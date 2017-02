Primeur: 10 nouveautés étonnantes du Palais 9

La bonne lumière en tout temps

Les courtes journées d'hiver sont peut-être le bon moment pour réfléchir à un nouvel éclairage de votre logement... Avec la gamme Philips Hue, le leader mondial Philips Lighting entend proposer un éclairage qui colle aux besoins des utilisateurs. Lumière vive pour favoriser la concentration, fonction réveil imitant le lever du soleil, lumière blanche chaleureuse atténuée pour la détente, veilleuse... Certains modèles peuvent être synchronisés avec la télévision ou transformer votre salon en piste de danse une fois connectés avec les bonnes applications. La commande vocale est une autre possibilité.

Prix indicatifs : kit de démarrage Philips Hue White Ambiance : 135,95 euros ; lampe Philips Hue White Ambiance : 34,95 euros.

Une meuleuse design et performante

Ah, ces fils électriques ! Constamment gênants, toujours encombrants, quand ils ne finissent pas par être... coupés ! D'où l'intérêt des outils électroportatifs. Metabo lance ainsi "la première meuleuse d'angle 230 mm sans fil au monde", rien que ça ! Munie d'une technologie de batterie LiHD performante, elle permet de réaliser des travaux nécessitant une puissance extrêmement élevée, jusque-là réservés aux grosses machines filaires. Avec son grand diamètre de meule et ses 36 volts, elle peut réaliser des coupes allant jusqu'à 77 mm de profondeur et être utilisée dans les domaines de la menuiserie métallique, la construction de toits ou l'aménagement d'espaces extérieurs. La meuleuse WPB 36 LTX BL 230 se distingue aussi par son ergonomie, et a reçu le Red Dot Design Award en 2016 pour son design innovant et original.

Prix sur demande.

Quand le smartphone devient vidéoparlophone

Les amateurs de technologie trouveront ici de quoi rassasier leur curiosité... BTicino, marque du groupe français Legrand, lance Classe 300 X13E. Un nom savant pour décrire un nouveau poste intérieur pour la vidéophonie via smartphone. En clair, il s'agit d'un vidéophone qui profite de la combinaison du système à deux fils BTicino et de la connexion à un smartphone par Wi-Fi ou réseau 3G/4G. On sonne à la porte et vous n'êtes pas chez vous ? Rien de grave : vous pouvez répondre de n'importe où, pour autant que vous soyez connecté à internet avec votre smartphone équipé de l'application adéquate. Vous pouvez même ouvrir la porte à distance ou visionner les images en différé, puisqu'elles sont stockées sur le Cloud. Le tout serait même très facile d'utilisation. À la portée de tout geek, même débutant...

Prix indicatifs : unité séparée : 600 euros ; kit : 1 050 euros.

Du meilleur son dans la maison

Avoir le son du cinéma directement à partir de l'internet ? Et pourquoi pas... Bose lance plusieurs produits susceptibles d'intéresser les adeptes de la technologie sonore : une barre de son sans fil et deux nouveaux systèmes de home cinéma. La première, nommée SoundTouch 300 (photo), se distingue par sa ligne discrète. Elle est équipée des connectivités Wi-Fi et Bluetooth, et peut aussi faire office d'enceinte ou de système de home cinéma. Côté home cinéma, justement, les deux nouveaux systèmes sans fil lancés sur le marché, le Lifestyle 600 et le Lifestyle 650, combinent design et performances audio. Ils offrent, selon le fabricant, une acoustique optimale.

Prix indicatifs TVA comprise : SoundTouch 300 : 799,95 euros ; Lifestyle 600 : 3 499 euros ; Lifestyle 650 : 4 499 euros.

Un écran tactile pour contrôler la maison

Domintell complète sa gamme de boutons-poussoirs en lançant un écran tactile LCD qui s'inscrit dans la ligne Rainbow. Cet écran offre une combinaison unique de design, de technologie et de personnalisation, pour un large éventail de fonctionnalités. Le produit permet notamment aux utilisateurs d'importer des photos et d'expérimenter la nouvelle gamme d'icônes proposées. Il est muni d'une sonde intégrée qui mesure la température de la pièce et peut même jouer le rôle de thermostat. Le fabricant souligne la convivialité et la simplicité d'utilisation de cet écran de 9 cm de large qui s'intègre aux solutions domotiques Domintell.

Prix indicatif : 480 euros.

Terrasse en bois sans vis

Le tout nouvel outil Camo d'Aerfast vous permet de réaliser une terrasse en bois sans vis ni clips de fixation visibles, et ce, avec un espace parfaitement identique entre les planches. Camo est un appareil manuel ergonomique avec lequel vous pouvez placer des vis spéciales (en acier inoxydable ou avec un coating de protection) en biais sous un angle de 45 degrés dans chaque planche. Les vis sont ainsi invisibles vues du haut. Cette technique crée automatiquement un espace d'exactement 1,6 mm entre les planches. Autre avantage : si cela s'avère nécessaire ultérieurement, vous pouvez facilement retirer une planche sans devoir démonter ou abîmer les planches voisines. Il vous sera possible de tester l'appareil durant le salon.

Prix indicatif : 67,15 euros.

Détecteur de mouvement subtil

Le fabricant de domotique Duotecno a conçu un détecteur de mouvement qui peut être fixé en applique. En effet, il n'est pas toujours possible d'encastrer complètement ce type d'appareil. Afin de préserver l'aspect esthétique, la société a doté ce nouveau détecteur apparent d'un design rond très minimaliste. Il est disponible en noir et en blanc et affiche un diamètre de 7 cm. L'appareil détecte tout mouvement dans un rayon de 10 mètres. Vous pouvez également placer le détecteur à l'extérieur puisqu'il est entièrement étanche à l'eau.

Prix sur demande.

Des interrupteurs toujours propres

Des interrupteurs design intelligents à écran tactile ? Avec plaisir ! Dommage qu'il reste toujours des traces de doigts sur ces interrupteurs... Qbus a toutefois résolu le problème. Les interrupteurs Tastu sont dotés d'un revêtement spécial qui évite les traces de doigts sur le verre. À l'aide de LED, vous pouvez régler la couleur de la face tactile selon vos envies. Les interrupteurs Tastu sont disponibles en verre blanc et noir, avec une, deux ou quatre zones tactiles. Les versions à deux ou quatre zones tactiles ont une seconde "page", permettant de commander deux ou quatre fonctions de plus. Une version plus grande avec huit zones tactiles est en fabrication. Les interrupteurs sont également disponibles avec un capteur de température intégré. La gamme d'interrupteurs Tastu peut être raccordée à un système de domotique de Qbus.

Vidéophone grand écran

Aiphone, le spécialiste japonais de la vidéophonie, avait déjà lancé les écrans 7 pouces dans les maisons particulières. Désormais, il commercialise aussi une version destinée aux immeubles à appartements (également disponible avec un plus petit écran de 3,5 pouces). Le poste vidéo de la nouvelle série GT affiche un look contemporain dépouillé. La commande est intuitive, avec des boutons poussoirs éclairés et des touches tactiles discrètes. La caméra à l'entrée est dotée d'un grand angle de 170 degrés. Elle filme des images en haute résolution et dans des couleurs très nettes. Sa conception coverless promet en outre une image exempte de tout reflet ou de condensation. Au cours du second semestre, les portiers seront équipés d'une technologie permettant d'échanger des informations sans fil avec un smartphone. Cela permettra par exemple de gérer aisément les noms des habitants et de les adapter en cas de déménagement. Le poste de concierge pourra recevoir les appels et communiquer avec d'autres postes intérieurs du système.

Prix sur demande.

Sécurité assurée par des caméras

Les nouvelles caméras de surveillance TYCAM de Delta Dore, très faciles à placer, misent pleinement sur la sécurité. Avec la fonction livestreaming, vous accédez à tout instant aux images de la caméra, où que vous soyez. En codant le streaming, la société empêche par ailleurs que des tiers puissent visionner les images. Les caméras intérieures et extérieures fournissent des images de très haute qualité, même en présence d'une faible luminosité. L'installation du système de caméra nécessite une connexion internet et la box domotique du fabricant (TYDOM 1.0 ou TYDOM 2.0) afin de configurer la caméra via un smartphone ou une tablette. Le système reçoit des images provenant de maximum quatre caméras. Vous pouvez donc simultanément protéger votre seconde résidence.

Prix indicatif : 301,10 euros (box domotique non comprise).

