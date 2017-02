Vendre votre maison plus rapidement: l'aménagement adéquat fait un monde de différence

"Avec une maison, les acheteurs potentiels ont un déclic dans la minute. Si ce n'est pas le cas, vous devrez vraiment sortir votre sac à malice", explique Myriam De Cleene. 95% des biens immobiliers en vente ont intérêt à faire du styling immobilier. Qu'il s'agisse de grandes habitations ou de plus petites . "Vous vendez votre habitation deux fois plus vite en utilisant l'atmosphère et les photos appropriées."

La publication de belles photos en ligne gagne en importance. Les candidats-acheteurs regardent d'abord une maison en ligne, et sur base de ces photos décident d'aller éventuellement voir sur place. L'atmosphère, la lumière et le sentiment d'espace sont aujourd'hui aussi importants que l'emplacement de l'habitation. Un acheteur ne désire pas que des briques, mais aussi un rêve.

Des bonnes photos, un prix de vente plus élevé

Nick Mulkens, business developer chez Ouiflash, estime que l'importance de bonnes photos en ligne n'est pas à sous-estimer. "L'investissement dans des photos d'atmosphère induit un prix de vente plus élevé et une vente plus rapide."

Une première sélection se fait en général en ligne. "Si les intéressés viennent ensuite visiter, ils sont déjà convaincus de la valeur potentielle de la maison. On obtient moins de visiteurs sur place qu'auparavant, mais il s'agit néanmoins d'un groupe très ciblé. La probabilité de vendre votre habitation à ces visiteurs est grande", explique Mulkens.

Ouiflash travaille avec la simple lumière du jour, et donc pas avec de la lumière artificielle. "Nous le faisons délibérément. Les photos prises au lever ou au coucher du soleil donnent une très belle lumière", selon Mulkens. "Et encore un petit conseil: abaissez la lunette des toilettes. Beaucoup de personnes l'oublient."

Présentation neutre

En tant que vendeur, vous avez un lien émotionnel avec votre habitation. Vous aménagez votre maison en fonction de votre propre style. Mais ce style n'est pas nécessairement celui d'un candidat-acheteur. C'est la raison pour laquelle De Cleene recommande d'aménager votre maison de la manière la plus neutre possible. Retirez les écuelles pour les animaux.

Ne mettez pas trop d'objets personnels, car l'acquéreur désire pouvoir s'imaginer lui-même dans l'habitation. Les objets qui font référence à votre activité de loisir ou les grandes photos de votre famille, mieux vaut les retirer. "En présentant votre maison de manière neutre, vous vous adressez un groupe cible plus large", explique De Cleene. Et un groupe cible plus large fournit plus d'acheteurs potentiels.

De Cleene donne un exemple d'une maison avec des murs rouges. "Un espace de murs rouges paraît plus petit qu'en réalité. Cette maison, on l'a peinte dans des couleurs plus neutres et elle était vendue dans la semaine."

Agréable et soigné

Optez pour une atmosphère agréable et chaude dans votre maison et propagez un sentiment de luxe. Créez une harmonie entre les différents espaces avec un style qui s'accorde. "Chaque pièce doit aussi avoir une fonction claire." Veillez à ce que tout soit proprement rangé. "Si vous vendez votre voiture et que des candidats viennent la voir, vous ne laissez tout de même pas vos courses dans le coffre ? Ne le faites donc également pas avec votre maison", conseille encore la styliste immobilière.

"Et soignez aussi l'extérieur de votre maison, car la première impression est très importante. Veillez à ce que la façade de votre maison soit au moins aussi belle que celle de la maison des voisins." Rafraîchissez l'allée vers votre maison. Retirez les mauvaises herbes et nettoyez les fenêtres.

Des meubles dans votre maison

De Cleene aménage le style de maisons habitées et de maisons inoccupées. Des meubles dans une maison créent une atmosphère et donnent une perception de profondeur. Sur photo, vous estimez plus rapidement si une chambre est grande ou petite. La majorité des personnes peuvent se faire une bonne image de ce à quoi une maison peut ressembler. Vous devez donc créer cette image de rêve pour eux.