En images: Un corps de ferme neuf mais authentique

Construite au tournant du siècle dernier, la ferme avait déjà été rafraîchie au cours des années 1970, mais elle était désormais vétuste, assez mal isolée et offrait peu de confort. Hésitant entre une rénovation et une nouvelle construction, les propriétaires ont demandé conseil aux architectes Nele Campbell et Eva Koch du bureau Nelva Architecten. " Nous savons par expérience que cela coûte cher de faire en sorte qu'une rénovation réponde aux normes contemporaines. Et à supposer qu'on la rénove, cela restera malgré tout une vieille maison qui ne répondra pas réellement à vos souhaits ", leur ont expliqué les architectes.

Sombre, la vieille ferme n'avait d'ailleurs aucune valeur architecturale et rien ne devait être conservé. De plus, les écuries, situées au sud du bâtiment, absorbaient toute la lumière et obstruaient la vue sur la campagne. Il y avait donc là suffisamment d'arguments en faveur d'une démolition en vue d'une nouvelle construction.

Texte: Agnes Mus

