Des spécialistes relèvent le défi d'économie d'eau: quelques conseils pour le long terme

Selon Rob Chömpff, CEO de Hamwells, développeur de douches, limiter le gaspillage n'est pas seulement une question d'économie sur la facture. "L'eau est de plus en plus rare. L'eau sera l'enjeu de la prochaine guerre mondiale", affirme le créateur de douches. Economisons l'eau, dans ce cas, non ? Quelques solutions.

Révolution dans la douche

Chömpff a développé l'e-Shower, un ordinateur de douche connecté à internet. Celui-ci offre un confort de douche à effet de pluie avec une consommation spectaculairement faible: il économise 85% de la consommation d'eau normale, et 70% de la consommation d'énergie. L'e-Shower est une douche à circuit fermé qui récupère 9 fois les gouttes d'eau. "Au cours d'une douche de 10 minutes avec l'e-Shower, vous consommez 20 litres. Avec une douche ordinaire, c'est rapidement 80 à 100 litres", explique Chömpff.

L'eau est captée dans un mini réservoir, et de l'eau est ajoutée en continu. De ce fait, elle reste chaude. L'eau excédentaire est en même temps évacuée, l'eau reste par conséquent fraîche. "Un micro filtre retient les cheveux et la saleté et une pompe spéciale aspire l'eau du mini réservoir. La lampe UVC purifie l'eau", continue Chömpff. "Il y a beaucoup de demande pour la douche. Vous pouvez déjà l'acheter chez Van Marcke, mais d'autres acteurs sont également intéressés."

Robinets

Il existe aussi des robinets qui consomment moins. Un robinet normal écoule 12 à 13 litres par minute. "Avec un perlator, il s'agit de 5 litres. Vous pouvez le placer sur un robinet existant ou sur un nouveau", souligne Laure De Vlieger de Hansgrohe. "Vous désirez économiser davantage ? Optez dans ce cas pour un robinet low-flow qui consomme seulement 3 litres par minute."

Récupérer l'eau de pluie

Chacun devrait placer un puits et une pompe pour l'eau de pluie. En Flandre et à Bruxelles, c'est obligatoire en cas de rénovation ou de construction. En Wallonie, c'est encouragé. "Vous pouvez choisir de faire uniquement le minimum légal. Ou vous pouvez économiser davantage en utilisant l'eau de pluie pour plus d'applications. N'arrosez pas seulement le jardin mais raccordez l'eau de pluie à votre machine à laver et vos toilettes. Ce sont tout de même de grands consommateurs d'eau dans une maison", explique Jan Lauwers de O Beton.

Nourriture

"Si vous désirez économiser l'eau à grande échelle, mieux vaut ne pas manger de viande", considère Chömpff. Pour la production industrielle de viande, une énorme quantité d'eau est nécessaire. Examinez votre propre empreinte écologique liée à la nourriture de manière critique. Saviez-vous que les grandes casseroles exigent plus d'eau que nécessaire ? Choisissez la taille de casserole adéquate pour le plat. Vous utiliserez ainsi le minimum d'eau possible pour la cuisson de la nourriture.

A quoi ne pensez-vous probablement pas ?

L'isolation de la tuyauterie liée à l'eau chaude permet de faire d'une pierre deux coups. Les centrales énergétiques consomment des millions de litres d'eau pour le refroidissement. En économisant l'énergie, cela a aussi un impact sur l'économie d'eau.

Un glaçon tombe sur le sol ? Utilisez-le pour donner de l'eau aux plantes au lieu de le jeter dans l'évier. Ou arrosez les plantes avec l'ancienne eau potable de vos animaux de compagnie.

Ne tondez pas la pelouse trop courte, car une herbe plus longue protège les racines contre le soleil et donc le dessèchement. L'herbe tondue est parfaite pour maintenir la terre fraîche et maintenir l'humidité dans le sol. Par forte chaleur, il vaut en fait mieux ne pas l'évacuer. Arrosez vos plantes le matin ou le soir, lorsqu'il fait plus frais.