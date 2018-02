Primeur: des nouveautés étonnantes du Palais 3

Du placard à la chambre sur mesure

Si vous aimez l'ordre et le rangement, faites donc appel au spécialiste en la matière, Camber, pour un travail sur mesure en parfaite harmonie avec votre intérieur. La chambre d'ado multifonctionnelle, avec lit en hauteur, est une nouveauté de la marque. Ici encore, fonctionnalité et esthétique vont de pair. En équipant la chambre d'un lit rabattable au-dessus du bureau, la pièce peut être utilisée comme chambre d'ado, mais aussi comme chambre d'ami ou bureau, sans perdre de place. Camber présente également, à l'occasion de Batibouw, un aperçu de ses solutions de rangement, avec notamment un placard d'entrée de gamme et une suite parentale. La marque tient par ailleurs compte des dernières tendances, comme la connectivité et le télétravail: découvrez leur "home office" et leur façon d'intégrer un bureau suspendu dans une bibliothèque.

www.camber.be Prix sur demande (travail sur mesure). Palais 3 stand 316

Qui dit intérieur sobre dit portes sobres. Comme l'Invisidoor DL d'Argenta, une collection de portes qui surprend par son caractère minimaliste. Les charnières et le cadre sont en effet invisibles. Ce système est désormais disponible dans une variante Smart Entrance, avec serrure électrique, qui se déverrouille automatiquement lorsque vous touchez la poignée intégrée. Quatre piles AAA assurent le fonctionnement de la serrure. Selon le fabricant, celles-ci permettent jusqu'à 35000 ouvertures de la porte. Il existe également une version pour les toilettes et la salle de bains, équipée d'un bouton supplémentaire. Quand ce dernier est enfoncé, la porte se verrouille. Si quelqu'un tente d'ouvrir la porte depuis l'extérieur, un signal "occupé" retentit.

www.argentalu.com Prix sur demande. Palais 3 stand 113

Puzzle géométrique

Avec le système modulaire de Cube33, vous pouvez composer vous-même vos meubles, de la bibliothèque au canapé en passant par le meuble TV et le buffet. Les éléments de base de votre puzzle sont des modules articulés autour de deux formes géométriques: le carré (38 x 38 cm) et le rectangle (76 x 38 cm), disponibles en deux profondeurs (35 et 45 cm) et pouvant être installés verticalement ou horizontalement. Vous pouvez de plus ajouter des tiroirs, des portes et de l'éclairage LED selon vos désirs. Des éléments de déco ou de bureau font également partie des possibilités. Les modules sont disponibles dans six placages différents ou en blanc laqué et leurs bords sont biseautés.

www.cube-33. be Prix sur demande. Palais 3 stand 517

Escalier à la carte

D'Hondt Interieur est réputé pour sa gamme de menuiseries d'intérieur: cuisines, portes et tables, mais aussi placards, escaliers et parquets. Au cours de ces dernières années, cette entreprise familiale s'est davantage concentrée sur les intérieurs sur mesure, avec une production en interne, pour le bois comme pour le métal.

Comme nouveautés, signalons les escaliers Pure et Linea. Pure est un escalier métallique entièrement poudré noir avec des marches en L, qui s'harmonisera avec tous les intérieurs. Linea est un escalier en bois qui surprend par ses marches très fines et ses lignes bien dessinées, permettant un beau jeu d'ombre et de lumière.

www.dhondtinterieur.be Prix sur demande. Palais 3 stand 414

Une nouvelle penderie

Explorer le stand du spécialiste bruxellois de l'intérieur Forme & Style, c'est assurément redécouvrir la marque allemande Hülsta. Avec un regard neuf, puisque la collection de placards Multi-Forma a été repensée. Cette collection de rangements flexibles existe depuis longtemps, mais elle a récemment été étoffée et propose encore plus de possibilités. Les dimensions peuvent par exemple être définies selon vos désirs. Et douze nouvelles teintes de laque ont vu le jour. Avec des coloris tels que bleu glacier, pétrole, jaune ou vert pastel, votre penderie ne manquera pas d'attirer les regards. Quant à l'intérieur, il est désormais disponible dans une nouvelle laque blanche et grise. Ajoutez à cela une nouvelle porte-miroir, qui ne présente aucun encadrement en bois: le miroir occupe toute la surface.

www.forme-style.be www.hulsta.com Prix sur demande. Palais 3 stand 514

Acier solide

STEELIT, producteur belge de portes intérieures en acier, étoffe son offre. STEELIT Slide est une nouvelle collection de portes coulissantes en acier, disponibles pour une ouverture de porte standard. Chaque porte est équipée d'un système de fermeture "soft close". Le système STEELIT Modular permet quant à lui d'assurer la finition d'ouvertures plus grandes avec des fenêtres latérales ou supérieures en acier. Il ne s'agit pas de sur-mesure, mais de dimensions standard.

Les portes intérieures STEELIT existent dans une version moderne et dans une version classique, simple ou double. Un enduit poudré résistant aux coups, avec une structure granulée, permet d'éviter les empreintes disgracieuses sur le cadre. Les portes sont pourvues d'un verre feuilleté clair ou d'un verre blanc opaque. Les soudures sont invisibles. Une poignée de porte noire massive complète le look résolument robuste de l'ensemble.

www.steelit.be Prix indicatif : 1 695 euros, hors TVA et pose (porte STEELIT Slide). Palais 3 stand 417

Texte: Natacha Dumont, Anja Giegas & Elien Haentjens