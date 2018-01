La salle de bains au coeur de la maison: un entretien avec le CEO de Antonio Lupi Design

Quelles sont les grandes tendances qui guident vos nouvelles créations ?

Andrea Lupi: 'Nous l'observons déjà depuis quelques années, les logements sont de plus en plus compacts. Ceci signifie que pour garder un sentiment d'espace, les cloisons intérieures doivent disparaitre, et des fonctions autrefois remplies dans des lieux distincts et dédicacés doivent aujourd'hui coexister. C'est le cas de la cuisine et du séjour, mais aussi, de plus en plus, de la chambre à coucher et de la salle de bains.

Je suis convaincu que ces espaces de jour et de nuit finiront à terme par être réunis dans un seul et même lieu, dans l'esprit ouvert des lofts. Ceci est d'autant plus acceptable et viable que de nombreuses familles sont de taille réduite, ce qui constitue aussi une tendance de notre époque.'

Qu'est-ce que ces tendances ont pour implication sur vos créations ?

'Nous réfléchissons beaucoup à la meilleure manière d'intégrer l'équipement de la salle de bains dans un lieu de vie ouvert. Selon moi, on peut le faire de différentes façons en fonction de l'espace disponible ou de l'effet que l'on souhaite obtenir. La première manière est de travailler sur mesure et donc d'adapter les appareils et les meubles aux espaces qui leur sont réservés. Une parfaite intégration de divers éléments crée un sentiment d'apaisement et une impression d'espace.

Une autre manière est de faire disparaitre les appareils dans les parois, c'est par exemple l'objet de nos lavabos Silenzio, Soffio et Strappo dont le volume et même parfois la robinetterie ne sont plus visibles. Seul subsiste l'ouverture supérieure dans laquelle l'eau s'écoule, mise en valeur par un éclairage LED indirect. L'appareil lui-même disparait et se présente dès lors comme une "excroissance" du mur. Une troisième manière est de combiner des fonctions entre elles : la ligne de têtes de douche Meteo_Ra combine une tête de douche et un éclairage LED.

Lorsque l'on voit cette ouverture complètement intégrée dans le plafond, on pense d'abord à un luminaire encastré, on découvre par la suite que c'est aussi une tête de douche... Enfin, nous travaillons aussi à la conception d'appareils qui s'assimilent à des oeuvres d'art. L'idée est de créer des objets sculpturaux qui au-delà de leur pure fonctionnalité offre une plus-value esthétique pour le lieu dans lequel ils sont installés. Nous allons même encore plus loin dans ce sens où nous créons des objets-sculptures que le client peut s'approprier en le faisant évoluer au gré de ses envies, par exemple en cassant progressivement divers composants de manière aléatoires.'

Des développements comme la ligne de mobilier Bespoke et vos cheminées au bioéthanol débordent largement le cadre de la salle de bains. Cet espace est-il devenu trop petit pour contenir votre créativité ?

'D'un lieu retiré et renfermé sur lui-même, la salle de bains évolue vers un espace de détente ouvert et convivial. J'aime beaucoup l'idée d'associer l'eau et le feu, c'est pourquoi j'ai créé des cheminées, d'abord au bioéthanol, ensuite au bois. Le foyer Camini, par exemple, s'inspire de la même idée que les lavabos dont je vous parlais à l'instant et s'intègre donc complètement dans la paroi. Pour ce qui est du mobilier Bespoke, il s'appuie sur le principe que plus le logement est petit, plus il doit être ordonné pour éviter d'être rapidement encombré.

Cette ligne de mobilier modulaire - qui peut aussi être fabriquée sur mesure - peut recevoir de nombreux équipements intérieurs qui permettent un rangement efficace. Il vrai que ces éléments conçus avec soin sont parfaitement adaptés à la chambre à coucher ou au séjour. Ce qui nous ramène à mon constat de départ que la salle de bains fera demain partie du coeur de la maison, là où de nombreuses fonctions devront cohabiter. Notre mission est de faire le nécessaire pour que cela soit pour le meilleur...'