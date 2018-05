En images: Au creux de ma terre

Les maîtres d'ouvrage recherchaient une parcelle intéressante pour y construire leur maison lorsqu'ils apprennent qu'une sapinière est en vente dans le village d'Our. Intéressés, mais tout de même dubitatifs quant à la possibilité d'exploiter un terrain où le dénivelé entre la route et le sommet s'élève à pas moins de 15 mètres, ils font alors appel à l'architecte ardennais Julien Déom. Pour le moins intrigué, ce dernier visite les lieux à son tour. Son verdict est tout aussi rapide que positif. "Je savais déjà que les maîtres d'ouvrage ne souhaitaient pas une architecture traditionnelle. Dès que j'ai vu le terrain, sa pente et son sommet rocheux, j'ai compris qu'il était possible d'y implanter une architecture totalement en harmonie avec son environnement et d'en faire un projet singulier. Je les ai donc vivement encouragés à acheter le terrain en leur expliquant ce que pourrait être la trame du projet."

Une fois l'acquisition officialisée, les nouveaux propriétaires n'ont pas tardé à faire table rase des sapins qui peuplaient la parcelle. C'était en avril 2014.

Je Vais Construire 411

Texte: Stephan Debusschere