Primeur: 17 nouveautés étonnantes du Palais 11

Charger le lave-vaisselle sans se pencher

Le lave-vaisselle Comfortlift d'AEG pense à votre dos. Fini de vous pencher pour remplir ou vider le panier inférieur. Vous pouvez tout simplement l'amener à la bonne hauteur. Quand vous le sortez, le panier est soulevé par un système de levage. Et lorsque vous avez terminé la tâche, vous le descendez simplement à l'aide d'une poignée. Outre le problème d'ergonomie, le lave-vaisselle tient également compte d'autres éléments de confort. Il dispose ainsi d'un programme de lavage particulièrement silencieux et propose un cycle économique. Et pour ceux qui le souhaitent, il dispose en option d'un panier supplémentaire avec des poignées SoftGrip pour les verres délicats. Le Comfortlift fait partie de la nouvelle gamme d'appareils de cuisine d'AEG Mastery Range.

Prix sur demande.

Comme un robinet, en mieux !

Vous n'êtes pas un adepte de l'eau du robinet... Voici peut-être de quoi vous faire changer d'avis : Aqualex, spécialisée dans le traitement de l'eau courante, propose une fontaine d'eau pour les particuliers. Un produit qui permet d'obtenir de l'eau purifiée et froide en appuyant sur un simple bouton. Comme un robinet ? Certes, si ce n'est que cette eau est filtrée, et qu'elle peut aussi être chaude, à température ambiante et/ou gazeuse. Une alternative aux eaux minérales en bouteille. Pour l'investissement, chacun estimera selon sa consommation. Pour l'environnement, le calcul est vite fait... Le produit existe en plusieurs versions, avec notamment des modèles encastrables.

Prix indicatif : à partir de 2 499 euros.

Combinez comme vous voulez

À l'occasion de Batibouw, le fabricant d'électroménagers Miele présente plusieurs nouveautés destinées aux amateurs de cuisine. Parmi elles, la gamme SmartLine, qui propose des appareils combisets à moduler selon ses besoins. Induction, gaz, grill, wok, teppanyaki... L'utilisateur choisit les appareils dont il a besoin et conçoit l'ensemble de cuisine qui lui convient. Toutes les combinaisons sont possibles et peuvent être équipées d'une hotte intégrée.

Prix indicatif : plan de cuisson SmartLine : à partir de 1 199 euros.

Intégrer la hotte

Les amateurs de cuisine ouverte sont friands d'appareils électroménagers invisibles. Dans cet esprit, Siemens propose un tout nouvel appareil combiné : une table à induction "inductionAir System" de 80 cm de large, avec dispositif d'aspiration entièrement intégré. Ce système s'implante au milieu de la table à induction, entre les zones de cuisson. Deux fentes évacuent les vapeurs et les odeurs à la source. Pour le fabricant, la puissance d'aspiration soutient largement la comparaison avec une hotte murale ou suspendue. Le système peut fonctionner avec une évacuation vers l'extérieur ou en circuit fermé (recyclage). Le capteur Climate Control adapte automatiquement la puissance d'aspiration, afin de fonctionner à la puissance optimale sans consommer plus d'énergie que nécessaire. La table de cuisson est pour sa part munie de nombreuses options.

Prix indicatif : 3 999,99 euros, TVA et taxe Récupel comprises.

Une hotte extra-plate et connectée

Les distraits la prendront pour une télévision, vu sa faible épaisseur et sa face avant de verre noir... La toute nouvelle hotte murale extraplate Flat Design série 8 dotée de la technologie Home Connect a de quoi surprendre, c'est sûr ! La dernière innovation de Bosch allie fonctionnalité et esthétisme. Elle s'accroche au mur et peut être pilotée à distance par smartphone ou tablette. L'application Home Connect permet notamment de savoir quand il faut remplacer les filtres, tandis que le capteur PerfectAir adapte automatiquement la force d'aspiration. Cette hotte peut être installée avec une évacuation vers l'extérieur ou en circuit fermé (hotte à recyclage). Une chose est sûre : vu son design, aucun risque de se cogner la tête en remuant dans les casseroles...

Prix indicatif : 1 749,99 euros pour la hotte en 90 cm de large, TVA et taxe Récupel comprises.

Stratifié luxe dans la cuisine

C'est parfois par le travail des éléments de base qu'on se réinvente... La nouvelle gamme de Mobalpa met l'accent sur les matériaux, notamment au travers d'une pièce maîtresse des cuisines et salles de bains : le plan de travail en stratifié. Bien loin de l'image parfois démodée du produit, pourtant pratique et abordable, Mobalpa présente une version de luxe, finie à la main, arborant un revêtement antistatique et antibactérien pour davantage d'hygiène. Ce nouveau stratifié se décline en deux décors : la gamme Fenix, à l'aspect mat et au toucher velours, et la gamme Futura, à la finition gravée au coeur de la matière pour un rendu authentique. Différentes épaisseurs sont possibles (de 12 à 75 mm pour la cuisine, et jusqu'à 100 mm pour la salle de bains), ce qui permet de moduler les espaces en fonction des besoins.

Prix indicatif : 22 982 euros pour la cuisine Mélia avec plan de travail en stratifié luxe.

Rétractable pour plus d'élégance

Vous êtes de ceux qui aiment que rien ne dépasse ? V-ZUG a développé des fours avec poignée rétractable pour les adeptes des lignes pures. Le système allie confort d'utilisation et plaisir des yeux. Les poignées de la nouvelle génération de fours et de fours combi-vapeur de la marque suisse d'électroménagers sont ainsi devenues invisibles. Elles se mettent automatiquement en position accessible à l'allumage, pour à nouveau disparaître lorsque l'appareil est éteint. Une élégance en toute discrétion.

Prix indicatif : à partir de 2 700 euros.

De nouveaux électros "made in Italy"

Le producteur italien Smeg présente son nouvel assortiment d'électroménagers à l'occasion de Batibouw. Nouveautés parmi lesquelles on retrouve deux gammes complètes. La ligne Dolce Stil Novo comporte des produits inédits, comme une armoire à vin encastrable ou un four dont la poignée n'apparaît que lorsqu'il fonctionne. Et la ligne Portofino se caractérise par ses lignes design et épurées, à l'image de sa hotte décorative murale avec bandeau en verre noir. Du côté des petits appareils, Smeg propose un nouveau presse-agrumes et une machine à expresso (photo), disponibles comme toujours en de nombreux coloris.

Prix indicatifs : armoire à vin encastrable Dolce Stil Novo : 2 199 euros ; four Dolce Stil Novo Pyrolyse : 2 239 euros ; hotte décorative murale : 899 euros.

Des robinets en inox massif

Le "presque inox" est-il dépassé ? C'est en tout cas l'avis du fabricant suisse Franke qui, lassé des produits n'ayant que l'apparence de l'inox, propose de nouveaux articles en acier inoxydable massif pour la cuisine. Riche d'une expérience de 105 ans dans la mise en oeuvre de ce matériau, il sort un trio de trois robinets de cuisine en inox massif : Centinox, Atlas et Gaia. Hygiénique, résistant à la chaleur et à l'usure, robuste et facile à entretenir, l'acier inoxydable fait de ces produits aux lignes élégantes des valeurs sûres dans la cuisine.

Prix indicatifs : Centinox : à partir de 642 euros ; Atlas : à partir de 438 euros ; Gaia : à partir de 407 euros.

Palette de blancs

Le blanc trouve toujours sa place dans les intérieurs. Chez Silestone, marque du groupe Cosentino spécialisée dans les surfaces en quartz pour cuisines et salles de bains, on en sait quelque chose : Silestone Blanc Zeus est la couleur la plus vendue dans toute l'histoire de la marque, qui existe depuis 25 ans. L'entreprise a donc décidé d'offrir de nouvelles déclinaisons du blanc dans sa palette de couleurs. D'abord en dépassant le degré de blancheur et de brillance du Blanc Zeus avec l'Iconic White, "le blanc le plus pur, brillant et lumineux qui existe aujourd'hui dans le secteur des surfaces en quartz". Mais aussi en proposant d'autres alternatives, comme le Blanco Norte et le White Storm, qui se caractérisent par la présence de petits granulés grisâtres, ou le Blanco Maple, rendu plus lumineux par la présence de petits éléments de quartz et de cristal.

Prix sur demande.

Évier à trois niveaux

Le Blanco Etagon facilite sensiblement le travail à l'évier, comme le lavage des légumes, par l'utilisation de plusieurs niveaux. En plaçant deux rails dans l'évier, vous pouvez travailler simultanément sur trois niveaux différents. Vous pouvez par exemple rincer les pommes de terre dans l'évier, placer une passoire au niveau supérieur et couper des légumes sur une planche au niveau le plus haut. Vous créez ainsi plus d'espace de travail dans votre cuisine. L'Etagon est disponible en acier inoxydable et en matériau composite Silgranit. Hygiénique et très facile d'entretien, ce dernier matériau résiste aux griffes, aux chocs, aux acides et à la chaleur (jusqu'à 280 degrés). Désormais, Blanco propose également ses éviers Silgranit dans une nouvelle couleur : le muscat. Cette couleur chaude ajoute une teinte d'exotisme qui cadre avec tous les intérieurs, du rustique au contemporain.

Prix sur demande.

Le noir fait son comeback

Le noir fait son comeback en finition ultra mate dans la cuisine èggo. Le fabricant de cuisines aime contraster cette couleur avec le blanc. La marque s'inspire par ailleurs des tendances intérieures scandinaves pour ses nouveaux concepts. Du bois, notamment, pour apporter une touche naturelle et harmonieuse, ou des teintes claires comme le vert d'eau ou la couleur sauge, en combinaison avec le blanc et le gris clair. La cuisine Cottage n'échappe pas à cette influence avec ses contrastes de noir et de blanc, rehaussés de bois blond.

Pour ceux qui préfèrent un look brut, le bronze et deux nouvelles teintes de béton font leur entrée dans la gamme de couleurs du mobilier de cuisine.

Le Fenix, lui, est le nouveau venu pour les plans de travail ou les crédences. Ce stratifié ultra-mat est facile d'entretien et résiste bien aux chocs, aux rayures et aux taches.

Prix sur demande.

Cuisiner n'a jamais été aussi simple

Les nouvelles tables de cuisson à induction de la W Collection de Whirlpool vous donnent un sérieux coup de main en cuisine grâce à "l'assistant culinaire". L'AssistedDisplay, tel est le nom officiel de l'assistant, vous conseille pas à pas sur ce que vous devez faire pour préparer un véritable festin. Grâce à la fonction d'assistance intégrée, vous pouvez sélectionner l'ingrédient que vous voulez préparer, tout comme son épaisseur et la technique de cuisson souhaitée. Les capteurs 6th SENSE règlent la température idéale et le temps de cuisson pour chaque recette. Des signaux sonores émis par la table de cuisson vous indiquent quand vous devez ajouter des ingrédients ou à quel moment la cuisson est terminée. Les tables de cuisson de la W Collection disposent de huit zones de cuisson individuelles. Grâce à la fonction FlexiFull, vous pouvez aussi transformer toute la surface en une seule grande zone de cuisson.

Prix indicatif : à partir de 1 049 euros (table de cuisson de 65 cm) (TVA comprise).

2 ans de recherche, 200 nouveaux appareils

Avec la gamme Wish, Teka lance pas moins de 200 nouveaux appareils de cuisine sur le marché. La nouvelle gamme comprend notamment des fours, des plaques de cuisson et des hottes. Plus de 900 personnes ont travaillé pendant deux ans à la réalisation de ces nouveaux produits. Les nouveaux fours Wish affichent tous un label énergétique A+ et disposent d'une double fonction autonettoyante. Le programme Hydroclean nettoie le four à la vapeur d'eau, une formule idéale pour un usage quotidien, tandis que la pyrolyse assure un nettoyage plus en profondeur. Les fours existent en six modèles et peuvent enregistrer jusqu'à 50 recettes préprogrammées. La nouvelle série de hottes s'est vu attribuer un label A++, notamment grâce au moteur EcoPower et à l'éclairage de type LED. Les plaques de cuisson, enfin, sont équipées de contrôleurs tactiles permettant de régler séparément chaque zone de cuisson. Vous pouvez aussi opter pour une plaque de cuisson commandée à l'aide d'un seul bouton magnétique amovible.

Prix sur demande.

Les plaisirs de la cuisine

Les cuisines bulthaup misent plus que jamais sur le plaisir d'être chez soi. La cuisine constitue le coeur de la maison et devient de plus en plus un espace à vivre. La cuisine b3, un projet compact à un prix abordable, se présente dans des couleurs chaudes et naturelles comme le gris foncé et le beige sable. Le bois brun foncé crée lui aussi une ambiance agréable. Un buffet offre un espace de rangement supplémentaire et assure la transition entre la cuisine et le séjour.

La cuisine b2 (photo) brouille davantage la frontière entre l'espace de vie et l'endroit où l'on cuisine. Elle crée un lieu permettant une grande liberté de mouvement et propose un principe de rangement pratique. Le projet classique est débarrassé de tous les éléments superflus au profit d'un design limpide d'une grande pureté.

Prix sur demande.

Pour une cuisson hermétique

Le four vapeur combi FullSteam de Neff peut s'appuyer sur différentes techniques de cuisson, 38 programmes automatiques, une contenance de 71 litres et un design irréprochable. Mais son atout le plus spectaculaire, c'est la fonction de cuisson sous vide. Grâce à cette fonction, vous pouvez cuire des poissons, de la viande, des légumes, des fruits ou des plats préparés emballés sous vide, à température basse et constante. Les aliments conservent ainsi mieux leur saveur et leur texture. En option, le four peut être muni d'un tiroir de mise sous vide de 14 cm de haut qui vous permet d'emballer vous-même des plats ou des aliments. Vous pourrez ainsi les conserver sans perte de qualité ou les cuire directement avec le programme ad hoc. Le tiroir sous vide peut également servir pour le conditionnement sous vide de liquides, de bouteilles et pots en verre, ou d'emballages ouverts.

Prix indicatif : à partir de 1 859,50 euros (TVA comprise).

Décongeler en toute sécurité

Décongeler de la viande ou du poisson à température ambiante augmente le risque d'intoxication alimentaire parce que les bactéries ont bien plus d'opportunités de se multiplier. Il vaut mieux décongeler les aliments dans le réfrigérateur, même si cela peut durer un certain temps. Le tout nouvel appareil LIFE de Coldline permet d'assurer une décongélation rapide et uniforme en conservant de manière optimale la teneur naturelle en humidité et la texture des aliments. Mais ce n'est pas la seule fonction de cet appareil, également capable de refroidir en un temps record des aliments qui viennent d'être préparés, bien plus rapidement qu'un congélateur ordinaire. Vous pouvez encore refroidir des boissons à la vitesse d'un degré par minute, ou préparer des yaourts. LIFE permet même de faire monter une pâte en maintenant une température constante. Cet appareil très polyvalent est muni d'une simple commande par écran tactile.

Prix indicatif : à partir de 2 190 euros (TVA comprise).

