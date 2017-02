La charrue devant les boeufs

Après avoir développé la voiture connectée, les informaticiens de l'ICT (techniques de l'information et de la communication, ndlr) se sont attaqués à la maison digitale. Alors que la domotique peinait depuis trente ans à se faire une place sur le marché de la construction, voilà que les applications pour smartphones et tablettes rendent la maison digitale plus sexy et plus accessible que jamais. Mais sans vouloir jouer les rabat-joie, ces technologies sont-elles bien la priorité de la maison d'aujourd'hui ?

La maison numérique améliore-t-elle réellement nos conditions de vie?

Il est désormais démontré et admis que notre qualité de vie est étroitement liée à celle de notre environnement et de notre climat. Et ces derniers se dégradent à un rythme insoutenable. L'époque où l'on se souciait égoïstement de notre petit confort intérieur, sans tenir compte des conséquences néfastes que nos choix pouvaient avoir sur l'environnement, est révolue. Chaque décision que nous prenons aujourd'hui pour améliorer l'équipement ou le fonctionnement de notre maison doit aussi être réfléchie dans une perspective collective. Isoler sa maison, ce n'est pas seulement améliorer son confort personnel et réduire sa facture énergétique, c'est aussi faire un geste utile pour le bien-être de tous. Et si l'impact de nos actions individuelles sur les bouleversements climatiques est infime, l'effet boule de neige ne doit pas être sous-estimé. La plupart d'entre nous ne sont pourtant pas conscients, aujourd'hui, de pouvoir contribuer concrètement à cet effort collectif, et se laissent bercer par des technologies séduisantes mais peu efficaces si elles ne s'inscrivent pas dans une gestion globale et durable de nos logements.

La maison digitale a un avenir technologique certain. Si l'on veut qu'elle ait aussi un avenir socio-économique et écologique, il faudra qu'elle se concentre sur l'essentiel, à savoir une amélioration réelle de nos conditions de vie, accompagnée d'un impact limité sur l'environnement.