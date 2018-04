Une maison qui se déplie en dix minutes

Dans un monde où l'on devient de plus en plus mobile, mais où en même temps on reste attaché aux standards modernes du confort, les entreprises de construction partent assidûment à la recherche de nouvelles façons d'habiter. L'une de ces manières prometteuses pourrait bien être les maisons pliables.

Le bureau de design Ten Fold a déjà réussi à construire des frames qui se déplient en dix minutes. Parce qu'il est très facile de les replier, les designer voient de nombreuses applicationsà leurs maisons dépliables: maisons de vacances, bureaux pop-up, etc. Regardez-les ici.