Devenir propriétaire à tout prix

Une maison plus ancienne

Les équipements des maisons qualifiées de "correctes" ne sont souvent plus conformes aux normes actuelles. Optez plutôt pour une maison plus ancienne et moins bien équipée, mais dont le gros oeuvre est sain.

Comment devenir propriétaire dans de telles conditions ?

Des volumes intéressants

Un ancien garage, une vieille grange, une étable... peuvent offrir des volumes intéressants à relativement bon prix. Il est souvent plus aisé d'y réaliser les travaux par phases successives, en n'occupant dans un premier temps qu'une partie du volume.

Vous pouvez peut-être vous permettre de vous offrir une maison au-dessus de vos moyens. En effet, si vous achetez et rénovez une maison que vous divisez en deux logements distincts, le revenu locatif engendré payera une partie du remboursement de votre prêt hypothécaire.

Bref, sortir des sentiers battus est le message. Cela exige souvent de remettre son projet initial en question, mais le jeu n'en vaut-il pas la chandelle ?