminium dans sa catégorie". En clair, il s'agit de limiter la largeur des montants à maximum 50 mm pour ouvrir davantage les vues sur l'extérieur. Elle affiche également une bonne isolation thermique et se décline dans toutes les configurations possibles (monorail, 2 rails...). Nouveauté : la Confort Smartline est désormais disponible en version rustique. Dans une autre gamme, la porte Artline XL convient pour les grandes baies vitrées, en proposant des coulissants jusqu'à 3,5 mètres de haut, avec ouverture assistée (motorisation partielle ou totale).

Prix sur demande.

Palais 4 Stand 313