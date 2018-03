Primeur: nouveautés étonnantes du Palais 11

Rapide, créatif et sans stress

PALAIS 11 STAND 104

Bauknecht intègre les tendances les plus récentes dans sa nouvelle gamme de plaques de cuisson à induction Active Cook. Nous sommes par exemple de plus en plus ouverts aux technologies intelligentes. Bauknecht y répond avec un "assistant intégré" pour les méthodes de cuisson les plus populaires, comme la vapeur, le grill ou la casserole. Dès que vous avez sélectionné la méthode de cuisson souhaitée, les capteurs Active-Sense gardent en permanence votre casserole à la bonne température. L'écran vous indique que faire, étape par étape. Fini le stress des aliments trop cuits ou d'une viande qui attache! La flexibilité et la rapidité gagnent elles aussi en importance. Nous recherchons de plus en plus d'originalité dans nos préparations, mais nous voulons aussi optimiser le temps consacré à nos loisirs. Active Cook fournit deux réponses à cela: la plaque de cuisson TotalFlexi, avec huit zones de cuisson indépendantes et dix-huit niveaux d'intensité, et la technologie Active Heat, qui permet de diviser la plaque de cuisson en quatre zones de température différentes. Il vous suffit alors de déplacer votre casserole, sans devoir régler la température.

www.bauknecht.be Prix indicatif : à partir de 1099 euros hors TVA.

Ergonomique et hygiénique

PALAIS 11 STAND 213

Avec Collectis 6 S, l'entreprise allemande Blanco propose un évier comportant un bac pour les déchets organiques. Vous pouvez ainsi faire glisser ces déchets de la planche à découper dans le bac en un seul mouvement fluide. D'une capacité de 3 litres, le bac sera ensuite vidé dans vos déchets verts ou sur votre compost. Vous pouvez aussi le ranger dans le système de tri des déchets de la marque. Collectis 6 S est de ce fait non seulement ergonomique, mais aussi hygiénique et efficace. Esthétique et pratique aussi, puisque cet évier est disponible dans dix coloris du matériau composite Silgranit PuraDur, facile à nettoyer, hygiénique, résistant aux chocs, à la chaleur, aux acides et aux rayures.

www.blanco.be Prix indicatif : 608 euros hors TVA.

Blocs de cuisine mobiles

PALAIS 11 STAND 317

Avec sa gamme Solitaires, le cuisiniste allemand bulthaup répond à la tendance des cuisines à vivre et de la disparition de la frontière entre la cuisine et le séjour. Grâce aux blocs autonomes, chacun peut constituer sa cuisine comme bon lui semble et l'adapter en permanence. L'élément de base est un cadre en aluminium noir mat. À vous ensuite de déterminer le nombre de niveaux ou les éléments supplémentaires tels que les grilles, plateaux de service et plateaux coulissants. Si vous optez pour une tablette en verre, le bulthaup b Solitaire devient un élément de présentation, pour mettre en valeur le service de votre grand-mère, par exemple. Avec une tablette en chêne massif ou en acier inoxydable, vous disposez à la fois d'une planche à découper et d'un plan de travail. Ces blocs de cuisine se déplacent aisément et peuvent être utilisés sur toutes leurs faces. Ils divisent et unissent l'espace.

www.bulthaup.be Prix indicatif : à partir de 2 550 euros hors TVA.

Industriel, tendance et durable

PALAIS 11 STAND 118

Avec Dekton Industrial, l'entreprise espagnole Cosentino mise sur un look industriel et brut pour la cuisine. Pour cette collection, le créateur Daniel Germani s'est inspiré de la beauté du processus d'oxydation et d'usure de matériaux tels que le métal et le ciment. La première teinte, Trilium, lancée en 2016, s'inspire de la roche volcanique avec des nuances grises et noires profondes; elle a depuis lors remporté le German Design Award.

Cosentino propose aujourd'hui trois nouvelles teintes. Nilium (photo) évoque, avec son mélange subtil de nuances de blanc et de gris argent, le début du processus d'oxydation de l'acier, tandis que Radium et ses nuances brunes et orangées fait penser à une tôle d'acier oxydée. Orix se réfère au ciment, avec son gris brut. Dekton Industrial est ultracompact, très solide et durable. L'entreprise tend de plus vers un processus de production efficace avec un minimum de déchets. Signalons encore que les teintes Radium et Trilium se composent à 80% de matériaux recyclés.

www.cosentino.be Prix indicatif : entre 500 et 675 euros/m2, hors TVA, finitions et autres traitements.

Le moindre recoin mis à profit

PALAIS 11 STAND 418

Dans la cuisine également, le travail sur mesure, la personnalisation et une utilisation optimale de l'espace gagnent en importance. L'équipe de Keukenarchitecten répond à cette tendance avec de nouveaux placards qui s'étirent du sol au plafond ou d'un mur à un autre. Alors qu'avec les placards standard d'environ 2 mètres de haut, l'espace perdu dans le haut est obturé par un panneau en MDF, les architectes de cuisine vous proposent ici des placards qui s'étirent jusqu'au plafond, à une hauteur de 273, 312, voire 340 centimètres. L'espace entre deux murs peut lui aussi être optimisé, en intégrant par exemple parfaitement la porte vers l'arrière-cuisine. Autre nouveauté permettant un gain de place: les poignées intégrées dans les panneaux frontaux, qui évitent toute perte de place dans les tiroirs.

www.keukenarchitecten.be Prix sur demande.

La beauté de l'imperfection

PALAIS 11 STAND 509

Comme à l'accoutumée, Dirk Cousaert travaille, pour ses créations originales, avec des matériaux naturels tels que la terre, la chaux et le bois recyclé. Le fil conducteur de son cheminement est d'aboutir à des créations osées, qui explorent les limites. Dans le cadre de son travail, Dirk Cousaert observe une énergie particulière lorsque trois forces s'unissent: des créations parlantes, des professionnels qui mettent toute leur âme dans leur travail et de beaux matériaux purs. Il présente donc des placards et des meubles de cuisine en bois recyclé, un matériau au passé riche, qu'il fait revivre dans ses créations. Comme aucun traitement supplémentaire n'est réalisé, le bois conserve sa patine originelle, sa teinte authentique et son aspect altéré. Dirk Cousaert veut, par le biais de contrastes entre les matériaux, aboutir à des créations harmonieuses qui nous permettent de nous arrêter sur ce qu'il y a de précieux.

www.dirkcousaert.be Prix sur demande.

Éviers arrondis

PALAIS 11 STAND 201

Après les éviers anguleux de ces dernières années, Franke propose Pebel, une nouvelle série d'éviers encastrables aux formes plus organiques. Les lignes fluides et les teintes raffinées telles que le blanc métallique froid, le vanille crémeux ou l'onyx noir, le platine ou le gris pierre permettent une parfaite intégration de l'évier dans une cuisine à vivre. En outre, la conception arrondie et le matériau utilisé - du Fraganit - facilitent l'entretien. Ce matériau lisse ne permet à aucune crasse d'adhérer. Un traitement supplémentaire aux ions d'argent, qui freine la prolifération des bactéries, rend le Fraganit particulièrement hygiénique. En outre, le Fraganit se compose à 80% de quartz et 20% d'acrylique, ce qui en fait un matériau très dur, avec une longue durée de vie. La couleur est garantie durablement grâce à un procédé de fixation à haute température. La série Pebel se compose de trois modèles encastrables avec égouttoir, pouvant être combinés avec des accessoires comme une planche à découper en verre et un panier en acier inoxydable.

www.franke.be Prix indicatif : à partir de 511,5 euros hors TVA.

Beau et flexible

PALAIS 11 STAND 107

Les amateurs de design et les architectes apprécient grandement la récente tendance des hottes intégrées. Celles-ci permettent non seulement une grande liberté de mouvement mais elles disparaissent aussi dans le plan de travail après utilisation, pour une grande sérénité visuelle. L'entreprise belge Novy lance avec Panorama une deuxième table de cuisson avec hotte intégrée. La particularité de Panorama réside dans le fait que les tours d'aspiration sont réglables sur trois hauteurs : 10, 20 et 30 centimètres, en fonction de la hauteur de vos casseroles.

Par souci de perfection visuelle et de qualité, Novy a doté ses tours d'aspiration d'une esthétique sobre, dans un verre noir semi-transparent. La table de cuisson est pour sa part présentée dans un verre opaque, tout en discrétion. Grâce à l'intégration des tours d'aspiration derrière la zone de cuisson et non plus au centre, comme dans le modèle One, vous bénéficiez d'une plus grande liberté de mouvement pendant la cuisson et vous perdez peu d'espace sous la table de cuisson. Pour l'élimination des vapeurs de cuisson et des odeurs, vous pouvez choisir une évacuation classique vers l'extérieur ou le recyclage.

www.novy.be Prix indicatif : 3 304,96 euros hors TVA.

Du luxe pur à la réalité quotidienne

PALAIS 11 STAND 115

À l'origine, l'ingénieur néerlandais Henri Peteri a imaginé le Quooker dans les années 1970, pour Unilever. Selon lui, la soupe instantanée ne pouvait être instantanée que si elle était préparée avec de l'eau bouillante. Le développement du prototype ne s'est pas fait sans mal. Après avoir quitté l'entreprise, l'ingénieur a continué à travailler sur son projet dans sa cave. À la fin des années 1980, ses fils Niels et Walter ont repris le prototype pour développer le tout premier robinet d'eau bouillante domestique. Quooker fournit directement une eau à 100 °C, ce qui vous permet de préparer une tasse de thé ou de cuire des pâtes en un tournemain. Quooker permet un gain de temps, d'eau et d'énergie, car vous ne puisez que la quantité d'eau nécessaire, contrairement à une bouilloire. Le dernier modèle, le Quooker Flex, est le premier robinet d'eau bouillante extensible. Cela lui a valu la récompense du meilleur produit lors de la dernière édition des Dutch Design Awards. Le jury a également fait les louanges de Quooker, qui a osé faire d'un gadget de luxe novateur un produit pertinent au quotidien.

www.quooker.be Prix indicatif : à partir de 987,60 euros hors TVA.

Flexibilité maximale

PALAIS 11 STAND 515

Si la cuisson est plus rapide, plus économique et plus sûre, elle en devient aussi plus plaisante. Le fabricant suisse V-ZUG l'a bien compris avec son plan de cuisson à induction FullFlex. Vous pouvez disposer librement jusqu'à six casseroles sur cette plaque vitrocéramique. Les inducteurs reconnaissent automatiquement le positionnement des casseroles et leur diamètre. Comme vous pouvez placer les casseroles comme bon vous semble, FullFlex vous garantit une liberté et une flexibilité maximale pendant la cuisson. Ce plan de cuisson à induction sans zones propose en outre des fonctions automatiques, une fonction teppanyaki et un grand écran graphique en couleurs, sur lequel vous pouvez afficher de belles images de fond pour vous inspirer ou profiter des commandes intuitives. Avec son cadre en inox dépourvu de joint visible en silicone, FullFlex est minimaliste et élégant. Le plan de cuisson est disponible en version encastrable et à poser.

www.vzug.com Prix sur demande.

La cuisine réinventée

PALAIS 11 STAND 311

Avec son tout nouveau concept Frame Design, SieMatic joue la carte, pour sa New PURE Collection, des lignes, des plans et des encadrements épurés. L'ensemble donne un cadre apaisant pour la cuisine. Le bord étroit et raffiné de 2 centimètres qui encadre les éléments encastrés est caractéristique, donnant l'impression que ces éléments flottent. Il permet de surcroît différentes options de conception et d'agencement des placards et des meubles. Les blocs sculpturaux établissent un lien esthétique et architectural entre la cuisine et le séjour.

Tout spécialement pour cette cuisine minimaliste, SieMatic a développé de nouveaux matériaux et coloris en harmonie avec le concept. Le fabricant de cuisines allemand propose par exemple une laque mate à la structure fine et un matériau synthétique qui imite l'onyx. Fonction et émotion confluent en toute harmonie dans la New PURE Collection.

www.siematic.com Prix indicatif : modèle illustré à partir de 27 300 euros, hors TVA, pose et appareils.

Une hotte de toute beauté

PALAIS 11 STAND 520

Si vous recherchez une hotte esthétique, rendez-vous chez le fabricant néerlandais Wave. Les modèles lampe sont particulièrement réussis et parfaitement adaptés pour une cuisine ouverte où une hotte traditionnelle attirerait bien trop l'attention. Wave, qui existe depuis 23 ans, participe à Batibouw pour la première fois et profite de l'occasion pour présenter son modèle 2620, la nouvelle version du modèle 2610, équipé d'un disque LED passant d'un blanc chaud à une lumière froide. Vous créez de la sorte l'ambiance souhaitée sur votre îlot de cuisine en un tournemain. Wave présente également son tout nouveau modèle 2630, dans une nouvelle combinaison de couleur laiton et cuir titane. Wave propose onze cuirs différents et de l'acier inoxydable de grande qualité dans son assortiment. Outre l'aspect esthétique, l'entreprise accorde une grande attention à la technicité et aux moindres détails de finition de ses hottes.

www.wavedesign.nl Prix indicatif : modèle 2620 à partir de 2392 euros hors TVA ; modèle 2630 à partir de 2557 euros hors TVA.

40 % de place en plus

PALAIS 11 STAND 104

Alors que les réfrigérateurs en pose libre de 70 centimètres de large existent depuis longtemps déjà, les modèles encastrables restaient limités, jusqu'à aujourd'hui, à 55 ou 60 centimètres. Whirlpool change la donne avec son Space400. Grâce à ses dimensions plus spacieuses, ce réfrigérateur-congélateur offre 400 litres d'espace de rangement, soit 40% de plus qu'un modèle traditionnel. Le Space400 possède de plus un compartiment spacieux pour les fruits et légumes, deux tiroirs jumelés pour les petites choses et un accessoire amovible pour conserver les bouteilles couchées. Grâce aux glissières télescopiques, les tiroirs peuvent entièrement sortir et s'enlever facilement. Whirlpool a également intégré sa technologie 6th Sense dans le Space400: dans la partie réfrigération, les aliments restent frais deux fois plus longtemps grâce aux capteurs FreshControl, tandis que dans la partie congélation, la technologie FreezeControl minimise les variations de température, de façon à congeler les aliments de manière optimale.

www.whirlpool.be Prix indicatif : 1156,20 euros hors TVA.

Texte Natacha Dumont, Anja Giegas & Elien Haentjens