Studio Truly Truly: 'Nous voulons apporter de la quiétude dans les espaces de vie'

Comment Ikea a-t-il pris contact avec vous ?

Joel & Kate Booy : Alors que Joel faisait ses études à la Design Academy, une équipe d'Ikea s'est présentée à l'atelier où nous travaillions. En 2014, ils avaient remarqué la grande bannière que nous avions créée à l'extérieur de l'immeuble. Un an après, ils sont venus pour voir notre travail ainsi que celui de six autres designers de l'atelier. Après la présentation, ils nous ont invités à Älmhult. On pensait tout d'abord que ça se trouvait au nord d'Amsterdam, mais il s'agissait en fait de leur siège en Suède...

Comment vous est venue l'idée de ce fauteuil d'angle ?

J. & K. B. : En jouant, en quelque sorte. En cherchant à associer coussins et confort, on s'est demandé si on ne pouvait pas créer un sofa confortable uniquement sur base de coussins. En attachant dix-huit coussins sur un cadre métallique et en jouant sur les volumes de ces coussins, nous avons obtenu un ensemble très confortable. Le cadre est vendu séparément en pack plat, et les gens peuvent décider d'acheter ou non les coussins qui sont prévus. Chacun peut dès lors utiliser ses propres coussins et créer un ensemble tout à fait personnalisé. Et lorsque les coussins sont usés, il suffit de les remplacer. C'est une manière de rendre ce sofa durable. Nous tenions avant tout à ce que rien ne soit collé, c'était crucial pour nous. Il existe par ailleurs une autre version, dotée de coussins plus grands, plus conventionnels.

Quels sont les critères auxquels doit satisfaire un bon concept ?

J. & K. B. : Un objet se doit avant tout d'être fonctionnel. Ensuite, nous accordons une grande importance au confort, à la durabilité et à la beauté, et nous réfléchissons toujours à la manière dont, en fin de compte, les gens vont pouvoir l'utiliser. Nous n'arrêtons le processus créatif que lorsque l'objet nous a totalement convaincus. Tout doit être nickel jusque dans les moindres détails. D'où notre nom. Ce qui signifie aussi que nous devons parfois avorter un projet...

Par ailleurs, nous exploitons volontiers l'aspect tactile dans notre processus créatif. Nous aimons beaucoup voir comment les gens réagissent à certains matériaux, comment nous pouvons les toucher à travers leurs sens. Un bel exemple en est le tapis que nous avons conçu pour cette collection. L'idée du motif nous est venue en observant l'ondoiement des herbes caressées par une brise d'été. Notre intention était d'apporter de la douceur et la quiétude de la nature dans les espaces de vie.

Quelle est, à vos yeux, l'importance de l'expérimentation ?

J. & K. B. : Deux directions s'inscrivent dans notre travail : l'une dirigée par la recherche et l'autre par la faisabilité commerciale. La première alimente la seconde. Ainsi, nous avons par exemple développé les Levity Lights pour lesquels nous avons fait des expériences avec des textiles flexibles et des LED. Nous pouvions donc jongler avec la gravité et ajouter une certaine tension à l'objet. En jouant avec les volumes, nous avons appliqué ce même principe au sofa d'angle pour Ikea PS.

Est-ce que votre travail de graphistes a une influence sur la conception ?

J. & K. B. : À certains moments, ça remonte à la surface, quand on conçoit un tapis par exemple. Mais en règle générale, l'influence du graphisme n'est pas trop marquante. Nous nous sentons beaucoup plus libres depuis que nous pouvons travailler en trois dimensions. En outre, pour un concept graphique, il faut toujours maintenir un certain équilibre entre toute une série de facteurs tels que la couleur, le lettrage ou le commanditaire. Le seul aspect que nous ayons maintenu, c'est la communication. Nos produits communiquent directement ce qu'ils sont, ils évoquent d'emblée une sensation particulière.