Les avantages et les inconvénients du bois dans la maison

Multiplexe, planches brutes, etc.: le bois se décline sous toutes les formes et apparences. Il est parfait pour les sols, les murs et les plafonds ainsi que pour les escaliers et les portes intérieures. Ce noble matériau présente beaucoup d'avantages, mais aussi un certain nombre d'inconvénients. Voici un aperçu.