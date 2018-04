En images: Un immeuble aux multiples facettes

Situé à deux pas de la rue Dansaert, le projet s'inscrit dans un quartier en plein développement où les projets neufs et de réhabilitation sont nombreux. La situation de départ est la suivante : l'artiste Béatrice Coppieters et sa famille possèdent, le long du canal de Bruxelles, une maison de maître flanquée d'un entrepôt et d'une maison arrière. La parcelle est traversante, de sorte que ces bâtiments annexes disposent d'une entrée indépendante sur l'impasse arrière. Un jardin dont les propriétaires jouissent régulièrement sépare les deux constructions.

Démolition-reconstruction

L'ancien entrepôt abritait un atelier côté jardin, ainsi qu'un garage et une habitation pour étudiants à front de rue. "Mais le bâtiment était en très mauvais état et ne présentait aucun intérêt architectural", précise l'architecte Lucas Gillard, à qui les propriétaires ont fait appel. La question du maintien ou de la destruction de l'édifice est donc vite résolue. Il est franchement préférable de le démolir pour y construire un immeuble neuf adapté au mode de vie actuel et aux exigences énergétiques en vigueur. Le programme reste toutefois pratiquement identique puisqu'il propose des appartements à mettre en location (trois logements deux chambres, dont un en duplex), un atelier ouvert sur le jardin pour la propriétaire, et un parking intérieur pour deux voitures. "Le projet conserve l'esprit de l'époque puisqu'il propose un bâti relativement haut côté rue et des éléments secondaires plus bas à l'arrière, qui permettent au jardin de rester viable", commente le maître d'oeuvre.

