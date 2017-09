En images: Des détails qui n'en sont pas...

Changer d'architecte en plein projet de construction ? Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Carl et Sarah l'ont fait, et ont demandé à Armand Eeckels, de NU architectuuratelier, de poursuivre la transformation de leur maison de rangée, étroite et assez petite, située à Gand, dans la Prinsenhof. "Sarah connaissait notre bureau car nous avions déjà réalisé une transformation pour son frère, à Lille. Elle savait donc comment nous travaillions. L'architecture nous occupe de manière assez intensive, nous investissons fortement dans l'étude de la conception et allons très loin dans le détail et la matérialisation. Cela leur a plu."

"Sarah se soucie beaucoup de la matérialisation et de l'esthétique, tandis que Carl s'arrête également à l'essence de la mission. Il voyage beaucoup dans des pays en voie de développement dans le cadre de son travail, et il a de ce fait parfaitement conscience de l'opulence dans laquelle nous vivons. L'architecture doit donc être utile, sans rien de superflu. Pour nous, cela revenait à chercher le bon équilibre entre les désirs de Carl et ceux de Sarah", explique Armand Eeckels.

Texte Katrien Depoorter

Je Vais Construire 404