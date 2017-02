Réduction Batibouw pour acheter vos LED: bon pour votre portefeuille et pour l'environnement!

L'halogène a longtemps dominé le marché des spots, mais cette technologie est très énergivore et sa durée de vie a toujours été relativement limitée. Les lampes fluocompactes rencontrent, elles, certaines limites techniques : lentes au démarrage, trop encombrantes pour certains luminaires, elles sont aussi plus délicates à recycler et n'offrent pas toujours une lumière d'excellente qualité. En comparaison à cela, les LED ont des arguments bien plus convaincants.

Les LED sont aussi compacts et ont un même démarrage instantané que l'halogène, tout en présentant une consommation d'énergie bien moindre. La durée de vie de ces ampoules bat des records et même leur prix, réputé élevé, a nettement baissé ces dernières années. Le LED n'est plus un produit de luxe mais représente plutôt un choix éclairé.

Il est vrai que le prix d'achat d'une ampoule LED est plus élevé qu'une celui d'une ampoule classique. Mais quand on sait que ce type de lampes dure entre 10 et 25 fois plus longtemps, on comprend qu'elles représentent un investissement intéressant.

Vous souhaitez plus d'information sur les LED : pourquoi troquer ses ampoules contre des LED? Comment choisir ses LED? ... Vous trouverez toutes les réponses à vos questions dans notre guide d'achat sur www.testachats.be/lampeled .