La plus grande éolienne du monde est prête

La semaine dernière, Dong Energy a installé une turbine éolienne de 195 mètre de haut. C'est plus que le double de la hauteur de Big Ben, la célèbre tour londonienne, souligne la société énergétique danoise. L'éolienne se trouve dans les eaux anglaises, au Burbo Bank Extension, un parc d'éoliennes au large de la côte de Liverpool.

31 de ces énormes turbines éoliennes devraient encore s'y ajouter. Chaque turbine aura une puissance de 8 mégawatts. Lors de son achèvement, le parc d'éoliennes aura une puissance de 258 mégawatts, assez pour approvisionner 230.000 maisons en énergie.

Coût plus bas

Les éoliennes sont construites par le danois Vestas, le plus important producteurs de turbines éoliennes du monde. "Grâce à l'utilisation de plus grandes turbines, nous pouvons faire baisser le coût pour la livraison d'énergie renouvelable et propre aux maisons britanniques", explique Claus Bøjle Møller, le directeur de projet chez Dong Energy.

Lorsque le Burbo Bank Extension sera opérationnel, normalement au cours du premier semestre de l'année prochaine, Dong Energy disposera de dix-huit parcs d'éoliennes en mer. Onze d'entre eux se trouveront dans les eaux britanniques.

(IPS)