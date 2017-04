Forces et faiblesses de l'ossature bois

Sous l'appellation "construction bois", quatre systèmes constructifs coexistent et sont parfois combinés : l'ossature bois, le bois massif empilé (ou construction en madriers), le système poteaux-poutres et celui en panneaux massifs contrecollés ou contre-cloués. Mais le plus utilisé, et de très loin, reste l'ossature bois qui offre d'indéniables avantages.

Points forts

Gain de temps grâce à la préfabrication

Facilité de manutention sur chantier

Économies réalisées sur les fondations grâce à la légèreté de ces constructions

Réalisation de la totalité du gros oeuvre (murs et toit) par une seule entreprise

Isolation renforcée dans l'épaisseur de la structure

Possibilité de transformations ultérieures sans trop de contraintes

Possibilité pour les bricoleurs de procéder à tous les parachèvements intérieurs

Liberté dans le choix du parement extérieur et des parachèvements intérieurs

Points faibles

Nécessite une conception acoustique parfaite, plus encore dans des bâtiments collectifs

Faible inertie thermique si la construction est totalement réalisée en ossature sans complément massif (dalle de béton, mur de briques...)

La mise en oeuvre d'un grand nombre de composants au niveau des parois peut générer un risque de malfaçons plus élevé si plusieurs entreprises interviennent

Limitation du nombre d'étages : pour obtenir l'agrément ATG, le nombre d'étages doit être limité à trois (R+3), combles exploitables compris.

Je Vais Construire 399

(Admon Wajnblum)