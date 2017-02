Primeur: 13 nouveautés étonnantes du Palais 7

Baignoire en pose libre

Si elle s'est longtemps placée contre les murs, dans la continuité du mobilier de salle de bains, la baignoire en pose libre s'est fait une jolie place dans les pièces d'eau depuis quelques années. C'est dans cette idée que Duscholux présentera à Batibouw sa gamme de baignoires voulues "libres et élégantes", permettant de dynamiser les salles de bains, qu'elles soient classiques ou modernes. Le mot d'ordre que s'est donné l'entreprise : créer un design de qualité.

Prix indicatifs : Primeline Free : à partir de 2 305 euros ; Caprivi Free : à partir de 2 640 euros (sans habillage) et de 5 793 euros (avec habillage).

7 Palais Stand 109

Un adoucisseur d'eau connecté

À l'heure du tout au Wi-Fi, voici... l'adoucisseur d'eau intelligent! Ecowater Systems passe à un niveau supérieur en matière de traitement de l'eau domestique en lançant eVOLUTION, une gamme d'adoucisseurs dotés de nouvelles fonctions. Ces appareils sont capables de calculer l'algorithme le plus efficace pour doser la consommation de sel en fonction de la quantité exacte d'eau douce nécessaire. Résultat : ils pourraient réduire cette consommation de moitié. Ces adoucisseurs connectés au Wi-Fi vous alertent lorsque le niveau de sel est trop bas et sont équipés de vannes permettant de limiter la perte de pression et d'améliorer le débit de l'eau.

Prix sur demande.

7 Palais Stand 421

Robinets rétro ou contemporains

Trancher entre l'ancien et le contemporain? La robinetterie RVB a décidé de ne pas choisir, en présentant plusieurs nouveaux modèles. Née en 1935, l'entreprise réputée pour ses collections rétro révise ses classiques : elle propose un robinet mitigeur monotrou dans le style de l'époque, alliant l'ergonomie à la tradition. Plus moderne, la collection Line, dessinée par le designer Terence Woodgate, se caractérise par son levier à la géométrie stricte, facile à utiliser. Reste la collection Plug. Créée par l'architecte designer Alain Berteau, elle propose une approche minimale et ultra-compacte du robinet.

Prix indicatifs : collection 1935, robinet monotrou en chrome : 430 euros ; collection Line, robinet monotrou en chrome : 495 euros ; collection Plug, robinet de cuisine en chrome avec mousseur intégré dans le bec : 670 euros.

7 Palais Stand 311B

Traîner sous la douche sans culpabiliser

Quand la technologie s'invite dans la salle de bains, c'est pour résoudre un vieux dilemme : permettre aux utilisateurs de profiter d'une longue douche chaude sans gaspiller d'eau et d'énergie. C'est l'objectif affiché de l'e-Shower, conçue par la société néerlandaise Hamwells et présentée en exclusivité par la firme belge Van Marcke. Cette douche connectée permet, grâce à son programme FreshCycle, de réutiliser les gouttes d'eau, filtrées et purifiées, jusqu'à neuf fois au cours d'une même douche ! "Idéal pour profiter d'une douche spectaculaire tout en économisant jusqu'à 80 % d'énergie et 90 % d'eau", affirme le concepteur. L'e-Shower peut être connectée avec des appareils mobiles pour régler les programmes personnels, la commande à distance ou la musique en streaming. Elle est munie d'une minuterie et est capable de répartir la réserve d'eau chaude entre les différents utilisateurs. L'e-Shower se nettoie d'elle-même et se vide totalement après chaque utilisation.

Prix sur demande.

7 Palais Stand 309

Se laver sous une douche nécessite de faire couler l'eau pendant deux minutes, pas plus ! Mais nous restons volontiers plus longtemps sous la douche, par plaisir. La quantité d'eau peut alors vite atteindre les 100 litres d'eau à 38 °C, même avec un pommeau économique. Le programme FreshCycles de cette e-Shower proposée par Van Marcke permettrait d'économiser, au dire du constructeur, jusqu'à 80 % d'énergie et 90 % d'eau ! Comment ? Une pompe récupère l'eau tombée dans le receveur et la réinjecte après filtration, épuration et passage au travers d'un filtre UV pour éliminer les bactéries. Une faible quantité d'eau chaude neuve est ajoutée au flux pour conserver la température de consigne. L'eau tourne ainsi en boucle jusqu'à 7 fois avant d'être évacuée. L'économie d'eau et d'énergie est évidente mais pour en profiter, vous devrez remplacer toute votre douche, bac compris. Le système ayant un certain coût, cela demande un calcul de rentabilité. Combien de douches par jour ? Durée habituelle d'une douche ? En revanche, si vous devez de toute façon installer une nouvelle douche, le surcoût de cette e-Shower par rapport à une douche traditionnelle s'amortira plus rapidement. (Benoît Bilocque)

Bonne idée que de recycler l'eau chaude d'une douche. Non seulement, on diminue de 90 % le volume d'eau neuve à puiser dans le réseau, mais on profite aussi de la récupération de l'énergie qu'elle contient encore au lieu de l'évacuer dans les égouts. Cette double économie sur le volume d'eau et sur le chauffage s'inscrit idéalement dans l'objectif de diminuer la consommation énergétique des habitations. De plus, elle déculpabilise le citoyen qui n'aura plus mauvaise conscience en restant longtemps sous la douche. Pour un coût d'installation de l'ordre de 3 000 euros, une famille de 4 personnes atteindrait le seuil de rentabilité en moins de 2 ans. Techniquement, la présence d'une pompe, d'un réservoir et de filtres demande un entretien plus exigeant que celui d'une douche "normale". En bref, un produit réellement innovant qui retient notre attention et n'a pour réserve que le manque d'informations sur une durée de vie estimée par le fabricant à une quinzaine d'années. (Gérard Kaiser)

Bois et béton dans la salle de bains

Entre bois et béton, X²O, spécialiste de la salle de bains, propose deux nouvelles séries de meubles. Désormais disponible dans la teinte "concrete oak", la gamme Balmani Xcentra, avec finition structure bois en relief, se compose d'un mobilier brut suspendu (meuble sous vasque et colonne assortie) qui se mariera au mieux avec les intérieurs de style industriel. La collection Balmani Spinto en chêne, avec meuble sous vasque en version suspendue (2 tiroirs) ou à poser (3 tiroirs) et colonne assortie, séduira davantage les amateurs de mobilier à l'aspect naturel. Les deux séries sont dépourvues de poignées et se combinent avec différents plans de toilette et miroirs.

Prix sur demande (en fonction des compositions).

7 Palais Stand 401

Surface de douche "prête à monter"

À l'occasion de Batibouw, Geberit met l'accent sur plusieurs nouveautés. Parmi lesquelles la nouvelle surface de douche de plain-pied Setaplano. Composée de matériaux de qualité, elle se caractérise par sa facilité de montage : là où d'autres nécessitent l'assemblage de dizaines de pièces, celle-ci est composée d'un cadre en acier et d'une feuille d'étanchéité préassemblés en usine. Le produit sera disponible à partir d'avril 2017. À noter également que le groupe a repris Keramag, leader en matière de céramiques sanitaires. L'assortiment de la marque, caractérisé par ses lignes et sa durabilité, sera mis à l'honneur sur le stand Geberit.

Prix indicatifs : surface de douche Geberit Setaplano 90 x 90 cm : 699 euros ; cadre d'installation : 290 euros ; set d'installation avec 4 pieds et garde d'eau de 50 mm : 175 euros.

7 Palais Stand 209B

Une unité pour supprimer le condensat

Le condensat, c'est ce résidu qui s'accumule lorsque l'on récupère la chaleur dans les fumées d'une chaudière à condensation. Dans ce contexte, le fabricant de pompes Wilo lance les stations de relevage de condensat Plavis, décrites comme "une solution particulièrement écoénergétique, à faible bruit et facile à installer". La gamme se compose d'unités responsables de la collecte et du pompage de l'eau de condensation dans les systèmes de chauffage et de climatisation. Ces stations sont équipées de moteurs silencieux à haute efficacité. Le niveau de leur réservoir est contrôlé à l'aide d'électrodes intégrées. Une pompe se charge automatiquement du vidage lorsque c'est nécessaire. Plusieurs fonctions sont possibles selon les versions.

Prix sur demande.

7 Palais Stand 409

Eau de ville enrichie en magnésium

Le filtre de la carafe d'eau Vida de BWT supprime non seulement le calcaire, les métaux lourds et le goût de chlore de l'eau de ville mais il l'enrichit également en magnésium. Selon la société, vous pourriez ainsi assimiler jusqu'à 20 % de vos besoins quotidiens en magnésium en buvant de l'eau de ville (les hommes ont besoin de 300 à 350 mg de magnésium par jour, les femmes de 250 à 300 mg). Le magnésium est un minéral essentiel, notamment pour garantir des dents et des os sains et pour assurer le bon fonctionnement des muscles, du coeur et des vaisseaux sanguins. La Vida équilibre par ailleurs le pH de l'eau, ce qui en améliore le goût. Et pour couronner le tout, cette carafe d'eau vous permet de faire des économies sur l'achat d'eau en bouteilles, ce qui est bénéfique tant pour l'environnement que pour votre portefeuille.

Prix indicatifs : carafe d'eau BWT : 17,99 euros ; pack de trois cartouches filtrantes : 19,99 euros.

7 Palais Stand 100

Tablette de lavabo en Mineral Stone

Le fabricant de salles de bains Detremmerie a étendu sa gamme No Limit particulièrement épurée avec des tablettes de lavabo et receveurs de douche en Mineral Stone. Ce matériau présente le même aspect et le même toucher que la pierre naturelle, tout en étant particulièrement facile d'entretien. Il résiste à l'eau et est antiseptique, ce qui le prédispose naturellement aux salles de bains. Tant les tablettes de lavabo que les receveurs de douche en Mineral Stone sont disponibles en huit couleurs différentes. Avec ses façades biseautées et ses poignées en inox dissimulées, la gamme No Limit cadre parfaitement avec une salle de bains contemporaine aux allures de salon.

Prix indicatif : 4 232 euros pour l'ensemble illustré (tablette + sous-meuble + 2 miroirs, hors douche et robinetterie).

7 Palais Stand 107B

Adoucisseur d'eau compact

Aquacare lance un nouvel adoucisseur d'eau extrêmement compact, le Kinetico Premier Compact. Le format réduit de l'appareil et le fait qu'il fonctionne sans électricité rendent son placement aisé, partout où l'on veut. Il entre par exemple parfaitement dans une armoire de cuisine. Le Kinetico Premier Compact fonctionne avec des blocs de sel de 4 kg - livrés en paquets de 8 kg, à la place des sacs de sel traditionnels de 25 kg. Pour ajouter du sel, il suffit d'ouvrir le couvercle magnétique. L'appareil comporte deux réservoirs de résine, ce qui vous permet de profiter en permanence d'une eau plus douce.

Prix indicatif : 1 590 euros.

7 Palais Stand 509

Du bois massif dans la salle de bains

Ethnicraft présente Layers, une toute nouvelle collection de meubles pour salle de bains. Ethnicraft est un fabricant belge de mobilier qui se spécialise dans des meubles de qualité en bois massif. Les meubles Layers sont fabriqués en chêne léger, avec une tablette supérieure en Solid Surface blanc satiné. Le projet se caractérise par ses lignes droites bien affirmées. Le grand miroir complète le design original et intemporel. Comme pour toutes ses autres gammes, Ethnicraft propose un ensemble complet avec une série d'accessoires pratiques, notamment des planches de rangement et de petites armoires d'appoint.

Prix indicatifs : meuble de toilette 120 cm : 2 250 euros ; miroir 120 cm : 400 euros.

7 Palais Stand 413

Un adoucisseur d'eau mobile

Delta Water Engineering et GH Systems ont développé un adoucisseur d'eau mobile, le Delta Roller, que les professionnels des installations sanitaires peuvent intégrer dans leurs projets. Il permet de remplir d'eau douce une installation de chauffage, d'une manière simple et rapide. Une eau trop dure produit en effet des dépôts de calcaire dans les conduites et sur l'élément chauffant de la chaudière. Le boîtier robuste de l'appareil résiste aux chocs et il est pratiquement indestructible. Il n'y a donc aucun problème pour emporter cet appareil d'un chantier à l'autre ou pour le transporter dans des camionnettes de livraison. Des roues et une poignée amovible facilitent les déplacements de l'adoucisseur d'eau. La conception pratique de la connexion de raccordement permet de se brancher aisément sur la conduite d'eau et sur le système de chauffage. Le Delta Roller travaille sans électricité et peut adoucir jusqu'à 2 600 litres d'eau par heure.

Prix sur demande. 7 Palais Stand 203

Du bois noble dans la salle de bains

La tendance est à nouveau aux matériaux naturels. Facq, spécialiste de la salle de bains depuis 1880, présente la gamme Edition Lignatur de Keuco, une série de meubles en bois aux lignes modernes. Le concept, fruit de la collaboration entre Keuco et Team 7, fait la part belle au bois noble : chaque pièce est réalisée à la main, en chêne, en noyer ou en chêne vénitien. Intemporel, le bois est aussi une garantie d'authenticité et contribue ainsi au bien-être dans la salle de bains. L'ensemble se décline dans une version luxueuse, incluant notamment l'éclairage du miroir, des boutons tactiles pour moduler l'ambiance lumineuse de la pièce, ou encore un éclairage LED automatique à l'intérieur des meubles. Les tiroirs avec système de rangement en bois massif sont équipés de la technologie "push-to-open".

Prix indicatif : à partir de 5 900 euros TVA comprise.7 Palais Stand 211