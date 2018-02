Primeur: des nouveautés étonnantes du Palais 5

Double garage préfabriqué

Un garage pour deux voitures prêt à l'emploi ? C'est l'affaire de Betonal, le spécialiste des produits en béton. Leurs garages préfabriqués sont en béton armé de première qualité et sont équipés d'une double porte. Ils proposent de surcroît un espace intérieur dépourvu d'obstacles saillants au niveau des murs latéraux ou du plafond. Ce qui est bien pratique lorsque vous voulez entrer ou sortir de votre voiture, mais aussi pour ranger des vélos dans votre garage. Ces garages sont disponibles en cinq largeurs (500/550/600/650/700 cm) et deux hauteurs (262 ou 298 cm), sans limite de longueur. Une porte sectionnelle Hörmann avec système d'automatisation de la marque Sommer complète le tout.

www.betonal.be Prix indicatif : à partir de 17 000 euros hors TVA, livraison et pose comprises. Palais 5 stand 204

Belle ardoise

Eternit, spécialiste des couvertures de toiture en pente et des parements de façade, vous présente sa nouvelle ardoise. Tecta est assurément une ardoise hors catégorie, car elle est pourvue d'un revêtement unique, qui obture la surface de l'ardoise et la protège des dommages et de la décoloration. Les ardoises Tecta résisteraient, selon le fabricant, aux conditions climatiques extrêmes, mais aussi à l'encrassement, aux griffes, aux efflorescences et aux graffitis. Quelles que soient les circonstances, cette ardoise conserve donc sa forme sobre, son coloris uniforme et son look mat.

www.eternit.be Prix indicatif : 24 à 32 euros/m2, hors TVA et pose. Palais 5 stand 107

Recyclage de toiture

P

Récupérer l'eau de pluie par le biais de votre toit plat ou en faible pente? C'est parfaitement possible grâce à la membrane Aquatop de Derbigum, qui permet de récupérer l'eau de pluie et empêche qu'elle soit polluée par le roofing, grâce à la couche de finition spéciale en acrylique. La membrane Aquatop de Derbigum est composée d'un bitume copolymère et affiche une durée de vie d'au moins 40 ans. Le revêtement de cette membrane présente un pH neutre - l'eau de pluie reste donc pure - et existe en gris clair, gris foncé et blanc réfléchissant.

Autre nouveauté: Derbigum récupère les membranes Aquatop pour les recycler. Les clients peuvent donc convenir, lors de la pose de leur toiture, d'une reprise par Derbigum lorsque la membrane arrive en fin de vie. Cette offre s'applique aux particuliers comme aux professionnels.

www.derbigum.be Prix indicatif : membrane Aquatop à partir de 19 euros/m2, hors TVA et pose. Palais 5 stand 504

Illusion

Le designer Roel Vandebeek et les Briqueteries Nelissen se sont associés, et cela a donné Dubio, une brique qui, grâce à un jeu d'ombres, donne l'impression d'être composée de deux briques superposées. Idéal pour les amateurs de lignes originales car cette brique, qui se décline dans plusieurs coloris, peut se poser tant horizontalement que verticalement, mais aussi dans un appareillage sauvage.

La brique Dubio est en outre 3 centimètres moins profonde qu'une brique classique, ce qui permet un gain de place pour isoler le mur ou augmenter la surface habitable. La hauteur est standard, afin que le rendement sur chantier reste inchangé. La pose est donc tout aussi rapide que pour une brique traditionnelle, alors que, visuellement, on a l'impression qu'il y a deux fois plus de briques. Cette brique est d'ores et déjà nominée pour le Henry van de Velde Efficiency Award 2017. À l'heure de rédiger ces lignes, nous ne connaissons pas encore les résultats...

www.nelissen.be

Prix indicatif : 38,02 euros/m2, hors TVA et transport.

Palais 5 stand 511

Une isolation supérieure

Recticel Insulation lance une nouvelle génération de panneaux rigides en mousse de polyuréthane pour les sols et les murs: Eurofloor Xentro et Eurowall Xentro. Grâce à la technologie Xentro novatrice de l'entreprise, ces panneaux isolants affichent des prestations nettement supérieures à leurs prédécesseurs, avec une valeur lambda de 0,019 W/mK, alors que la valeur lambda standard des panneaux isolants en PU est de 0,022 W/mK. Cela représente une amélioration de 13% pour la même épaisseur.

Il est donc possible de mieux isoler les sols et les murs sans devoir utiliser de panneaux isolants plus épais. Une épaisseur de 9cm suffirait pour respecter les exigences actuelles en matière de PEB pour une nouvelle construction.

www.recticel.be Palais 5 stand 304

Une peinture intelligente pour façade

Votre enduit de façade n'est plus de première fraîcheur? Une petite remise à neuf s'impose. Avec les peintures de façade intelligentes de Sto, par exemple. Les peintures StoColor Lotusan (photo) et StoColor Dryonic se déclinent dans de nombreuses teintes mais se distinguent surtout par leurs caractéristiques astucieuses: la première est autonettoyante, la seconde protège des algues. StoColor Lotusan repose sur le principe autonettoyant du lotus: l'eau de pluie ruisselle en gouttelettes, qui emportent avec elles les salissures.

StoColor Dryonic s'inspire également de la nature, et en particulier d'un scarabée du désert, à la carapace hydrophile et hydrophobe. StoColor Dryonic évacue rapidement l'eau de la façade, qui sèche donc plus rapidement, permettant ainsi d'éviter la formation d'algues.

www.sto.be www.www.isolermafacade.be Prix indicatif : à partir de 40 euros/m2 hors TVA, pose comprise. Palais 5 stand 509

Pavés en terre cuite

Si vous voulez que les abords de votre maison attirent les regards, nous vous conseillons de découvrir la nouvelle collection Kwadrata de Wienerberger. Ces pavés en terre cuite au format 15 x 15cm présentent l'avantage d'un nombre de joints fortement limité, ce qui facilite l'entretien et accélère la pose... Ce qui, à son tour, réduit les frais de pose. Les pavés Kwadrata sont disponibles en plusieurs nuances de couleurs existantes: Astra (rouge foncé-brun), Caron (noir), Lotis (gris-beige nuancé) et Orion (rouge-brun nuancé). De plus, vous pouvez choisir entre une version rétro tambourinée ou une version sobre lisse.

www.wienerberger.be Prix indicatif : à partir de 31,15 euros/m2, hors TVA et transport. Palais 5 stand 309

Texte: Natacha Dumont, Anja Giegas & Elien Haentjens