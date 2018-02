Primeur: des nouveautés étonnantes du Palais 1

L'été sur mesure

Umbris, le spécialiste des couvertures de terrasse architecturales, attire cette année l'attention sur ses réalisations sur mesure. Il est question de couvertures à lamelles rectangulaires ou carrées, mais aussi d'un modèle oblique. Umbris propose également une solution trapézoïdale, avec des lamelles plus courtes à l'arrière qu'à l'avant et qui partent en oblique sur le côté. Vous avez une pièce de vie avec une grande baie vitrée? Une couverture de terrasse est alors idéale pour garder un intérieur agréablement frais sans perdre en luminosité. Vous souhaitez créer une pièce supplémentaire dans votre jardin? Optez dans ce cas pour une couverture indépendante, équipée ou non d'options telles que des parois latérales, un pare-vent, de l'éclairage... En été, orientez les lamelles en oblique pour créer un joli motif ombragé. Et si la pluie s'invite, vous pouvez les refermer d'une simple pression sur un bouton.

www.umbris.be Prix sur demande. Palais 1 stand 402

Vivez votre jardin

Ebema collabore cette année avec plusieurs partenaires outdoor et propose le stand de découverte Outspiration. Sur 700 m2, vous trouverez une piscine, un abri de jardin, un carport, des poolhouses, du mobilier de jardin dans toutes les tailles et toutes les couleurs et, bien évidemment, la vaste palette Stone&Style de solutions de pavage en béton. Les partenaires en question sont Veranclassic, Fou d'Eau et Meubili. Sur son propre stand, Stone&Style présente ses dalles de grand format et ses pavés multi-formats, ainsi que son mobilier de jardin en béton. Le pavage perméable Eco Solutions ne manquera pas non plus d'attirer l'attention. Voici un aperçu de la nouvelle gamme: Eco Solutions Aviena Straight et Aviena Wave, Eco Solutions en couleur Carbon, les margelles, tables et escaliers Megasmooth avec éclairage LED et les dalles de grand format (200 x 200 et 200 x 100 cm).

www.ebema.be - www.stone-style.be Prix indicatif : 42 euros/m2, TVA comprise (Eco Solutions Aviena Straight gris). Palais 1 stands 112 & 110

Toit extérieur fixe

Renson lance une nouvelle structure extérieure avec un toit fixe, l'Algarve Canvas. Canvas vient compléter la collection Algarve existante, composée de couvertures de terrasse avec lamelles orientables. Grâce à cette nouveauté, il est désormais possible de couvrir vos espaces extérieurs - terrasse, carport ou auvent - d'une manière uniforme et sobre.

Canvas se compose de deux couches: une toiture en toles d'acier profilées laquées avec une couche anti-condensation et un plafond constitué d'une toile en fibre de verre. La structure est disponible dans toutes les teintes RAL. Les modules de toiture fixes et mobiles sont conçus de manière à pouvoir se combiner. Et vous pouvez ajouter à cela des options telles que des parois coulissantes et de l'éclairage.

www.renson-outdoor.be Prix sur demande. Palais 1 stand 215

Dehors, mais à l'abri

Profiter du jardin tout au long de l'année? Le Qube vous protège du vent, sans porter préjudice à la vue. La construction, une pergola cubique avec un toit fermé, est en aluminium avec de fins poteaux d'angle et intermédiaires. Le Qube est disponible dans toutes les teintes RAL et vous pouvez le personnaliser comme bon vous semble: avec plusieurs types de plancher et d'éclairage, avec des options comme des parois fermées en aluminium ou en verre, des parois vitrées coulissantes, des éléments de chauffage ou des prises intégrées. Et si vous voulez plus d'espace, il vous suffit de doubler ou de tripler votre Qube... Le Qube convient idéalement à l'extérieur mais peut aussi être utilisé à l'intérieur, par exemple comme salle de réunion ou bureau isolé dans un espace ouvert.

www.vanpraetnv.eu/qube/ Prix indicatif : Qube de base (construction en aluminium de 3 150 x 3 150 x 2 470 mm avec toit en aluminium et plancher en PVC recyclé) à partir de 7 902,19 euros hors TVA, placement compris. Palais 1 stand 414

Un pavé chic et écologique

Grande nouveauté chez Marlux, producteur de dalles en béton et de pavages: la collection de pavés perméables Hydro Lineo. Grâce à leur structure ouverte, l'eau de pluie s'infiltre aisément et les pavés contribuent ainsi à réduire le risque d'inondation. Leur design sobre confère une allure particulière à votre allée de garage ou sentier de jardin.

Les pavés Hydro Lineo sont disponibles en plusieurs coloris (anthracite et tons gris) et plusieurs largeurs et se prêtent donc à merveille à divers motifs. Vous pouvez de surcroît jouer avec des joints gazon-nés étroits ou larges, histoire de ne pas renoncer totalement à la pelouse. Découvrez encore plus de possibilités avec la gamme Marlux dans la Garden Room, à l'extérieur du Palais 1.

www.marlux.com Prix indicatif : 35 euros/m2 (gris) ; 38 euros/m2 (anthracite) hors TVA, hors pose. Palais 1 stand 313

Une sensation de plage chez soi

Après un incendie dans son usine de production, le pisciniste LPW Pools se réinvente. Le résultat? Une gamme entièrement renouvelée et deux nouveaux modèles. Toutes les piscines monocoques de LPW Pools se composent désormais de vinylester à 100%. Ce matériau évite les infiltrations d'eau entre les couches de matériau de la cuve (à l'origine de la formation de cloques). Les deux nouveaux modèles, XL+ (photo) et Zenn, surprennent par le design exclusif de l'escalier. Avec 12 mètres de long pour 4,6 mètres de large, XL+ est la plus grande piscine de la marque. La première marche de l'escalier forme une plage de 2 mètres de large. Zenn affiche 9 mètres de long pour 4 mètres de large, avec un escalier design et une plage d'un mètre de large. Comme la plupart des modèles de LPW Pools, ces deux piscines sont équipées d'un volet automatique et isolant de Covrex.

www.lpw.be Prix indicatif : XL+ prête à l'emploi à partir de 61 458 euros ; Zenn prête à l'emploi à partir de 49 946 euros (TVA comprise). Palais 1 stand 311

Un look terrasse pour votre façade

Habiller votre terrasse et votre façade à l'identique ? C'est parfaitement possible, grâce au nouveau revêtement de façade de Lime Alternative Supplier, composé d'un bois composite avec du polyéthylène haute densité. Au niveau du look, le Lime Composite cladding s'harmonise parfaitement avec l'assortiment existant de planches de terrasse (Lime Composite decking). Chaque élément semble se composer de quatre planches de sorte que la pose est en fait très rapide. La largeur et le système de clips contribuent également à l'efficacité. Les profilés en aluminium garantissent une belle finition des angles et des extrémités et camouflent les joints de dilatation.

www.lime-spirit.com Prix indicatif : ± 11,20 euros/m hors TVA (Composite cladding 20/245/2900 mm). Palais 1 stand 509

Profilé polyvalent

Solis est le nouveau profilé en composite bois et aluminium de Bewood. Il se compose d'un coeur en aluminium enveloppé dans un composite de bois et combine de la sorte le look & feel naturel du bois avec les propriétés intrinsèques de l'aluminium (léger et rigide, avec une dilatation limitée). Solis se prête à merveille aux bardages de façade ouverts, aux rambardes, aux écrans visuels, aux protections solaires, etc. Les profilés sont durables et se composent jusqu'à 90 % de matériaux recyclés : fibres de bois de cèdre et de pin et résine de polypropylène. Signalons encore qu'ils ne nécessitent aucun entretien et que leur couleur est inaltérable. Bewood produit ses profilés de terrasse et de façade en Belgique. Les produits Premium sont destinés aux professionnels de la construction.

www.bewood.be Prix indicatif : 16,50 euros/m hors TVA (Solis 54, 50 x 40 mm). Palais 1 stand 201

Texte Natacha Dumont, Anja Giegas & Elien Haentjens