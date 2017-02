Envie d'une cuisine ergonomique ? Quelques points d'attention

Frustrations dans la cuisine

"Un des principaux points de frustration dans la cuisine est le lave-vaisselle. Il est souvent installé au niveau du sol. Comme vous devez dans ce cas obligatoirement vous pencher pour le remplir et le vider, beaucoup de personnes trouvent cela ennuyeux", explique Gerrit Decock d'Electrolux. C'est la raison pour laquelle AEG introduit le lave-vaisselle ComfortLift, qui a d'emblée remporté le prix du 'produit de l'année'. "C'est la Westvleteren des lave-vaisselles: la demande est supérieure à l'offre." Le lave-vaisselle est ergonomique parce qu'il permet un levage en douceur du panier inférieur. Vous obtenez automatiquement une hauteur de travail plus confortable et grâce à cela, vous devez moins vous baisser. Vous épargnez votre dos au cours du chargement et du déchargement.

Emplacement des appareils

Le lave-vaisselle trouve souvent une place sous le plan de travail, tout comme le four et d'autres appareils. "Nous voyons de plus en plus de fours installés plus haut, de telle sorte que vous ne devez plus vous pencher pour y mettre quelque chose", relève Decock. Au lieu de mettre la hotte au-dessus de votre tête, vous pouvez l'installer dans le plan de travail ou dans la plaque de cuisson. Vous ne devez alors plus vous débattre pour sortir les filtres de l'appareil au-dessus de votre tête.

Cuisine sur mesure

Le mieux est bien sûr que votre cuisine soit adaptée à votre hauteur. Mesurez-vous moins de 170 cm ? Travaillez dans ce cas à une hauteur de 90 cm. Mesurez-vous entre 170 et 195 cm ? Optez pour une hauteur de travail de 95 cm. La hauteur idéale est de mettre le plan de travail environ 12 centimètres en-dessous de votre coude. A l'évier, vous remarquez rapidement si le plan de travail se trouve à la bonne hauteur. Pouvez-vous toucher le fond de l'évier avec le bout de vos doigts sans vous incliner ? C'est parfait.

Aimez-vous travailler avec plusieurs personnes de différentes tailles dans la cuisine ? Optez dans ce cas pour des éléments surélevés ou des planches mobiles. Vous pouvez dans ce cas les placer ou les enlever en fonction de la personne de la famille qui travaille dans la cuisine.

La structure a de l'importance

Ergonomie signifie aussi structure. "Le bon tiroir à la bonne hauteur n'est pas seulement très pratique, mais aussi ergonomique", explique Danielle De Smet de chez Van Hoecke. "En utilisant des tiroirs plutôt que des étagères, vous obtenez un résultat moins préjudiciable. Vous ne devez plus vous incliner autant ou vous mettre à genoux pour attraper le produit à l'arrière de l'armoire. Vous obtenez également une meilleure vue d'ensemble sur le matériel et les produits. Combien de fois ne laissons-nous pas passer la date limite de conservation du fait que nous ne le remarquons que trop tard ?"

Structurez votre cuisine logiquement. "Une disposition pratique fait des merveilles", poursuit De Smet. "Demandez-vous à quel endroit vous avez besoin de quel matériel. Installez par exemple votre lave-vaisselle entre la salle à manger et votre cuisine. Ou mettez le matériel pour le four, comme les maniques et les plats, près du four et les herbes et condiments près de la cuisinière." Le système à tiroirs, vous pouvez en fait aussi l'étendre à d'autres espaces. L'ensemble de votre milieu de vie gagnera ainsi en ergonomie