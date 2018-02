Primeur: les nouveautés étonnantes du Palais 9

Doublement connecté

HomeTouch est le nouvel écran tactile 7 pouces de BTicino. Il intègre le système domotique MyHOME-Up et la vidéophonie de la marque en un appareil, dont l'utilisation est très intuitive. Vous déterminez vous-même les fonctions que vous souhaitez activer. Grâce au capteur de mouvement, l'écran s'allume automatiquement lorsque vous vous tenez devant. On sonne à la porte? Home-Touch transmet cette information à votre smartphone, grâce à l'application gratuite Door Entry for HomeTouch. L'écran HomeTouch est disponible en anthracite et peut, mais ne doit pas, être encastré. Il est adapté aux maisons unifamiliales mais convient aussi comme système de communication de porte dans les immeubles d'appartements. Cette nouveauté s'inscrit dans le programme Eliot de BTicino, centré sur le développement d'appareils connectés.

www.bticino.be

Prix indicatif : à partir de 700 euros hors TVA, hors installation.

Palais 9 stand 206

Envie de communiquer avec votre maison ?

Domintell, le spécialiste de la domotique, présente DNET01. Cette innovation étend les possibilités de votre système domotique Domintell. Contrairement aux systèmes précédents, pour lesquels l'accès était limité à une personne, DNET01 peut être utilisé par toute la famille au même moment, avec un maximum de huit commandes simultanées. Vous pouvez en outre accéder à votre système domotique depuis votre smartphone ou tablette, même lorsque vous êtes en déplacement, et ce, sans vous préoccuper de la sécurité de la connexion. DNET01 est en effet équipé d'un système de cryptage qui, selon le fabricant, garantit une communication sécurisée. En tant qu'utilisateur, vous pouvez aussi contrôler le fonctionnement de votre installation, notamment au niveau des actions effectuées et des performances du chauffage.

www.domintell.com Prix indicatif : 450 euros hors TVA, hors installation. Palais 9 stand 203

S'éclairer grâce au bambou

Des interrupteurs ennuyeux, des prises ternes? Pas avec Niko! Après la plaque de recouvrement en bambou clair, Niko lance son équivalent foncé: Niko Pure dark bamboo. Cette plaque est disponible en deux versions: avec une sousplaque dorée ou gris anthracite, et en combinaison avec un interrupteur ou un système interne (s'il s'agit d'une prise) de la même couleur.

Ce look foncé répond aux dernières tendances en matière d'intérieur, qui tendent vers l'exotique et le luxueux. Le bambou confère à chaque plaque une structure fibreuse unique et une texture douce et chaleureuse. Le bambou constitue par ailleurs une bonne alternative au bois tropical dur de plus en plus rare, qui présente de surcroît une croissance lente. Cette plaque s'inscrit dans la série Niko Pure, caractérisée par des matériaux particuliers. En effet, outre le bambou, cette collection propose de l'acier, du linoléum ou de la bakélite. Niko souhaite désormais lancer une tendance d'interrupteurs chaque année.

www.niko.eu Prix indicatif : à partir de 31,84 euros hors TVA. Palais 9 stand 205

Protégez votre sol et votre escalier

Vous construisez ou rénovez? Avec PrimaCover, ne vous tracassez plus pour les sols et les escaliers existants. Les revêtements et les films de couverture protègent de la poussière, de la peinture, de l'humidité et des dégâts mécaniques. De nombreux films de la gamme sont en outre auto-adhésifs et antidérapants. Il existe en fait une solution pour chaque situation. PrimaCover Basic et PrimaCover Standard se prêtent par exemple à merveille pour la plupart des sols secs. Besoin d'une solution plus spécifique? PrimaCover Evapo et PrimaCover Active répondent à vos besoins: grâce à une micromembrane spéciale, ils protègent votre sol tout en permettant à l'humidité de s'évaporer. C'est idéal pour les sols et les escaliers en pierre naturelle et les parquets fraîchement posés. Les éléments en béton resteront pour leur part en parfait état grâce à PrimaCover Robust et PrimaCover Construct.

www.primacover.nl Prix indicatif : à partir de 22,10 euros hors TVA. Palais 9 stand 317

Un éclairage automatique économique

Avec le lancement de CP Electronics en Belgique, le groupe Legrand mise sur une gestion durable de l'éclairage dans notre pays. En effet, outre la ventilation et le chauffage, il est désormais possible, grâce à l'automatisation de l'éclairage, de réaliser de belles économies sur la facture énergétique. CP Electronics, c'est un vaste assortiment de détecteurs permettant d'automatiser l'éclairage. Voici un aperçu de leur offre : des détecteurs de présence et d'absence adaptés à chaque bâtiment et chaque pièce, des capteurs ultrasensibles, des versions spéciales pour les allées et les garages, un montage dans ou sur les appareils d'éclairage, un assortiment compatible avec la norme domotique, etc.

www.legrand.be Prix sur demande. Palais 9 stand 206

Texte Natacha Dumont, Anja Giegas & Elien Haentjens