Primeur: 7 nouveautés étonnantes du Palais 3

L'authenticité des matériaux

Le designer Dirk Cousaert inscrit ses créations dans un courant qu'il nomme "Entelechy", en référence à la notion d'accomplissement parfait proposée par le philosophe grec Aristote. Il souhaite ainsi leur donner une dimension plus humaniste, en respectant l'authenticité des matériaux et du savoir-faire. C'est dans cette lignée que se positionnent les nouveautés présentées à l'occasion de Batibouw... Des créations s'appuyant sur l'utilisation de matériaux purs et nobles, comme toujours. Les cuisines Elossa s'habillent de bois récupéré d'anciennes granges séculaires, un bois dont les imperfections tranchent avec la netteté de matériaux tels que la pierre bleue ou l'acier. Dans un autre registre, la gamme Akuro privilégie le travail de la terre, façonnée sans additifs et séchée lentement avant d'être patinée, selon des techniques anciennes. Différents tons sont possibles.

Prix indicatifs : Akuro : 39 000 euros ; Elossa : 67 500 euros (hors placement et sans appareils).

Palais 3 Stand 418

Boutique en ligne pour stores vénitiens

La firme Ekstravert, spécialisée notamment dans les articles d'extérieur, les stores et les rideaux, ouvre une boutique en ligne pour des stores vénitiens en bois sur mesure. Le site www.storesvenitiens.be vous permet de composer entièrement vos nouveaux stores. Vous choisissez vous-même la largeur des lamelles, la couleur, le côté où placer la commande (à gauche ou à droite)... L'atelier propose un choix de plus de 60 coloris et quatre lignes de produits : Webshop Budget, Trendy, Exclusif ou Imitation bois. Vous bénéficiez également de conseils pour mesurer et placer correctement les stores. Comme la boutique fournit directement de l'usine au consommateur, sans intermédiaire, elle pratique des prix compétitifs. Le consommateur qui souhaite d'abord voir le produit peut se rendre dans les show-rooms d'Ekstravert à Bruges ou à Gand, et, bien sûr, sur son stand à Batibouw.

Prix indicatif : à partir de 50 euros/m².

Palais 3 Stand 126

Volets étanches pour la salle de bains

Pour la plupart des gens, l'intimité dans une pièce d'eau est cruciale. Mais pas si simple de trouver l'écran adapté... Voilà pourquoi Jasno présente la gamme Aqualine, composée de nouveaux volets intérieurs se caractérisant par leur étanchéité à l'eau. Couverts d'une laque imperméable synthétique qui les protège de l'humidité, ils sont fabriqués en ABS, une matière synthétique de qualité supérieure qui peut être modulée pour s'adapter à toute sorte de modèles, y compris des formes spéciales. Disponible en six nuances de blanc et de crème, cette gamme convient parfaitement pour les salles de bains, mais aussi pour les espaces de bien-être et les cuisines.

Prix indicatif : à partir de 460 euros/m².

Palais 3 Stand 112

Des portes en acier 100 % belges

On a l'habitude de les voir en bois... Mais les portes en acier trouvent elles aussi leur place dans la maison ! Steelit, une jeune entreprise belge, en a même fait son cheval de bataille : elle propose une gamme de portes fabriquées à partir d'acier de haute qualité, dans des dimensions standard. Particularités : elles sont disponibles en version moderne ou classique, simple ou double, battante ou coulissante. Bref, il y en a pour tous les intérieurs. À noter également que ces portes sont 100 % belges, fabriquées de manière artisanale, et que l'entreprise garantit une livraison rapide. Voilà qui devrait contenter les amateurs de circuit court.

Prix indicatif (pour une porte en acier de 875 x 2010 mm) : 1 550 euros.

Palais 3 Stand 522

Du métal dans les stores

Les piscines sont parfois protégées par un abri vitré... surchauffé ! Un non-sens pour ceux qui veulent profiter de leur bassin pour se rafraîchir ! Reflex'sol propose d'y remédier par la pose de stores thermo-réflecteurs qui, selon l'entreprise, protègent mieux de la chaleur que toute les protections solaires extérieures, et isolent mieux du froid que tout volet roulant. Leur toile se compose de rubans de mylar métallisés insérés dans un maillage de fils de polyester tissés. La face métallisée renvoie le rayonnement solaire à l'extérieur, évitant ainsi les surchauffes. Certains stores sont de surcroît équipés d'une toile qui améliore le confort hivernal grâce à l'incorporation d'une ouate thermique entre la toile de réflexion solaire et le tissu décoratif intérieur. À décliner dans toute autre pièce largement vitrée, donc.

Prix sur demande.

Palais 3 Stand 317

Fixations invisibles pour les portes

Opter pour des portes coulissantes en verre, c'est faire le choix de la discrétion, y compris dans les détails. Or les fixations restent souvent un peu trop visibles au goût des amateurs de minimalisme ! En réponse à ce problème, Argent Alu propose la gamme invisidoor SDX, un système permettant d'installer les portes coulissantes de manière "invisible". Cette gamme comporte désormais les accessoires nécessaires à la fixation de portes en verre jusqu'à 100 kilos. Techniquement, l'encadrement et le rail intégré, déjà présents dans le système de base, sont complétés par deux pinces pour le vitrage du panneau de porte, pinces dissimulées à la vue par un profil de recouvrement en aluminium à peindre dans la même couleur que le mur.

Prix sur demande.

Palais 3 Stand 113

Portes invisibles

Rob, le fabricant de garnitures de portes et volets, présente sa nouvelle garniture de porte Caméléon, un nom bien mérité. Tous les composants techniques de la série étant cachés à la vue, la porte disparaît dans la surface du mur. L'assortiment propose deux garnitures de portes coulissantes. Caméléon Slide fait disparaître la porte coulissante dans le plan du mur dès qu'elle est en position fermée (photo). La porte ferme parfaitement et offre dès lors une excellente insonorisation. Caméléon Latent-Pocket glisse sur un chemin de roulement intégré de manière invisible dans le plafond et disparaît dans une niche. Les profils anodisés en noir affichent une apparence très sobre. Les portes s'ouvrent aisément moyennant une légère pression.

Prix indicatifs : Caméléon Latent-Pocket : 400 euros ; Caméléon Slide : 850 euros (prix des garnitures, hors vantail).

Palais 3 Stand 506