Rectification: le Mortex ne se fissure pas

Nous avons publié, dans notre précédent numéro (JVC 398 - mars 2017), un article consacré aux revêtements de sol et de murs pour la salle de bains. Nous y écrivions à tort que le Mortex devait "être traité à intervalles réguliers pour éviter les éventuelles fissures", et les prix mentionnés étaient approximatifs. La société Beal International, productrice et dépositaire de la marque Mortex, a réagi à cette publication. "D'une part, le Mortex est un produit imperméable dans la masse, perméable à la vapeur, très résistant et minéral. Comme toute matière de base minérale, une protection est conseillée dans certains cas pour le protéger davantage des salissures et en faciliter l'entretien. D'autre part, le Mortex n'est pas sujet à la fissuration ; le support doit être stable et bien préparé."

Notez encore que le Mortex est disponible chez Beal et ses distributeurs à partir de 10 €/m² hors TVA pour du décoratif (murs, plafonds...) et de 30 €/m² hors TVA pour du technico-décoratif (salles d'eau, sols, escaliers, mobilier...). Le prix posé, quant à lui, démarre à partir de 60 €/m² hors TVA pour du décoratif et à partir de 90 €/m² hors TVA pour du technico-décoratif.