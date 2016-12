C'est une maison blanche... (en images)

Tout commence par un reportage diffusé sur la chaîne régionale Focus WTV, montrant la maison de l'architecte Birger Willaert. Les grandes fenêtres, les murs blancs et les vides plaisent tellement à deux téléspectateurs que ceux-ci décident de le contacter. " Dès le premier entretien, j'ai su clairement ce que ces gens voulaient. Le plus important, c'était que tout soit blanc. Ils voulaient également un vaste garage pour deux voitures, un grand espace de rangement et un bureau en relation avec la pièce de vie. "

Fort de ces informations, Birger s'est attelé à la tâche. " J'ai fait un premier avant-projet. Nous en avons discuté ensemble, mais il n'a pas été retenu. La difficulté résidait dans la parcelle, de 20 mètres de profondeur sur 12 mètres de large. Avec cette largeur, il était impossible de placer la salle à manger, le salon et la cuisine sur une même ligne donnant sur le jardin. Nous devions donc réaménager quelques espaces, mais cela aurait trop porté atteinte au projet. Je suis donc reparti de zéro. " La deuxième proposition fut la bonne.

Texte: Wim Deloof, Je Vais Construire n° 395