En images: Passive, mais surtout quasi neutre en énergie

La famille rêvait de construire une maison passive. "Nous voulions respecter les obligations de 2021, et donc faire plus que ce qui était strictement nécessaire au moment de la construction, explique le propriétaire. Le supplément que cela a impliqué est aujourd'hui compensé par les économies d'énergie. À côté de cela, nous voulions une grande cuisine et un vaste séjour. Sans oublier un vide, parce que nous aimons cela et qu'il s'agit d'une belle source de lumière dans la maison."

Les maîtres d'ouvrage ont présenté leur projet à plusieurs architectes, dont Ben Martens. "Nous avons senti qu'il voulait faire ses preuves et en apprendre davantage sur la construction passive. C'est pour cela que nous l'avons choisi. Et le projet fut effectivement très enrichissant pour lui", ajoute le propriétaire.

Je Vais Construire 403

Texte: Elien Haentjens