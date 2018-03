Inscrivez gratuitement votre projet à la Journée de la Rénovation

Le 6 mai 2018, le magazine Je vais Construire & Rénover et ses partenaires organisent la Journée de la Rénovation. L'occasion pour le grand public de rencontrer les architectes au coeur de leurs projets de rénovation et de faire le plein d'inspiration et de conseils. Cette année, les visiteurs pourront non seulement visiter des projets aboutis, mais également des chantiers de rénovation en cours, afin de découvrir l'envers du décor.