En images: une reconstruction aux allures de maison neuve

Alors que les propriétaires cherchaient une maison à rénover dans le centre de Bruxelles, ils ont découvert cette parcelle trapézoïdale, en intérieur d'îlot, bordée de hauts bâtiments et protégée des bruits de la rue. "L'endroit ressemblait à Fort Boyard !" raconte l'architecte Marc Vande Perre. La nouvelle construction, conçue pour être passive, a été retenue sur la liste des lauréats " Bâtiments exemplaires 2011 ", une action organisée par Bruxelles Environnement pour encourager la construction et la rénovation de bâtiments durables. Cette étape a non seulement facilité l'obtention du permis d'urbanisme mais a aussi permis de réaliser une étude plus approfondie du projet et de ses détails de mise en oeuvre.

Un entrepôt réaffecté

Le projet s'implante à l'endroit d'un ancien entrepôt, autrefois affecté à une quincaillerie et détruit par un incendie il y a une quinzaine d'années. Pour réaliser cette intervention lourde, les murs existants de l'entrepôt ont servi d'appui à une nouvelle construction entièrement réalisée en ossature bois. Au premier niveau, ce sont trois murs, d'une hauteur initiale de 12 mètres, qui ont été partiellement conservés ; seul le quatrième mur de façade est neuf. Au second niveau, deux façades ont été construites de biais, ce qui crée un lien avec les bâtiments voisins. Une partie des briques provenant des démolitions a servi à combler la cave et à rehausser le niveau du rez-de-chaussée, tandis que celles qui étaient encore en bon état ont été conservées et utilisées pour le pavement des abords.

TEXTE : Agnès Zamboni