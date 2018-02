1 Belge sur 4 n'est pas heureux de son quartier

Avec un résultat moyen de 7,3/10, les participants à l'enquête se disent globalement assez heureux du quartier dans lequel ils vivent. Ceux de Flandre-Occidentale semblent les plus heureux, puisqu'ils attribuent une cote de 8/10 à leur quartier ; avec respectivement 6,9 et 7,2/10, leurs congénères de la Région de Bruxelles-Capitale et de la province d'Anvers ferment la marche. Mais ce ne sont que des moyennes : ces quartiers sont loin de satisfaire tout le monde. Ainsi, un quart des personnes interrogées attribuent à leur quartier une cote de 6/10, voire moins. Et 1 sur 3 reconnaît que son taux de satisfaction a diminué ces dernières années. En ville, les gens mécontents de leur environnement de vie immédiat sont deux fois plus nombreux qu'à la campagne (30 % contre 15 %).

L'environnement dans lequel on vit influence directement la satisfaction éprouvée à l'intérieur du domicile. Les personnes se disant moins satisfaites de leur quartier sont également nettement plus souvent mécontentes de leur logement (36 %) que celles qui en sont satisfaites (4 %).

L'agitation et le bruit nuisent au plaisir à la maison

L'augmentation du trafic routier (40 %), une administration municipale déficiente (31 %) et l'absence de calme dans le quartier (25 %) sont les trois facteurs qui mécontentent le plus les gens à propos de leur quartier. Pour se préserver du brouhaha de la rue, 1 Belge sur 3 envisage d'investir dans l'isolation phonique. Les carences en possibilités de détente telles que des centres culturels ou des infrastructures sportives (20 %), le peu d'espaces verts (18 %) et l'insécurité (17 %) sont d'autres aspects négatifs.