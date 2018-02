Primeur: des nouveautés étonnantes du Palais 7

Pour les jeunes et les moins jeunes

Avec Hilow, l'entreprise limbourgeoise Alke présente un lavabo disposant de deux hauteurs. À l'origine, le concepteur Axel Enthoven l'avait imaginé pour les gens de son âge... avancé. Mais ce lavabo convient également pour les jeunes adultes, les enfants et les personnes en fauteuil roulant. En outre, Hilow (contraction de high et de low) permet aux hommes de se raser et aux femmes de se maquiller en position assise. Le miroir grossissant mobile et les miroirs intérieurs permettant de voir l'arrière de la tête augmentent encore le confort d'utilisation. Parmi les autres atouts, soulignons l'éclairage, qui, comme au théâtre, est installé des deux côtés, la prise et l'espace de rangement intégrés dans le meuble, et le tabouret assorti conçu par Enthoven, qui peut également être utilisé dans la douche. Hilow fait fusionner qualité, ergonomie et esthétique.

www.alke.be Prix indicatif : agencement illustré (240 cm) à partir de 6 581 euros hors TVA. Palais 7 stand 207

Paradis sur terre

Depuis quelques années, les pommeaux de douche ne cessent de grandir, tandis que les douches de tête sont de plus en plus populaires. La marque allemande Axor l'a bien compris et y donne une réponse luxueuse avec son ShowerHeaven 1200/3004 jets. Ce pommeau de douche mesure pas moins de 1,20 mètre sur 30 centimètres, et propose trois sortes de jets différents, utilisables séparément ou simultanément. En fonction de l'effet souhaité, vous pouvez choisir le jet Rain, qui s'inspire d'une averse revigorante, ou le jet Mono, pour un puissant massage. Toutefois, c'est vraiment le jet Powder-Rain, produit par deux buses latérales, qui rend cette expérience de douche unique. De minuscules gouttelettes d'eau s'écoulent en douceur des becs en silicone du pommeau, pour une véritable caresse sur la peau. Conçu en collaboration avec Phoenix Design, le ShowerHeaven est un produit à la pointe de l'esthétique et de la technologie, qui transforme la douche en expérience théâtrale. Grâce aux LED intégrés, les jets de douche forment un époustouflant ballet aquatique.

www.axor-design.com Prix indicatif : à partir de 9 755 euros hors TVA. Palais 7 stand 311

Noir luxueux

PALAIS 7 STAND 413

Les cuisines blanches ont donné le ton pendant de nombreuses années mais, depuis deux ans, les choses changent. Un nombre croissant de fabricants proposent des cuisines foncées, voire noires. Celles-ci s'harmonisent à merveille avec les intérieurs contemporains, où les teintes sombres et les matériaux riches soulignent le caractère luxueux de l'ensemble. Le spécialiste Cuisines Dovy l'a bien compris et propose une gamme de matériaux noirs - laminé, laque brillante, verre mat ou brillant -, mais aussi des appareils noirs. Si vous souhaitez adoucir ce noir, il vous est parfaitement possible d'opter pour un plan de travail en granit ou en bois, ou de jouer avec une combinaison de noir et de blanc. Signalons qu'une cuisine noire nécessite un éclairage astucieux. Une combinaison avec une cloison claire, qui reflète la lumière, sera du plus bel effet et allégera l'ensemble. Dovy présente cette cuisine noire, ainsi que d'autres nouveautés, sur son tout nouveau stand de 150m2 au palais 7.

www.dovy.be Prix indicatif : modèle illustré à partir de 11 400 euros hors TVA, livraison et pose comprises, électroménagers non compris. Palais 7 stand 413

Une liberté de choix infinie

Depuis 2012, Detremmerie développe une collection de salle de bains offrant une liberté de choix maximale. Les premiers meubles de la série No Limit étaient assez basiques, mais le producteur de Flandre occidentale a depuis lors étoffé et affiné la gamme. La collection compte aujourd'hui pas moins de 192 000 articles, qui s'agencent aisément dans le configurateur proposé par le fabricant. Les cadres noirs sont nouveaux dans la gamme. Ils peuvent servir de rangement ouvert, de porte-essuie ou de socle. L'entreprise joue également avec deux tendances du moment : d'une part, le désir de luxe, avec des lavabos et des receveurs de douche en pierre minérale, ou des portes d'armoire biseautées habillées d'une laque mate ou brillante, et, d'autre part, le fait que la salle de bains soit de plus en plus petite. Detremmerie lance de ce fait des placards et des lavabos suspendus ou posés sur un meuble de 20 ou 40 centimètres de profondeur dans sa série No Limit.

ww.detremmerie.be Prix sur demande (en fonction du produit). Palais 7 stand 107B

Trendy en deux temps trois mouvements

Rénover sa salle de bains sans devoir tout casser, en évitant la poussière et le bruit ? C'est parfaitement possible avec EasyStyle, le nouveau système de revêtement mural de Hüppe présenté par FACQ. Ces panneaux en composite d'aluminium de 3 mm d'épaisseur, d'un mètre de large et de 2,55 mètres de hauteur, sont découpés à mesure sur place. Ils peuvent ensuite être aisément collés sur les carrelages existants à l'aide de silicone et d'adhésif, ou d'une colle de contact. Comme ils sont collés bord à bord, les joints sont pratiquement invisibles. Et grâce au traitement UV de la laque, l'entretien est d'une grande simplicité : un linge doux et un produit nettoyant non agressif suffisent. EasyStyle est disponible dans de nombreux coloris et motifs tendance : carreaux de ciment vintage, béton brut ou bois chaleureux, entre autres. Grâce aux techniques d'impression 3D, le matériau semble plus vrai que nature. Il est même possible d'imprimer vos propres photos.

www.facq.be Prix indicatif panneau standard (100 x 255 cm) : 451 euros hors TVA. Palais 7 stand 211

Miroirs intelligents

La technologie fait aussi son entrée dans la salle de bains. Van Marcke présente en effet deux miroirs haute technologie de la marque allemande Mues-tec. Le premier est équipé d'un écran de télévision intégré de 10'' (25 cm) à 85'' (215 cm). Comme ce miroir est étanche, il convient parfaitement pour les salles de bains, piscines et espaces de wellness. Mues-tec a également lancé un "miroir intelligent", qui vous permet de surfer sur internet, consulter vos emails et télécharger des applications sur Google Playstore, via wi-fi. Ce miroir vous permet également de contrôler l'hydratation de votre peau et de mesurer votre tension, d'écouter votre musique favorite, voire de prendre des photos. Il se pilote par la voix ou par l'intermédiaire de son écran tactile ou de son clavier. Chaque membre de la famille peut créer son propre compte, afin que les paramètres soient personnalisés en fonction de la personne qui entre dans la salle de bains. Lorsque cet outil est désactivé, il est indétectable sur le miroir.

www.vanmarcke.be www.mues-tec.de Prix indicatif : miroir avec écran de télévision (15,6 pouces) à partir de 1 847,90 euros hors TVA ; miroir avec écran intelligent (15,6 pouces) à partir de 1 763,87 euros hors TVA. Palais 7 stand 309

Texte: Natacha Dumont, Anja Giegas & Elien Haentjens