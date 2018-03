En images: Monolithe ajouré

Dans cette rue paisible en périphérie urbaine, les maîtres d'ouvrage rêvaient d'une habitation sobre et spacieuse pour eux-mêmes et leurs deux filles. Il fallait y intégrer un double garage, un volume distinct pour la suite parentale et un vaste bureau. Pas de couleurs vives, pas de détails superflus, juste des touches chaleureuses ici et là.

Ayant pris bonne note de ces desiderata, les architectes Karin Janssen et Hans Weemaes, de chez hkarchitecten, ont conçu une maison où alternent les grandes surfaces ouvertes et fermées, avec un claustra semi-transparent en façade avant, qui camoufle le bureau. Les briques de parement et klinkers utilisés ont été choisis de manière à donner l'impression d'un monolithe grignoté par endroits.

La maçonnerie est particulière. Les propriétaires ne voulaient pas de briques encollées mais bien des joints fins. Une équation résolue en optant pour une maçonnerie fine en mortier noir. Les joints horizontaux ont été évidés et les joints verticaux remplis, avec pour résultat un jeu de lignes horizontales marqué.

Avec le temps, la façade a acquis une patine qui lui confère un cachet moderne.

Texte Agnes Mus

Je vais Construire 409