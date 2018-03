Repas étoilés cuisinés par un robot: voilà ce que nous réserve l'avenir

Repas de chef étoilé

Un cuisinier robot qui prépare un repas étoilé dans votre propre cuisine: cela peut sembler irréaliste. Ce sera pourtant bientôt la réalité. L'entreprise britannique Moley est en train de dessiner un robot capable de cuisiner.

Les procédés de chefs étoilés sont copiés et enregistrés dans le software d'un robot. La seule chose qu'il faut faire, c'est mettre les ingrédients dans le bon compartiment. Un menu étoilé à la Peter Goossens chez vous à la maison et à n'importe quelle heure : ce sera bientôt possible. Vous pourrez même refaire le potage tomate-boulettes de votre grand-mère à l'infini.

Le cuisinier électronique sera lancé encore cette année. Moley estime le coût à 28 500 euros. Plus abordable, Samsung Family Hub est un frigidaire intelligent de 3000 euros. S'il ne cuisine pas, il allège les tâches ménagères.

Connecté à la famille

"Le Family Hub est bien plus qu'un frigidaire", explique Isabelle Roels, manager en relations publiques pour Samsung Benelux. Ce frigidaire intelligent vous aide à gérer la nourriture, divertit, communique et enrichit un smart home. "La cuisine est le lieu de rencontre central d'une famille. C'est pourquoi nous avons développé le Family Hub." Le frigidaire est surtout pratique pour les familles qui ont une vie animée, et qui veulent créer un peu de structure dans leur maison. "Cela permet d'économiser du temps pour profiter d'autres choses".

Voeux d'anniversaire à voix haute

Listes de courses, notes et agenda collectif: bientôt, il sera très facile de communiquer avec sa famille. C'est l'anniversaire de votre partenaire, mais vous devez partir tôt ? Alors, laissez simplement un message vocal sur le frigidaire. Quand votre partenaire se dirigera vers le frigidaire, le Family Hub passera votre message vocal.

Quand vous rangez les aliments dans le frigidaire après avoir fait les courses, vous pouvez noter immédiatement quand vous les avez achetés. Une fois la date de péremption proche, l'appareil vous rappellera de cuisiner avec le produit. Le Family Hub propose même des recettes que vous pouvez faire avec les ingrédients qui restent dans votre frigidaire.

Beaucoup-en-un

Ce frigidaire intelligent est équipé de deux microphones. "En cuisinant, vous pouvez écouter votre musique préférée ou suivre l'émission télévisée que les autres membres de la famille sont en train de regarder", déclare Roels. Le frigidaire surveille aussi les appareils électriques. "En cuisinant, vous vérifiez quand la machine à laver a fini de tourner", déclare Roels.

Le frigidaire se connecte à n'importe quel smartphone à la maison. La seule à chose à faire, c'est de télécharger une application. "Pour l'instant, il y a uniquement moyen de le connecter à la Samsung TV. En 2019, nous souhaitons connecter un assortiment plus large d'appareils - y compris de partenaires - au Family Smart Hub. Nous ambitionnons une habitation complètement automatisée", déclare Roels.