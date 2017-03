Une cave transformée en espace de vie

L'architecte et son épouse ont acheté cette maison bel étage il y a 13 ans, dans la commune bruxelloise de Schaerbeek. Datant du début du siècle dernier, le bâtiment présentait sans surprise un état vétuste, mais la présence d'un jardin plutôt généreux et de caves exploitables a convaincu le couple de s'y investir pour en faire son domicile. Les travaux de rénovation se sont étalés sur plusieurs années selon les moyens disponibles, et l'architecte a lui-même réalisé de nombreuses interventions. Pour des raisons budgétaires, l'architecte s'est efforcé de conserver un maximum du gros oeuvre, en maintenant par exemple les baies, les cheminées et les plafonds moulurés. Il n'a cependant pas pu éviter le remplacement de la plomberie, de l'électricité, du chauffage et des sanitaires.

Je Vais Construire n° 397

Texte: Stephan Debusschere