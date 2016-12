À chacun son mode éco: une maison passive artistique

Trois raisons ont poussé les propriétaires à faire le choix d'une maison passive : l'écologie, l'économie et le confort. Son design s'inspire quelque peu de l'artiste abstrait Kasimir Malevitch : des lignes simples et des plans obliques qui se rejoignent de manière astucieuse. Et ses murs, non parallèles, offrent par ailleurs une acoustique optimale. Ce qui, dans une habitation abritant un studio de musique, tombe à point nommé.