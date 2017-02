Primeur: 15 nouveautés étonnantes du Palais 5

Agrandir par le haut

Vous n'avez pas assez de terrain pour agrandir la maison ? beSteel propose une autre solution : agrandir par le haut ! Cette société belge l'assure : les fondations existantes et la structure des bâtiments permettent souvent de soutenir un étage supplémentaire en matériau léger. Un assemblage de profilés en C laminés à froid de 1 à 2 mm d'épaisseur forme la structure porteuse du nouvel étage (tant les murs que la dalle de sol et la toiture). La structure est ensuite remplie d'un matériau isolant et garnie de part et d'autre de panneaux de revêtement. Les ossatures sont préfabriquées avant d'être montées sur le chantier, ce qui garantit une construction rapide, d'autant que les châssis de fenêtre peuvent être commandés avant d'entamer le montage. Le nouvel étage peut être construit sur un toit plat existant, sans toucher à l'étanchéité et à l'imperméabilité du bâtiment sous-jacent. Le système offre de surcroît de bonnes prestations thermiques et acoustiques.

Prix indicatif : 24 000 euros pour la structure d'une maison unifamiliale de taille moyenne.

Palais 5 Stand 301

L'aspect rouille de la brique

Si vous reprochez à la brique son côté authentique, pour ne pas dire rustique, le nouveau produit de la briqueterie Floren pourrait changer la donne... L'entreprise présente Ferrum, une brique au format long (27,5 centimètres) qui se caractérise par un style moderne et une couleur naturelle, celle de la rouille. Le produit se prête bien aux projets contemporains, que l'on opte pour une pose collée ou une maçonnerie plus traditionnelle. Les tons varient avec la lumière, accentuant le caractère naturel de la teinte "rouille" voulue par le fabricant.

Prix indicatif : 34 euros/m².

Palais 5 Stand 119

Un site pour l'isolation des façades

Vous ignorez comment vous y prendre pour isoler l'enveloppe de votre bâtiment ? Sto, le spécialiste de l'isolation des façades, vient de lancer un site qui pourrait vous aider : www.isolermafacade.be. Cet outil a pour objectif d'aider les constructeurs et rénovateurs à trouver le système adéquat pour l'isolation et la finition de leurs façades, mais aussi de les informer sur les primes et de les guider tout au long du parcours. L'entreprise a par ailleurs diversifié ses finitions, pour offrir davantage de choix aux clients : enduit décoratif, plaquettes de briques ou "Sto-Ecoshapes", de nouvelles plaquettes plus fines, qui permettent de créer un motif sur mesure... Sto annonce une large palette de couleurs, formes, effets et textures.

Prix sur demande.

Palais 5 Stand 509

Un même matériau pour toute la construction

Les blocs Ytong sont sur le marché depuis plusieurs années. Légers, hautement isolants, rapides à traiter. Si les qualités du matériau ne sont plus à démontrer, Xella, le fabricant, a considérablement complété sa gamme au fil du temps... À tel point qu'aujourd'hui, l'entreprise propose un système de construction complet, composé de blocs, mais aussi de linteaux, poutres de coffrage en U, éléments de sol et de toiture. De quoi construire toute la structure du bâtiment à l'aide d'un seul et même matériau, pour garantir plus d'homogénéité, moins de mouvements dans la construction et moins de ponts thermiques. Des blocs de grand format permettent par ailleurs de gagner du temps au niveau de la main-d'oeuvre, et de faire ainsi des économies. Les murs porteurs peuvent de surcroît être renforcés par une armature Ytong Murfor Compact, un treillis en acier disponible en rouleau.

Prix sur demande.

5 Palais Stand 307

S'isoler du bruit des voisins

Vous en avez assez d'entendre les bruits provenant de la maison voisine ? Recticel Insulation propose l'isolation acoustique Simfofit. Celle-ci se compose de flocons de polyuréthane provenant de résidus de production, répondant donc aux principes du recyclage et de la durabilité. Le système peut être utilisé pour des travaux de construction ou de rénovation et garantirait une réduction du bruit de l'ordre de 60 %, soit une diminution de 12 dB. Il offre également une bonne isolation thermique. Les panneaux de 40 mm d'épaisseur, flexibles et légers, sont faciles à découper. Ils se posent à l'aide d'une colle spéciale sur des murs uniformes et dépoussiérés. Des plaques de plâtre sont ensuite appliquées avec la même colle par-dessus l'isolation, en guise de finition.

Prix sur demande.

Palais 5 Stand 311

Isoler par l'extérieur

Vous connaissez l'isolation. En voici une nouvelle déclinaison : l'"ésolation". Le concept consiste à isoler les façades par l'extérieur et à y appliquer ensuite une finition "briques". Une solution que présente Vandersanden Group avec son système global E-Board. L'isolation par l'extérieur permet de créer une enveloppe isolante ininterrompue. Concrètement, il s'agit de fixer des panneaux d'EPS, un matériau isolant et recyclable, sur la façade, puis d'y coller des plaquettes de parement en guise de finition. Le résultat ressemble à s'y méprendre à une maçonnerie traditionnelle, mais la façade est plus légère et plus mince en raison de la faible épaisseur du parement (2 cm à peine). Notez qu'à l'occasion de Batibouw, une réduction allant jusqu'à 250 euros est octroyée pour toute commande d'un système d'isolation E-Board.

Prix sur demande.

Palais 5 Stand 207

Des murs facilement isolés

Les différentes régions octroient une prime pour l'isolation des murs par l'intérieur, à condition que la résistance thermique (valeur R) de la couche isolante soit de minimum 2 m²K/W. Isover propose dès lors son Comfortpanel 32 dans une nouvelle épaisseur de 7 cm, permettant de répondre à cette exigence en une seule couche pour bénéficier de la prime. Les panneaux de laine de verre, également disponibles en 12 et 14 cm d'épaisseur, sont incisés longitudinalement afin de pouvoir se glisser facilement derrière et entre les profilés Metal Stud, ce qui permet d'éviter la formation de ponts thermiques en garantissant une bonne continuité de la couche isolante. Ces panneaux font partie d'une solution complète visant à garantir une isolation et une étanchéité à l'air parfaites.

Prix indicatif : 8,21 euros/m² (épaisseur 7 cm). Ce prix peut varier d'un distributeur à l'autre.

Palais 5 Stand 201

Membrane auto-réparatrice

Avec Derbiskin, Derbigum commercialise une membrane polyvalente pour assurer l'étanchéité à l'air des maisons. La membrane Derbiskin se caractérise surtout par sa faculté d'auto-réparation. Cela veut dire que la membrane pourrait boucher elle-même les éventuelles petites perforations, dues par exemple à des agrafes ou des clous. Il est évident que cela ferait gagner beaucoup de temps au placeur. Cette membrane autocollante peut être appliquée partout dans le bâtiment, quel que soit le type de support. Elle peut être découpée sur mesure et se fixe aisément, jusque dans le moindre recoin. Selon le fabricant, son application ne nécessite aucun accessoire, ruban adhésif ou pièce de raccord. Derbiskin est également durable à d'autres niveaux. Sa composition est entièrement végétale. Le produit est de surcroît recyclable et certifié Cradle-to-Cradle.

Prix indicatif : de 15 à 30 euros/m2, en fonction de la construction.

Palais 5 Stand 504

Derbigum - Derbiskin L'étanchéité à l'air d'une construction s'impose aujourd'hui comme une évidence. La difficulté d'exécution réside dans l'application de membranes diverses, synthétiques pour la plupart et souvent sensibles aux déchirures, complétées par une multitude de rubans adhésifs. Derbiskin semble répondre à tous ces problèmes : multifonctionnel, facile à poser, à base de matières premières végétales, intégralement recyclable et certifié cradle to cradle. Il s'agit certes d'une nouveauté mais elle a fait l'objet de nombreux essais par le fabricant. On connaît les spécificités de ce type d'essais : conditions parfaites d'application, choix d'entreprises compétentes et parfaitement formées, finalement peu représentatives d'une réalité moins idéale. Nous attendons donc une évaluation par les professionnels dans des conditions réelles de chantier. Sur papier, la promesse est belle. Si elle est tenue, ce matériau retiendra certainement l'attention des architectes et semble promis à un beau succès commercial. (Gérard Kaiser)

Bloc d'assise en terre cuite

Les nouveaux blocs d'assise ThermoPlan TS12 de la société allemande Juwö permettent d'ériger des couches d'assise et des murs dans un même matériau, à savoir la terre cuite. Ils possèdent en effet l'isolation thermique et la résistance nécessaires. Le TS12, spécialement conçu pour offrir de bonnes performances acoustiques, doit ses excellentes valeurs d'isolation à ses multiples compartiments d'air. Le bloc a en effet été renforcé de manière à réduire les vibrations de l'air. L'avantage, c'est que les chambres d'air supplémentaires renforcent également la valeur d'isolation thermique. Selon le fabricant, le TS12 atteint une valeur lambda de 0,13 W/mK pour une épaisseur de mur de 14 centimètres, ce qui permet d'appliquer une couche d'isolation plus fine dans la coulisse. Le TS12 affiche par ailleurs un taux d'humidité très bas. De ce fait, le matériau doit à peine sécher après la construction et offre d'emblée une isolation optimale.

Prix sur demande.

Palais 5 Stand 606

Isolation et finition-en-un

Avec Façabrick, Wienerberger rénove et isole simultanément votre façade. Façabrick se prête dès lors principalement aux rénovations. Le système se compose d'un panneau isolant, revêtu d'une couche de mortier avec treillis d'armature intégré - ce qui facilite et accélère la pose - et de plaquettes de briques pour la finition. Le panneau isolant en mousse de polystyrène expansé est d'abord collé, puis fixé mécaniquement. Les plaquettes peuvent être appliquées directement, une fois les joints obturés. Le système offre une excellente étanchéité à l'eau. Quasi toutes les briques de parement du fabricant sont disponibles sous forme de plaquettes. Vous pouvez en outre réaliser divers motifs et créer une structure vivante, ou opter pour un look collé si vous préférez un résultat plus épuré.

Prix sur demande.

Palais 5 Stand 309

Un conditionnement pour limiter les déchets de colle

La colle de montage Poly Max de Griffon est désormais disponible dans un emballage de type "saucisse" de 600 ml, soit 900 g. Le nouveau conditionnement contient à peu près deux fois plus de colle que les anciens formats. Cela signifie que vous devrez deux fois moins souvent évacuer l'emballage, ce qui représente une réduction considérable des déchets. L'emballage de type saucisse se prête également très bien au travail de collage sur des surfaces importantes. Pour un dosage exact ou pour un travail de précision, Griffon ajoute à la gamme de produits un pistolet Poly Max et un Poly Max High Tack V-nozzle avec une ouverture spéciale en V. La Poly Max High Tack Express est une colle de montage rapide et puissante avec une capacité d'adhérence très élevée. La colle est entièrement durcie au bout de quatre heures. Vous pouvez l'utiliser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et elle est adaptée à presque tous les matériaux et surfaces.

Prix indicatif : à partir de 16,32 euros.

Palais 5 Stand 105

Trouvez un couvreur fiable

Eternit lance la plateforme en ligne "Trouvez un couvreur" (couvreur.eternit.be), qui doit permettre aux constructeurs et rénovateurs de trouver un bon couvreur via le réseau de l'entreprise. Tous les professionnels présents sur la plateforme répondent aux exigences de l'entreprise en termes de connaissance des produits et de qualité.

Cette année, les panneaux solaires Solesia constituent un autre élément vedette sur le stand d'Eternit, qui sera articulé en "coins thématiques". Ces panneaux photovoltaïques sont placés de la même manière que les ardoises ou les tuiles, dont on les distingue à peine. Une manière esthétique de produire soi-même son électricité verte. Vous pourrez également retrouver sur le stand les tuiles Sneldek, des tuiles en béton de grand format à double ondulation. Avantage supplémentaire de ces tuiles en béton : leur très faible empreinte écologique grâce à la possibilité de les recycler intégralement.

Prix sur demande.

Palais 5 Stand 107

Une sous-toiture étanche et sur mesure

La membrane de sous-toiture SOLITEX Weldano permet d'assurer l'étanchéité des toitures même lorsqu'elles ne présentent quasiment pas de pente (au-dessus de 5 degrés). Les différents lés s'assemblent facilement pour former un tout homogène. Ils constituent ainsi une sous-toiture étanche qui, selon le fabricant, peut sans problème être exposée durant quatre mois aux intempéries en attendant la mise en place de la toiture. À partir de mi-février, il sera également possible de réaliser une membrane de sous-toiture sur mesure. Celle-ci sera fabriquée et soudée en usine en respectant les mesures transmises, et livrée sur le chantier avec des instructions de placement. Cette manière de travailler offre plusieurs avantages : la pose sur chantier peut se faire rapidement, tout le travail de soudure est impeccable, et l'on produit moins de déchets sur chantier.

Prix indicatif : 7,24 euros/m² pour les lés de sous-toiture.

Palais 5 Stand 210

Jeu de lignes horizontales

MBI élargit sa gamme de plaquettes de parement avec un format long. Les plaquettes ont des dimensions de 595 x 20 x 40 mm (L x E x H), ce qui fait naître sur la façade un jeu de lignes horizontales. Grâce à leur épaisseur limitée (20 mm), elles se prêtent parfaitement à la rénovation de façade sans demander trop d'espace supplémentaire. Elles peuvent directement être apposées sur la façade existante ou sur des panneaux d'isolation. Ces plaquettes présentent exactement l'aspect de briques ordinaires, le tout à un prix abordable. Si l'on souhaite en même temps isoler la façade, MBI collabore avec Easylationwall. Les panneaux isolants sont conçus de telle manière que l'apposition des plaquettes de parement laisse apparaître une cavité de 2 mm qui permet l'évacuation d'une éventuelle condensation via le joint. Les panneaux constituent une couche isolante étanche. Le système offre une garantie totale de 10 ans.

Prix sur demande.

Palais 5 Stand 415B