Des portes et fenêtres parfaitement isolantes

Aujourd'hui, les portes et fenêtres ne constituent plus les maillons faibles de l'enveloppe de construction. Les fabricants mettent tout en oeuvre pour isoler toujours mieux les profilés. La valeur d'isolation du vitrage a, elle aussi, augmenté ces dernières années. De ce fait, on retrouve aujourd'hui des portes et fenêtres affichant des niveaux d'isolation les plus divers, du très basique au niveau quasi neutre en énergie ou passif. Et cela tant en PVC, en bois qu'en aluminium.