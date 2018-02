Météo: vent d'optimisme, prudence de rigueur

Quand le bâtiment va, tout va. L?adage bien connu pourrait bien se vérifier à nouveau et redonner des couleurs à notre économie dans les prochains mois. Mais attention, si vous souhaitez profiter de ce vent d?optimisme pour vous jeter à l?eau, il faudra bien vous prémunir. Car chaque fois que le secteur reprend vigueur, de méchants requins en profitent... La demande augmente et les délais d?attente s?allongent.

Pressés d?entamer leur chantier, de nombreux clients, souvent impatients et parfois (très) naïfs, se lancent dans une collaboration hasardeuse avec des entreprises venues de nulle part et qui, comme par hasard, ont justement un créneau libre. Nous l?avons déjà dit et redit: restez constamment sur vos gardes avant de signer tout contrat.

Les entreprises fiables n?ont besoin d?aucun site web de rencontre pour remplir leur carnet de commande. Elles ont pignon sur rue, disposent d?un showroom ou d?un siège social bien réel, de véhicules clairement marqués à leur nom et de références de qualité dans un rayon d?action raisonnable autour de leur siège. Elles proposent des offres claires et détaillées, et ne réclament ni acomptes disproportionnés ni paiements en liquide.

Tout ce qui s?écarte de ces quelques critères, apparemment basiques mais pourtant significatifs, doit mettre vos sens en éveil. Loin de vouloir vous décourager par ces propos alarmistes, nous souhaitons surtout que votre projet soit une belle réussite!

Éric Cloes

Rédacteur en chef