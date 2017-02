Light Avenue: une analyse lumineuse

Un éclairage avec une âme

"Nos clients appartiennent au segment le plus élevé", explique Tom Claeys, propriétaire de la société d'éclairage Claeys. "Les artistes créent d'immenses créations qui attirent l'attention, à partir de carbone, de cristal ou de porcelaine. On pourrait faire fabriquer la même pièce de porcelaine à très bon prix en Chine. Mais l'âme de cet éclairage disparaîtrait alors." Les clients achètent de l'art éclairé. Sans éclairage led il est vrai. "La lampe halogène est le feu. La palette de couleurs est beaucoup plus agréable. L'éclairage led représente un progrès au niveau de la consommation, mais une régression sur le plan de l'atmosphère. D'autres me contrediront probablement. Mais la lampe halogène est beaucoup plus chaude. Dans cette lumière, vous vous sentez bien et vous avez l'air bien."

La lumière en tant que luxe

D'autres fabricants exposent également des modèles qui parlent à l'imagination. "Vous avez trois types de personnes. Soit elles dépensent de l'argent pour l'éclairage, soit elles optent pour le segment standard. Un troisième groupe accorde beaucoup d'attention à l'éclairage", argumente Geert Verdat, propriétaire de Linea Verdace. La fabrication de lustres gigantesques et exclusifs partout dans le monde est monnaie courante. Flos, Belux et Delta Light collaborent avec des créateurs qui font de jolies pièces de design.

Brick in The Wall conçoit et produit de l'éclairage qui s'intègre parfaitement dans le concept intérieur. Grâce à la finesse de la structure et la subtilité de la forme, l'éclairage se fond dans l'architecture. Lightplus adopte des lampes spéciales constituées de plâtre. "Vous pouvez les plier totalement à votre volonté et en faire une oeuvre d'art. Ou y faire imprimer un nom par exemple", affirme le general manager Francisco Jimenez.

Lumière numérique

La lumière peut aussi collecter et envoyer des données. "Via Bluetooth, il y a un nombre infini de possibilités. Si un client se trouve dans l'éclairage, il peut recevoir des réductions sur son gsm. La lumière peut se tamiser ou se renforcer au passage d'un visiteur. Ou vous pouvez compter les visiteurs", précise le représentant Fabien Devriendt d'Exterus. "Au Museon, le musée de Den Haag, cette technologie est déjà utilisée." Delta Light utilise aussi la technologie Bluetooth. Vous pouvez régler la lumière sans l'utilisation d'interrupteur mural.

Philips Hue est un système d'éclairage personnel sans fil. Il se base sur vos besoins et votre style de vie. Via une appli, vous pouvez commander toutes vos lampes partout dans le monde. Vous pouvez éteindre les lampes automatiquement lorsque vous partez de votre maison. Ou les automatiser entièrement pour faire comme si vous êtes à la maison. Vous pouvez aussi régler l'intensité de la lumière, car vous n'avez pas toujours besoin d'une pleine luminosité.

Eclairage de bureau à la maison ?

La plupart des fabricants d'éclairage ciblent la globalité du marché: tant les professionnels que les particuliers. Paradin cible spécifiquement l'éclairage d'entreprise et de bureaux. "L'éclairage de bureau et l'éclairage de la maison sont totalement différents. Au plus il y a de lumière du jour, au plus vous devenez joyeux", explique Ralf Feller, business development manager. "Vous prenez tout de manière beaucoup plus positive. Au travail, vous devez être à la hauteur, c'est pourquoi l'éclairage de bureau doit ressembler à la lumière du jour", continue Feller. "A la maison, vous êtes au repos et vous n'avez pas besoin de cette lumière vive. Vous utilisez alors une lumière plus jaune."