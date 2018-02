Quelles combinaisons de couleurs choisir?

Les camaïeux

Afin d'éviter les faux pas en matière d'association de couleurs, partez sur les camaïeux. Choisissez une couleur et déclinez-la dans des nuances plus claires ou plus foncées. Les teintes naturelles (gris perle, lin, beige, marron glacé...) se marient très bien entre elles.

Les associations contrastées

Dans ce cas, mais attention cela ne fonctionne pas toujours, il s'agit d'utiliser pour créer du contraste et de la profondeur, les couleurs qui sont à l'opposé sur le cercle chromatique (ex. le rouge et le bleu) ou juste à côté comme le vert et le bleu. Afin de réveiller la monotonie des teintes naturelles autour du lin par exemple, vous pouvez y associer un ton vif comme le jaune safran, le rouge de Chine ou pourquoi pas un bleu Klein ou un vert profond.

Il existe aujourd'hui des simulateurs en ligne et des Appli qui permettent d'avoir un petit aperçu du résultat avant de se lancer dans les travaux (Levis Visualizer app, Dulux Valentine Visualizer app, Sikkens Color Concept...).

Le plus efficace malgré tout est de visualiser directement la couleur dans la pièce. Le principe est simple : recouvrez un carton blanc de format A4 de la peinture choisie (procurez-vous des petits échantillons) et placez-le à différents endroits de façon à observer comment la couleur se comporte dans la journée en fonction de la lumière.

Utiliser les teintes sombres

Les couleurs sombres agissent comme un révélateur mettant tous les autres éléments en valeur (boiseries, déco, accessoires, tableaux, etc.). En absorbant la lumière, les murs foncés rendent la pièce plus restreinte mais crée très vite un sentiment de cocon et d'élégance.

Les spécialistes sont généralement d'accord sur ce point, la finition mate est celle qui convient le mieux aux tons sombres car elle lui apporte un aspect chic et velouté. Petit bémol tout de même, cette finition est poreuse et aura donc tendance à retenir la poussière.

Une bonne astuce pour apporter de la luminosité est de souligner les plinthes, les portes et les boiseries en utilisant du blanc. N'oubliez pas l'importance des accessoires en laiton, en cuivre, en velours qui apporteront une touche lumineuse et punchy.

Combiner un papier peint avec les couleurs

Même si l'envie est grande de céder à la tentation des graphismes toujours plus audacieux des papiers peints - tant l'effet décoratif est radical - le total look peut vite s'avérer étouffant. La solution est alors de le combiner à de la peinture qui apportera une note légère à la pièce. Plusieurs options sont possibles : 1 mur en papier peint et les 3 autres peints ou inversement et dans ce cas, la peinture pourra être appliquée sur le mur le plus lumineux. Pour le(s) mur(s) peint(s), choisissez la couleur de fond du papier ou d'un motif, tout dépend du souhait d'apporter de la luminosité grâce un aplat uni clair ou pas.

Texte : Audrey Snauwaert