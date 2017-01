Dessinez la dernière maison à l'ombre des lettres d'Hollywood

D'une hauteur de quatorze mètres, les lettres qui surplombent Beachwood Canyon forment le mot HOLLYWOOD. Les lettres ont été placées là en 1923 et formaient d'abord HOLLYWOODLAND - , même si à l'époque ce n'était pas une célébration de l'industrie cinématographique, mais une annonce immobilière pour les terrains intéressants de la région et une tentative de créer le premier quartier résidentiel à thème aux États-Unis.

Le but était de concevoir une communauté de maisons qui se fondent dans l'environnement, présentent un design impressionnant et soient destinées à une famille moderne. Les architectes américains tels que John DeLario, Richard Neutra et John Lautner étaient tous représentés dans les bâtiments érigés à l'ombre de l'inscription. Aujourd'hui, il reste un terrain non bâti... juste en dessous du panneau.

Le propriétaire de ce terrain, Steve Alper, a fondé l'association baptisée Last House of Mulholland. Alper organise un concours de design avec la plateforme d'architecture Arch Out Loud dans le but de dessiner une maison pour l'endroit. Les participants doivent créer une "maison du futur" durable qui soit un exemple de technologie novatrice, qui gère intelligemment l'environnement et l'habitat naturel de Griffith Park et soit adaptée à ce lieu unique.

Les lauréats percevront une somme d'argent, mais on ignore si la maison gagnante sera effectivement construite. Pour ArchOutLoud, le concours sert à générer des idées pour le site et le design résidentiel du futur.

Vous trouverez plus d'informations sur le concours ici.