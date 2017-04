En images: Sur le principe d'un "open space"

C'est précisément parce que le cahier des charges du lotissement imposait une esthétique actuelle aux futures constructions que le couple n'a pas hésité à acquérir la dernière parcelle du clos. " Outre sa localisation idéale pour nos activités et sa belle orientation, nous avons choisi ce terrain parce qu'il nous permettait de construire une maison contemporaine. " Charlotte précise qu'ils rêvaient d'une maison " moderne, avec un enduit blanc et des toits plats, mais pas trop froide ". Pari tenu. Le projet réussit un agréable mariage entre une esthétique minimaliste et une atmosphère chaleureuse.

Texte: Marie Delooz

Je Vais Construire 399.